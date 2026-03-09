Google arbetar redan på Pixel 11 och ett nytt rykte pekar på en viktig uppgradering av specifikationerna

Ett tidigt rykte om Google Pixel 11 har dykt upp

Det kan bli modemförändringar i Tensor G6

Vi kan få ett skifte från Samsung till MediaTek

Nu när Google Pixel 10-serien är ute på marknaden har nedräkningen börjat till lanseringen av Pixel 11 under 2026, och ett nytt rykte tyder på att telefonens processor kan få en tydlig uppgradering.

Enligt läckan Mystic Leaks (via 9to5Google) testar Google ett MediaTek M90-modem tillsammans med processorn Tensor G6, som väntas debutera i Pixel 11 – och fungera som efterföljare till Tensor G5 i Pixel 10.

Det är viktigt eftersom det skulle innebära ett skifte bort från modem från Samsung i Tensor-chipseten – något som faktiskt ryktades inför telefonerna från 2025 men aldrig blev verklighet. I år kan det däremot bli av.

När det gäller möjliga förbättringar nämns snabbare 5G- och satellituppkoppling, samt bättre energieffektivitet – vilket i teorin skulle innebära att Pixel 11-telefonerna kör svalare och snabbare än sina föregångare.

Pixel 11-telefoner på väg

Kan Google vara på gång med en egen version av iPhone Air? (Image credit: Apple)

Allt detta är förstås fortfarande rykten och spekulationer. Inget är säkert förrän Google gör det officiellt. Läckor om Pixel 11 har hittills varit ganska få, och telefonerna väntas troligen inte lanseras förrän tidigast i augusti nästa år.

Just nu förväntar vi oss att standardmodellen Pixel 11 får sällskap av Google Pixel 11 Pro, Google Pixel 11 Pro XL och Google Pixel 11 Pro Fold – efterföljare till Google Pixel 10 Pro Fold. Samtidigt finns alltid möjligheten att Google överraskar med något nytt.

I år har vi redan sett Samsung Galaxy S25 Edge och iPhone Air göra entré, så det är inte otänkbart att Google också kan välja att lansera en extra tunn och lätt telefon i sin egen serie.

Det blir därför intressant att se vad som händer och om det långvariga samarbetet mellan Google och Samsung kring Tensor-chippen, som funnits sedan den allra första Pixel-telefonen, kommer att förändras ytterligare under 2026.