Fitbit er tilbake fra de døde – Google har bekreftet at nye Fitbit-enheter er på vei neste år.

Men hva kan vi vente oss?

Vil Fitbit Charge 6 få en arvtager neste år? (Foto: Future)
  • Google bekrefter at flere Fitbits kommer i 2026
  • Vi vet fortsatt ikke hvilke modeller som vil få oppdateringer
  • Den nyeste Fitbit-sporeren ble lansert i 2023

Vi begynte å tro at Fitbit var en avgjort sak – spesielt siden Google ser ut til å ha fokusert mer på enheter som Pixel Watch 4 – men nå har selskapet bekreftet at nye Fitbit-enheter offisielt er på vei neste år.

Som mange vil huske, kjøpte Google Fitbit tilbake i 2021, og i en uttalelse til 9to5Google sier selskapet nå at de vil «lansere ny Fitbit-maskinvare neste år» – selv om de ikke avslører noe om hvordan den vil se ut.

Det er gode nyheter for Fitbit-fans og de som ikke nødvendigvis ønsker å bruke en smartklokke døgnet rundt. Vi antar at lettere aktivitetsmålere er på tegnebrettet, selv om det ennå ikke er bekreftet.

I fjor antydet Googles leder for wearables, Sandeep Waraich, at Pixel Watch-modellene effektivt hadde erstattet Fitbits smartklokker (som Fitbit Versa 4), noe som gjør det sannsynlig at vi vil se mindre, enklere wearables introdusert i 2026.

Hvilke modeller kan få en oppdatering?

En rosa Fitbit Inspire 3 rundt en h&amp;aring;ndvekt.

Fitbit Inspire 3 (Image credit: Andrea Gaini)

Den nyeste aktivitetsmåleren med navnet Fitbit var Fitbit Charge 6, som ble lansert i 2023. Før det kom Fitbit Inspire 3i 2022 og Fitbit Luxe i 2021.

Selv om disse mindre aktivitetsbåndene mangler noen av de avanserte funksjonene til smartklokker, er de mer komfortable å bruke mens man sover og mer praktiske for trening eller lagidrett der en klokke på håndleddet kan være i veien.

En mulig vei Google kan gå er å utvikle et skjermløst aktivitetsarmbånd, som Whoop MG eller Polar Loop. Disse krever at du åpner den tilhørende appen for å se all statistikken.

Foreløpig er det imidlertid mest spekulasjoner – alt Google sier er at nye kandidater til listen vår over de beste Fitbit-ene er på vei i 2026, og at vi har «et spennende år foran oss».

Vi holder deg selvfølgelig oppdatert med alle detaljene så snart vi hører noe mer om disse kommende Fitbit-enhetene.

