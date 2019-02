Arvostelussa Huawei P20

Huawei P10:n seuraajassa on runsaasti mainioita asioita, kuten kamera ja laitteisto. P20:n rahkeet eivät kuitenkaan riitä kilpailemaan vuoden 2018 parhaiden lippulaivapuhelinten kanssa. Näyttää siltä, että sen merkittävästi parempi isoveli, P20 Pro, sen sijaan onnistuu siinä.

Kun kuulimme, että hyvin vastaanotetun Huawei P10:n seuraaja olisi nimeltään P20, olimme aluksi innoissamme. Totta kai yhdistelmien P11–P19 ohittaminen tarkoittaisi, että uusi puhelin olisi valtava hyppy eteenpäin. Ehkä puhelin olisi jopa kaksi kertaa parempi kuin edeltäjänsä?

No, huolimatta upeasta uudesta muotoilusta ja hienosta tekoälyä hyödyntävästä kamerasta, P20 jättää meidät kylmäksi. Nyt kun olemme testanneet rinnakkain P20:tä ja sen isompaa ja kalliimpaa sisarpuhelinta Huawei P20 Prota, on puhelinten välinen tasoero huomattava.

Huawei P20 on kyllä erinomainen puhelin, mutta se ei ole riittävän kaukana P10:n tasosta, jotta se olisi houkuttava ostos vuonna 2018 – varsinkin kun kaikki haluamamme ominaisuudet on toteutettu Prossa ja jätetty siis pois pienemmästä puhelimesta.

Huawei P20:n hinta ja saatavuus

Maksaa Suomessa noin 649 euroa

Huawei P20 maksaa yleisesti ottaen [elokuussa 2018] noin 649 euroa. Olemme kuitenkin nähneet puhelimen tarjouksessa halvimmillaan jo 499 eurolla.

Se on samaa hintaluokkaa kuin LG V30 ja halvempi kuin Sony Xperia XZ2, Samsung Galaxy S9 and Google Pixel 2 XL. Hieman isompi ja tehokkaampi Mate 10 Pro on myös mielenkiintoinen vaihtoehto, sillä sen hinta on laskenut julkaisun jälkeen. Ehkäpä puhelimen pahin kilpailija Suomessa on äärimmäisen suosittu OnePlus 6.

Leican kamera Huaweissa

Tekoälyä hyödyntävä kamera

Vahvat tekniset ominaisuudet

Sulava lasinen muotoilu upealla liukuvärjäyksellä

Huawei P20:n julkaisusta ei glamouria puuttunut, sillä se paljastettiin Pariisin Grand Palais'ssa. Suuri myyntivaltti puhelimelle oli sen tekoälyä hyödyntävä takakamera. Valokuvaus on ollut tuotelinjan kannalta keskeinen asia, ja onnistunut yhteistyö Leican kanssa jatkuu jälleen uusimmassa puhelimessa.

P20:n takapuolella on kaksi Leican Summilux-linssiä sekä Neural Processing Unit (NPU) -yksikkö Kirin-suorittimella, joka tuo tekoälyn hyödyt kamerasovellukseen. Huawei kertoo myös, että kameran tekoäly auttaa käyttäjää tulemaan paremmaksi valokuvaajaksi ehdotuksilla ja automaattisella tilan muuttamisella sen perusteella, mitä puhelin ajattelee käyttäjän yrittävän kuvata.

Käytännössä keinoäly yksinkertaisesti optimoi kuvausasetukset sen mukaan, mitä puhelin kuvittelee kameran läpi näkevänsä. Kun käyttäjä ottaa kuvia kissasta, puhelin ikään kuin älyää "Hei! Kissa!" ja optimoi asetukset siten, että käyttäjä saa otettua parhaan mahdollisen kuvan.

Kamerassa on myös aiempaa paremmat hämäräkuvausominaisuudet, mukaan lukien tekoälyä hyödyntävä versio superyötilasta, jonka avulla voi ottaa hämmästyttäviä yökuvia ilman kolmijalkaa tai yliluonnollisen vakaita käsiä.

P20:ssä on myös lippulaivamallin tasolle sopivat tekniset tiedot: Kirin 970 -suoritin, 4 gigatavua RAM-muistia ja erittäin reilu 128 gigatavun tallennustila. Koko kattaus on paketoitu erittäin tyylikkääksi, lasipintaiseksi puhelimeksi, johon voi valita jonkin erilaisista liukuvärjätyistä pinnoista, tai jos niin haluaa, hieman perinteisemmän värin.

Liukuvärjäyksen eri sävyt

Koko 149,1 x 70,8 x 7,7 mm, paino 165 grammaa

Näyttölovi

Ei kuulokeliitäntää

Ei voi kieltää, etteikö P20 olisi silmiinpistävä puhelin. Kun veimme sen ensimmäisen kerran metroasemalle, joukko teini-ikäisiä kiinnitti siihen samantien huomionsa.

Me saamme normaalisti huomautuksia tuntemattomilta vain, kun meillä on OnePlus (jota pidetään vähän kuin "tekniikkatietäjien" jäsenkorttina), joten Huawei on tehnyt hyvää työtä muotoilun suhteen. Arvostelussa oleva versio on väritykseltään pinkki-kultainen, vaikka todellisuudessa tämän väriyhdistelmän liukuvärjäys onkin melko hienovarainen.

Puhelimen lasitetussa takaosassa on läpikuultava vaaleanpunainen pinta, joka antaa sille upean helmimäisen hohdon. Vaikka kaikki eivät arvosta vaaleanpunaista tai (hillittyä) liukuvärjäystä, monet ihmiset pitävät joukosta erottuvasta puhelimesta.

Lasinen pinta tekee kyllä samalla puhelimesta liukkaan kuin kalan. Suosittelemme siis laittamaan sen kunnon kuoriin, jottei puhelin liu'u pois käsistäsi.

Takapaneeli on muutenkin perinteisestä poikkeava, koska Huawein logo ja erilaiset pikkujutut, jotka valmistajien on sisällytettävä (logot, mallinumerot jne.), on painettu vaakatasoon, kuten myös Leican logo ja kameran tiedot.

Tämän vuoksi takaosa näyttää perinteiseltä vaakasuuntaiselta kameralta, jossa oikealla sijaitsevat linssit korvaavat etsimen. Ainoa puuttuva tekijä on Sonylle tyypillinen laukaisupainike, joka olisi ollut ihanteellisesta laittaa mukaan vasemmalle. Äänenvoimakkuusnäppäimiä voi kuitenkin käyttää suljinpainikkeina.

Kaksoiskameran linssit (kolmas kamera löytyy valitettavasti vain P20 Prosta) ovat yhdessä soikeassa kotelossa, joka työntyy ulos pinnasta noin millimetrin verran. Eupuolen selfie-kamera on sijoitettu näytön yläosan keskelle – kuten tämän vuoden näyttölovitrendiin sopii.

Mustat reunat näytön ympärillä ovat melko ohuet, mutta pohjaosa on vielä melko suuri sormenjälkitunnistimensa vuoksi.

Puhelimessa on esiasennettu panssarilasi. Se on mukava lisä, mutta suojakalvon reunat näkyvät harmillisen selvästi sormenjälkilukijan ympärillä. Sen reunat tuntuvat myös sormenpäissä pyyhkäistessä alhaalta ylös. Toisaalta, jos aiot laittaa suojan joka tapauksessa, säästyt ylimääräiseltä vaivalta ja saat virheettömän lopputuloksen.

Arvostelemassamme värivaihtoehdossa on vaaleanpunaiset metallireunat, jotka istuvat saumattomasti lasiseen etu- ja takaosaan. Puhelimen SIM-kelkka sijaitsee vasemmassa yläkulmassa, äänenvoimakkuuden säädin ja virtapainike puolestaan oikealla puolella. Puhelimen alaosassa on USB-C-portti ja monokaiutin. Laitteessa ei ole kuulokeliitäntää tai microSD-paikkaa.

Schrödingerin näyttölovi

5,8 tuumaa, 1 080 x 2 244, 428 pikseliä tuumaa kohden

18,7:9-kuvasuhde

TFT LCD eli ohutkalvotransistori-nestekidenäyttö

Huawei P20:n FHD+ -näyttö on todella hyvä. 5,8-tuumaisena se on hyvä kompromissi pienen puhelimen ja phabletin välillä, mutta se ei tunnu isolta kädessä, koska reunat ja lovi ovat ohuet.

Ennen kuin kukaan riehaantuu liikaa, on sanottava, että P20:n näyttölovi on luultavasti vähiten ärsyttävä, jonka olemme nähneet. Huawei on jopa sisällyttänyt mukaan vaihtoehtoisen asetuksen, joka tummentaa koko näytön yläosan tasaiseksi mustaksi palkiksi "hävittäen" näyttöloven (kuva alla).

Tämä puhelin tarjoaa siis käyttäjälle joko lisätilaa näytölle tai vaihtoehtoisesti yhtenäisemmän ulkoasun. Voi olla, että valinta yllättää käyttäjän itsensäkin, sillä tämä puhelin käännytti meidät pois näyttölovien vihaamisesta. Tarvitaan vain mahdollisuus painaa se pois päältä tai takaisin päälle, kunnes selviää, kumpi vaihtoehto sopii itselle paremmin. Oli valinta sitten kumpi tahansa, on hyvä, että on vaihtoehtoja.

P20:ssä on paljon vaihtoehtoja näytön mukauttamiseen: voi ottaa käyttöön luonnollisen sävyn, joka säätää värilämpötilaa ympäristön mukaan; vaihtaa normaalin ja kirkkaan värin välillä; valita oletusvärit, tai lämpimät tai kylmät värit. Sen lisäksi voi kytkeä päälle Eye Comfort -tilan ja niin edelleen.

Kirkkauden liukusäädin menee aina naurettavan tummasta melko kirkkaaseen saakka, tai sitten voi antaa puhelimen valita kirkkautensa automaattisesti. Myös resoluution voi painaa pienemmäksi, jos haluaa säästää akkua.

Mielestämme oletusasetukset olivat heti hyvät, joten meidän ei tarvinnut juurikaan muuttaa niitä.

Mukana olevat taustakuvat sopivat hyvin yhteen puhelimen värisuunnittelun kanssa ja näyttävät P20:n värintoiston kokonaisuudessaan: sävyt ja varjot näyttävät raikkailta ja eläväisiltä. Kuvakkeet lähes hyppäävät näytöltä.

18,7:9-kuvasuhde on erikoinen valinta, mutta se antaa korkean näytön, jossa on runsaasti tilaa sisältöä varten – oli näyttölovi sitten päällä tai ei. Huomasimme kuitenkin nopeasti, että jotkin sovellukset on aluksi laitettava manuaalisesti koko näytölle, koska niitä ei ole suunniteltu näin pitkälle näytölle.

Puhelin varoittaa, että se saattaa aiheuttaa ongelmia, mutta emme kokeneet niitä – sovellukset käynnistyivät uudelleen oikeassa kuvasuhteessa ja pysyivät niin. Jos ei halua siirtyä koko näytölle, puhelin täyttää automaattisesti loput näytöstä alareunan mustalla palkilla.