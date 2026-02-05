Valves AMD-drevne Steam Machine kan ligge an til lansering tidlig i år

AMDs administrerende direktør nevnte Steam Machine i en inntjeningskonferanse.

Lisa Su sa: «Valve er på vei til å begynne å sende ut sin AMD-drevne Steam Machine tidlig i år.»

Dette understreker hva Valve har lovet tidligere når det gjelder en tidlig lansering i 2026, og enheten skal forhåpentligvis få sin debut i første kvartal.

AMDs administrerende direktør, Lisa Su, har fortalt oss at Valve er på vei til å lansere sin Steam Machine tidlig i 2026.

Som Notebookcheck.net merket seg, flagget Wario64 på X hva administrerende direktør hadde sagt under AMDs inntjeningskonferanse (etter fjerde kvartals finansrapport), som meldt av Gamesbeat.

Su observerte at: «Fra et produktsynspunkt er Valve på vei til å begynne å sende ut sin AMD-drevne Steam Machine tidlig i år.»

Hun nevnte også at neste generasjons Xbox også er på vei til en utgivelse i 2027, med en AMD-brikke som motor inni.

Hvis du husker, lovet Valve at deres kompakte gaming-PC ville få sin debut tidlig i 2026, så Su understreker at dette fortsatt er tilfelle for Steam Machine.

Så den kommer i mars, da?

Så Valve planlegger tydeligvis fortsatt å lansere Steam Machine tidlig i år, noe som kan bety at den kommer senere denne måneden, muligens, eller i mars. For oss indikerer bruken av ordet «tidlig» første kvartal 2026, selv om vi sikkert kan strekke «tidlig» til april.

Det som gjør oss litt nølende når det gjelder en eventuell nært forestående lansering av Steam Machine, er det faktum at vi har hørt lite om den siden nyttår – ryktene har blitt ganske stille. Likevel er det ikke mye mer å vite om enheten, for å være rettferdig, bortsett fra den viktige prislappen.

Nå som RAM-krisen utspiller seg, kan sende Valve en tanke, da dette tydeligvis vil gjøre det vanskeligere å legge seg på den planlagte lanseringsprisen.

Men hva kan Valve gjøre med RAM-situasjonen? Ingenting, egentlig (utover det som allerede er gjort tidligere når det gjelder å sikre voluminnkjøp), og det er realistisk sett ikke et alternativ å vente på at RAM-krisen skal roe seg. Om noe, er det ventet at prisene vil stige gjennom hele dette kvartalet, og situasjonen rundt lavt tilbud og stigende priser, med systemminne, endrer seg kanskje ikke før neste år – eller til og med 2028, ifølge noen påstander.

Det er også interessant at Su bruker begrepet «frakt» i sitatet sitt, ettersom Steam Machine faktisk vil bli sendt ut til spillere innen denne tidsrammen, noe som betyr at en kunngjøring – og forhåndsbestillinger som går live før frakt starter – virkelig kan komme ganske snart. (Husk at den håndholdte Steam Deck ble tilgjengelig for forhåndsbestilling ganske lenge før den faktisk ble levert).

Alt dette er åpenbart bare gjetting, men det faktum at Lisa Su spesifikt har nevnt at lanseringen fortsatt er i rute, er definitivt et godt tegn på at vi kan se Steam Machine-lanseringen skje i første kvartal, mest sannsynlig neste måned. Dette kommer til å bli et produkt som blir nøye fulgt, det er helt sikkert, og det kan være et avgjørende øyeblikk for å drive Valves ambisjoner med PC-gaming (og Linux i tillegg) fremover.