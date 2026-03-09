Den första designläckan av Google Pixel 11 kan ha avslöjat en förändring för den ikoniska kameran

Ett mobilskal för Pixel 11 Pro XL har redan dykt upp på nätet

Vi kan få en större men tunnare kameramodul

Telefonerna kan lanseras runt augusti

Den rejäla kameramodulen på baksidan av Googles Pixel-telefoner gör dem verkligen lätta att känna igen, men det verkar som att en designjustering kan vara på väg med Google Pixel 11-serien som väntas senare i år.

Skaltillverkaren ThinBorne (via Android Authority) har redan publicerat en produktsida för ett skal till Google Pixel 11 Pro XL, vilket ger oss en fingervisning om vad som kan vara på väg. Skaldesignen antyder att telefonens kameramodul kan täcka en något större yta, men samtidigt sticka ut lite mindre.

Om du tar en titt på vår recension av Google Pixel 10 Pro XL ser du att kameramodulen på baksidan sticker ut ganska mycket från telefonen. Det beror delvis på funktioner som 5x optisk zoom, men den extra tjockleken är inte allas favorit.

Det verkar som att Google 2026 kan ha hittat ett sätt att minska den här utbuktningen utan att behöva kompromissa särskilt mycket med kameraspecifikationerna – även om vi förstås ännu inte vet exakt vilka kameror Pixel 11-modellerna kommer att få.

Återstår att bekräfta

Google Pixel 10a, utan kameramodulen. (Image credit: Google)

Det är dock viktigt att komma ihåg att den här designändringen långt ifrån är bekräftad. Samtidigt får skaltillverkare ofta information i förväg om måtten på kommande enheter, så att deras tillbehör kan vara redo när telefonerna lanseras.

Detta är nästan den första läckan kring Pixel 11 som dykt upp, även om det för några månader sedan cirkulerade uppgifter om förändringar kopplade till Tensor G6 – processorn som väntas driva alla dessa telefoner.

Om Google följer samma strategi som i fjol får vi sannolikt en Google Pixel 11 Pro, en Google Pixel 11 Pro Fold samt standardmodellen Pixel 11. De nuvarande Pixel 10-modellerna presenterades i augusti, så efterföljarna lär dyka upp ungefär vid samma tidpunkt.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Vi har också nyligen fått se lanseringen av mellanmodelltelefonen Google Pixel 10a, som – precis som Google Pixel 9a före den – saknar den klassiska Pixel-kameramodulen och istället har en helt platt baksida. Vi får helt enkelt vänta och se vilken riktning Googles designteam väljer härnäst.