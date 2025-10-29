Fitbit er tilbake fra de døde – Google har bekreftet at nye Fitbit-enheter er på vei neste år.
Men hva kan vi vente oss?
- Google bekrefter at flere Fitbits kommer i 2026
- Vi vet fortsatt ikke hvilke modeller som vil få oppdateringer
- Den nyeste Fitbit-sporeren ble lansert i 2023
Vi begynte å tro at Fitbit var en avgjort sak – spesielt siden Google ser ut til å ha fokusert mer på enheter som Pixel Watch 4 – men nå har selskapet bekreftet at nye Fitbit-enheter offisielt er på vei neste år.
Som mange vil huske, kjøpte Google Fitbit tilbake i 2021, og i en uttalelse til 9to5Google sier selskapet nå at de vil «lansere ny Fitbit-maskinvare neste år» – selv om de ikke avslører noe om hvordan den vil se ut.
Det er gode nyheter for Fitbit-fans og de som ikke nødvendigvis ønsker å bruke en smartklokke døgnet rundt. Vi antar at lettere aktivitetsmålere er på tegnebrettet, selv om det ennå ikke er bekreftet.
I fjor antydet Googles leder for wearables, Sandeep Waraich, at Pixel Watch-modellene effektivt hadde erstattet Fitbits smartklokker (som Fitbit Versa 4), noe som gjør det sannsynlig at vi vil se mindre, enklere wearables introdusert i 2026.
Hvilke modeller kan få en oppdatering?
Den nyeste aktivitetsmåleren med navnet Fitbit var Fitbit Charge 6, som ble lansert i 2023. Før det kom Fitbit Inspire 3i 2022 og Fitbit Luxe i 2021.
Selv om disse mindre aktivitetsbåndene mangler noen av de avanserte funksjonene til smartklokker, er de mer komfortable å bruke mens man sover og mer praktiske for trening eller lagidrett der en klokke på håndleddet kan være i veien.
En mulig vei Google kan gå er å utvikle et skjermløst aktivitetsarmbånd, som Whoop MG eller Polar Loop. Disse krever at du åpner den tilhørende appen for å se all statistikken.
Foreløpig er det imidlertid mest spekulasjoner – alt Google sier er at nye kandidater til listen vår over de beste Fitbit-ene er på vei i 2026, og at vi har «et spennende år foran oss».
Vi holder deg selvfølgelig oppdatert med alle detaljene så snart vi hører noe mer om disse kommende Fitbit-enhetene.
Skribent, forfatter og illustratør med en spesiell forkjærlighet for produkter og brukergrensesnitt fra Apple.
- David NieldFreelance Contributor