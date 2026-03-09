Google Pixel 11:n muotoilu vaikuttaa uudistavan kamerapalkkia
- Pixel 11 Pro XL:n suojakotelo vuoti julki
- Kameralohko vaikuttaa aiempaa isommalta mutta ohuemmalta
- Mallisto julkaistaneen elokuussa 2026
Googlen Pixel-lippulaivapuhelimien selustassa oleva paksu kamerapalkki erottaa Googlen kännykät monista kilpailijoistaan, mutta tämä ei tunnu estävän valmistajaa uudistamasta sen muotoilua. Pixel 11 -sarja vaikuttaa esittelevän hienovaraisia muutoksia sen ulkonäköön.
Suojakoteloita valmistava ThinBorne on julkaissut tietoja Google Pixel 11 Pro XL:n kotelosta, kertoo Android Authority. Sen mukaan kamerapalkki on hieman aiempaa suurempi, mutta se ei vastaavasti kohoa laitteen selustasta yhtä paljon kuin aiemmin.
Ero aiempaan voi olla merkittävä, sillä Pixel 10 Pro XL:n arvostelussa totesimme palkin kohoavan laitteesta turhankin merkittävästi. Tämä mahdollistaa optisen 5x zoomin, mutta ulkoisesti se jakaa mielipiteitä.
Vuoden 2026 mallisto näyttäisi ottavan pienen askeleen eteenpäin ohentamalla kamerapalkkia. Se, minkälaisia muutoksia kamerateknologiaan itsessään on tehty, on vielä epävarmaa.
Vahvistusta odotellessa
Kannattaa tietenkin huomioida, ettei muotoilumuutosta ole vielä vahvistettu. Yleensä lisälaitevalmistajat saavat kuitenkin tietoa laitteistosta etukäteeen, jotta tuotteet saapuisivat markkinoille samaan aikaan varsinaisen julkaisun kanssa.
Kyseessä on vasta ensimmäisiä Pixel 11 -tietovuotoja, sillä toistaiseksi olemme kuulleet ainoastaan huhuista koskien Tensor G6 -suoritinta.
Jos Google noudattaa samaa aikataulua kuin viime vuonna, Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL sekä Pixel 11 Pro Fold nähdään alkusyksystä. Edellisvuoden mallisto esiteltiin elokuussa, joten kesälomien jälkeinen ajanjakso lienee turvallinen aikatauluennuste tällekin vuodelle.
Valmistaja julkaisi vastikään uuden Google Pixel 10a -budjettimallin, jossa ei ole kamerapalkkia laisinkaan. Sama ratkaisu tehtiin kuitenkin myös edeltäneen Pixel 9a:n kohdalla, joten tästä ei parane tehdä liian suuria johtopäätöksiä.
