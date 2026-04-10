Den här smarta funktionen i iPadOS 26.4 gör iPad ännu mer lik Mac och det gör mig lite orolig

Uppdateringen iPadOS 26.4 lägger till en ny Mac-liknande funktion som hjälper användare att hitta dolda appfönster

Det är ännu ett steg mot att göra iPad mer lik Mac

Men utvecklingen riskerar att skapa onödig förvirring för den som vill ha en billig laptop

Under de senaste åren har Apple envist vägrat säga att de slår ihop iPad och Mac, samtidigt som överlappningen mellan operativsystemen iPadOS och macOS hela tiden ökar. När iPadOS 26.4 lanserades i mars förstärktes det ännu mer. Men jag är orolig att gränserna suddas ut lite för mycket och att det riskerar att förvirra Apple-fans.

I det här fallet handlar det om en ny funktion i iPadOS 26.4 som gör det enklare att hitta dina öppna fönster. Den ursprungliga versionen av iPadOS 26 lade till stöd för att köra flera appfönster på din iPad, men problemet var att det kunde bli svårt att hålla reda på dem om du hade många öppna samtidigt. I iPadOS 26.4 har det dock förändrats.

Nu visas en liten popup ovanför en apps ikon om den har flera fönster öppna. Popupen visar texten “X Hidden Windows” (där X är antalet fönster) och “Show All Windows” under. Klickar du på popupen visas alla appens befintliga fönster på skärmen. Det är ett snabbt och smidigt sätt att hålla koll på dina appfönster utan att tappa bort dem under dagen.

Makala inaendelea hapa chini

Det här är definitivt mer en funktion för avancerade iPad-användare än något de flesta behöver dagligen, eftersom majoriteten av iPad-användare sannolikt aldrig har mer än ett appfönster öppet åt gången, än mindre tappar bort dem. Trots att funktionen är användbar är jag ändå orolig att den kan göra gränserna mellan Apples enheter ännu mer otydliga.

MacBook Neo-dilemmat

(Image credit: Jacob Krol/Future)

Stöd för flera fönster är utan tvekan en mer datorlik funktion och gör att iPad känns mer lik en av Apples bästa Mac-datorer än en surfplatta. Lägg till en kompatibel mus och ett tangentbord så kan surfplattan i praktiken fungera som en laptop, med vissa begränsningar.

För några år sedan var det helt rimligt – iPad kunde fungera som ett prisvärt alternativ till en laptop för personer som inte ville lägga 13 000 kronor eller mer på en MacBook. Men med lanseringen av MacBook Neo har det förändrats.

Nu behöver du bara betala 7 995 kronor och får en riktig laptop som levererar betydligt mer än vad prislappen antyder. I en sådan värld kan man fråga sig varför du skulle behöva en iPad som försöker fungera som en MacBook. Den enda anledningen jag kan komma på är att du helt enkelt gillar surfplatteformatet.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Det förändrar dock inte faktumet att Apple gör sina iPads mer Mac-lika samtidigt som det finns ett fullt fungerande och prisvärt alternativ i form av MacBook Neo. Om du vill ha en instegsmodell måste du nu välja mellan MacBook Neo och iPad, och det känns som en onödigt förvirrande situation. Ska du köpa en iPad eller en MacBook Neo? Det är en fråga som användare allt oftare kommer att behöva ställa sig.

Det verkar dock vara ett läge Apple är helt bekväma med. Som den senaste uppdateringen iPadOS 26.4 visar fortsätter företaget att föra in Mac-liknande funktioner i sina iPads, även efter att MacBook Neo presenterats och samtidigt som Apple förnekar att systemen håller på att slås ihop. Det får det att se ut som att den här förvirrande överlappningen är här för att stanna under överskådlig framtid.