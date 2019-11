Arvostelussa Huawei P30

Huawei P30:ssä on yksi markkinoiden parhaista kameroista, jossa on uskomaton optinen zoomi ja yökuvaustila, josta muut älypuhelimet voivat vain haaveilla. Muilta osin se kuitenkin tuntuu pikemminkin keskihintaiselta älypuhelimelta kuin täysiveriseltä lippulaivalta.

Huawein P-sarjan puhelimet ovat tunnettuja erinomaisista kuvausominaisuuksistaan, eikä mikään ihme: P-kirjain tulee nimittäin sanasta photography. Huawei P30 on jälleen yksi puhelin, jossa on kilpailijoitaan paremmat kuvausominaisuudet.

Valmistaja julkaisi puhelimen maaliskuun lopulla Huawei P30 Pron ja lukuisten lisälaitteiden yhteydessä. Puhelinsarjan oli määrä tuoda valokuvaamiseen "uusi ulottuvuus", mutta pääseekö P30 tähän suurelta kuulostavaan tavoitteeseensa?

Kuva: TechRadar

Hinta ja saatavuus

Valmistaja toi P30:n ja P30 Pron myyntiin välittömästi julkaisun jälkeen 26. päivä maaliskuuta 2019.

Huawei P30 maksaa 699 euroa, eli se on hinnoiteltu hyvin kilpailukykyisesti esimerkiksi 799 euron hintaisiin Galaxy S10e:hen ja iPhone XR:ään nähden. Yleisesti ottaen Huawein hinnoittelu on Suomessa selvästi edullisempaa kuin monella muulla markkinalla.

Puhelin on saatavilla vain yhdellä kokoonpanolla, jossa on 6 Gt:a RAM-muistia ja 128 Gt:a tallennustilaa, mutta nuo lukemat riittävät varmasti kaikille käyttäjille. Laitteen värissä on sen sijaan enemmän valinnanvaraa, sillä tarjolla on perinteinen musta sekä liukuvärjätyt revontuli (sininen) ja kristalli (valko-sininen)

Markkinoiden paras kamerapuhelin?

Jos luet arvosteluamme Huawei P30:stä, olet päätynyt tänne todennäköisesti siksi, että etsit erinomaista kamerapuhelinta. P30:n kamera riittääkin mainiosti kilpailemaan Samsungin ja Applen lippulaivojen kanssa.

Puhelimen pääkamerana on erinomainen 40 megapikselin laajakulmalinssi, jota Huawei itse kutsuu nimellä Super Spectrum. Se poikkeaa kaikista muista puhelinten kameroista siinä, että sen värit muodostetaan on epätyypillisesti RYYB:n (red, yellow, yellow, blue) pohjalle tavallisen RGB:n (red, green, blue) sijaan. Huawein ajatuksena on ollut vangita entistä suurempi väriskaala luodakseen aiempaa yksityiskohtaisempia kuvia. Huawein mukaan uusi tekniikka antaa etulyöntiaseman erityisesti hämärässä valaistuksessa.

Kuva: TechRadar

Puhelimessa on lisäksi 16 megapikselin ultralaajakulmalinssi ja 8 megapikselin telefotolinssi. Jälkimmäinen auttaa kameraa automaattitarkennuksessa ja tarjoa peräti 30-kertaisen zoomin. Pääset siis lähemmäs kohteitasi kuin koskaan aiemmin.

Kaikki näistä ominaisuuksista kuulostavat erinomaisilta paperilla – ja samaa voi sanoa myös 32 megapikselin etukamerasta, joka ottaa todella laadukkaita omakuvia. Huawei P30:stä puuttuu kuitenkin osa P30 Pron ominaisuuksista, kuten 50-kertainen zoomi sekä muotokuviin tarkoitettu Time of Flight -syvyyskamera. Jos haluat lukea lisää puhelimen kameratekniikasta, voit siirtyä suoraan arvostelumme toiselle sivulle.

Näyttö ja muotoilu

P30-sarjan keskimalli on myös koonsa puolesta keskikastia. Sen mitat ovat 149,1 x 71,4 x 7,6 millimetriä ja paino 165 grammaa. Jos puhelimelle pitäisi hakea jotain vastinetta, se tuntuu kädessä melko samalta kuin Samsung Galaxy S10 – joskin P30 on sitä aavistuksen painavampi.

Puhelimen etu- ja takaosaa peittää vahva Gorilla Glass -lasi, joka antaa puhelimelle korkean laatuvaikutelman. Premium-tunnelmaa korostavat myös laitteen pyöristetyt reunat ja virtaviivainen muotoilu. Puhelimen ala- ja yläreunaa ei kuitenkaan olla pyöristetty ja sen kameramoduuli erottuu selvästi takakuoresta. Se ei siis yllä aivan yhtä korkeaan profiiliin kuin vaikkapa Galaxy S10, mutta on selvästi laadukkaamman oloinen kuin Xiaomi Mi 9.

Kuva 1/2 Kuva: TechRadar Kuva 2/2 Kuva: TechRadar

Puhelimen pohjassa on USB-C-latausliitäntä ja 3,5 mm:n kuulokeliitäntä. Oikealla kyljellä puolestaan äänenvoimakkuudensäätö ja virtapainike.

Kuulokeliitännän paluu keskimalliin oli meille pieni yllätys, sillä Huawei P20:stä ei sellaista löytynyt. Olemme kuitenkin iloisia Huawein päätöksestä tuoda se takaisin. Puhelimen yhteydessä julkaistiin kaiken lisäksi myös langattomat Huawei FreeLace -kuulokkeet, joten Huaweilla ei olisi ollut periaatteessa mitään pakkoa tuoda ominaisuutta takaisin.

Huawei P30 erottuu kilpailijoistaan myös värikkäällä ulkoasullaan, sillä sekä kristalli että revontuli noudattavat valmistajan ikonista liukuväriteemaa. Hillitympää vaihtoehtoa kaipaaville on kuitenkin tarjolla myös musta malli.

Oman arvostelulaitteemme väri oli revontuli ja saimme siitä paljon kehuja ystäviltämme. Se siis selvästi erottui muiden puhelinten massasta edukseen.

Kuva: TechRadar

6,1-tuumainen OLED-näyttö kattaa vaikuttavan suuren osan puhelimen etuosasta, sillä näyttöön jää vain pieni pisaramainen lovi ja ohuehko palkki alareunaan. Full HD+ -resoluutiolla (2 340 x 1 080) varustettu näyttö on kirkas ja toistaa värit tarkasti.

Näytön maksimikirkkaus on itse asiassa selvästi korkeampi kuin missään muussa puhelimessa, johon sitä vertasimme. Vertaillessamme P30:tä rinnakkain muihin tämän hetken lippulaivamalleihin sen värit vaikuttivat hieman kilpailijoita vaisummilta. Tätä ei kuitenkaan huomannut puhelinta käyttäessä.