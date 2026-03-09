Valve gjentar løftet om å lansere Steam Machine i 2026

Vi vet fortsatt ikke nøyaktig når Steam Machine vil dukke opp.

Valve forplikter seg på nytt til en lansering av Steam Machine i 2026

Det har tidligere gått rykter om en forsinkelse til 2027

RAM-krisen kan fortsatt få en innvirkning på utsalgsprisene

Valve har igjen forpliktet seg til å lansere Steam Machine i løpet av 2026, etter bekymringer om at RAM-krisen kan forårsake en forsinkelse – selv om det ser ut til at de kan bomme på det opprinnelige målet om å få maskinvaren til brukerne før slutten av mars.

I et blogginnlegg på fredag ​​sa Valve opprinnelig at «vi håper å sende i 2026» angående Steam Machine. Det fikk alarmklokkene til å ringe for noen, og så ut til å så tvil om løftene som ble gitt om å lansere enheten i løpet av året.

Som The Verge imidlertid melder, har Valve imidlertid siden avklart at Steam Machine faktisk vil dukke opp i løpet av året. «Ingenting har faktisk endret seg fra vår side», sa Valves PR-representant Kaci Aitchison Boyle til The Verge.

Ordlyden i blogginnlegget har også blitt oppdatert tilsvarende, og forplikter til en lansering av Steam Machine i 2026 – sammen med det trådløse virtual reality-headsettet Steam Frame og Steam Controller som fungerer som tilbehør for begge.

Prisen må bekreftes

Det er fortsatt noen spørsmål om prisen (Image credit: Valve)

Bekreftelsen på at vi får Steam Machine en gang i 2026 er absolutt velkomne nyheter, selv om de første løftene om en lansering «tidlig i 2026» eller første kvartal (januar, februar, mars) virker usannsynlige å bli holdt på dette tidspunktet.

Det er tydelig at den pågående RAM-mangelen, drevet av skyhøy etterspørsel etter AI-datasentre, har hatt en effekt på alle maskinvareprodusenter. Valve har allerede innrømmet at restriksjoner i minneforsyningskjeden påvirker lagernivåene til Steam Deck OLED.

Hvordan dette til slutt utspiller seg når det gjelder tilgjengelighet og prising av Steam Machine gjenstår å se. Den konsolllignende mini-PC-en kommer med 16 GB DDR5 RAM og 8 GB GDDR6 VRAM, i henhold til spesifikasjonene som tidligere ble utgitt av Valve.

«Flere oppdateringer vil bli delt etter hvert som vi ferdigstiller planene våre», forklarer Valve, så følg med. Forrige måned var det indikasjoner på at vi ville få se enheten i første halvdel av året, da Valve kunngjorde at de ville «revurdere» leveringsplanen og prisplanene sine.