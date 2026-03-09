”Ingenting har faktiskt förändrats”: Valve bekräftar återigen en lansering av Steam Machine under 2026 trots rykten om ytterligare försening

Vi vet inte exakt när Steam Machine kommer att dyka upp.

Valve bekräftar återigen en lansering av Steam Machine under 2026

Det har tidigare cirkulerat rykten om en försening till 2027

RAM-krisen kan fortfarande påverka priset i butik

Valve har återigen bekräftat att Steam Machine ska lanseras under 2026, efter oro för att den pågående RAM-krisen skulle kunna orsaka en försening – även om det nu verkar mindre troligt att hårdvaran hinner nå användare före slutet av mars, vilket tidigare var målet.

I ett blogginlägg i fredags skrev Valve först att ”vi hoppas kunna leverera under 2026” när det gällde Steam Machine. Det fick vissa varningsklockor att ringa och verkade skapa tvivel kring tidigare löften om att enheten skulle lanseras under året.

Men som The Verge rapporterar har Valve sedan dess förtydligat att Steam Machine faktiskt fortfarande planeras att släppas under 2026.

”Ingenting har faktiskt förändrats på vår sida”, säger Valves PR-representant Kaci Aitchison Boyle till The Verge.

Formuleringen i blogginlägget har också uppdaterats och bekräftar nu en lansering av Steam Machine under 2026 – tillsammans med det trådlösa VR-headsetet Steam Frame och handkontrollen Steam Controller som fungerar som tillbehör till båda.

Priset är fortfarande oklart

(Image credit: Valve)

Bekräftelsen att Steam Machine faktiskt släpps någon gång under 2026 är naturligtvis välkomna nyheter, även om de ursprungliga löftena om en lansering i ”början av 2026” eller under första kvartalet (januari–mars) nu verkar svåra att hålla.

Det är tydligt att den pågående bristen på RAM – driven av en kraftigt ökande efterfrågan från AI-datacenter – påverkar alla hårdvarutillverkare. Valve har redan medgett att begränsningar i minnesleveranser påverkar lagernivåerna för Steam Deck OLED.

Hur detta i slutändan påverkar tillgänglighet och pris för Steam Machine återstår att se. Den konsolliknande mini-PC:n ska enligt tidigare specifikationer från Valve levereras med 16 GB DDR5-RAM och 8 GB GDDR6-VRAM.

”Fler uppdateringar kommer när vi färdigställer våra planer”, säger Valve, så vi får hålla utkik efter mer information. Förra månaden pekade signalerna på att enheten skulle kunna lanseras under första halvåret, efter att Valve meddelat att de skulle ”se över” sitt leveransschema och sina prisplaner.