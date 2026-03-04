Apple har precis presenterat en ny iPad Air med M4 – här är allt som är nytt

Apple har presenterat en ny iPad Air

iPad Air får nu ett M4-chip tillsammans med N1 och C1X

Startpriset är oförändrat jämfört med iPad Air med M3

Tim Cook hintade om en stor vecka inför Apples event den 4 mars 2026, och teknikjätten från Cupertino levererade. Apple har nu presenterat en uppgraderad iPad Air med M4-chip.

Designmässigt är det inte mycket som förändrats, men Apple har kraftigt förbättrat prestandan under skalet med mer kraftfulla chip. Det är något vi nästan förväntar oss vid Apples numera årliga uppdateringar av sina mellanklass-iPads.

iPad Air har fortfarande en modern design och finns i två storlekar – 11 tum och 13 tum – med Touch ID för enkel autentisering och stöd för Apple Pencil Pro. Den stora nyheten är dock att Apple byter från M3 till M4. Apple lovar ett rejält lyft i prestanda, där iPad Air med M4 ska vara upp till 30 % snabbare än modellen med M3.

Det är inte bara M4 som är nytt. Apple uppgraderar även anslutningarna med sina egna chip – N1 och C1X – som ger stöd för snabb Wi-Fi 7 samt LTE eller 5G. Tillsammans ska detta göra att iPadOS 26 flyter på bättre och samtidigt fortsätta positionera iPad Air som den mest Pro-lika iPad-modellen för de flesta användare.

Den finns fortfarande i fyra färger – blå, lila, starlight och rymdgrå – och behåller samma startpris (lite beroende på region). Startpriset ligger på 7 795 kronor för 11-tumsmodellen av iPad Air och 10 495 kronor för 13-tumsmodellen av iPad Air, båda med 128 GB lagring och Wi-Fi.

M4-chippet håller modellen relevant

(Image credit: Apple)

Som nämnt är den största förändringen i iPad Air 2026 chippet. M4-chippet har en CPU med 8 kärnor, GPU med 9 kärnor och en Neural Engine med 16 kärnor. Apple ökar också mängden RAM med 50 %, till upp till 12 GB, vilket bör göra surfplattan bättre rustad för multitasking och tyngre arbetsuppgifter – till exempel 3D-rendering i appar eller export av stora projekt.

Utöver förbättringarna i allmän användning lovar Apple att iPad Air med M4 kan leverera upp till fyra gånger snabbare 3D-rendering med ray tracing jämfört med första iPad Air med M1. Det lär märkas särskilt vid video- och bildredigering samt andra kreativa uppgifter och spel.

Tillsammans med M4 finns också två nya chip för bättre anslutning. N1-chippet ger stöd för Thread, Bluetooth 6 och Wi-Fi 7, där det sistnämnda är nytt. Apples eget C1X-modem, som först introducerades i iPhone Air, står för mobilanslutning i modeller med stöd för mobilnät. Precis som många tidigare iPad-modeller är iPad Air med M4 endast eSIM.

(Image credit: Apple)

Utöver M4, N1 och C1X är förändringarna relativt få. iPad Air behåller Touch ID i strömknappen och en Liquid Retina-skärm på 11 eller 13 tum med stöd för True Tone, Wide Color (P3) och antireflexbehandling.

En liten detalj kring skärmstorleken är att Apple avrundar siffrorna något. 11-tumsmodellen är egentligen 10,86 tum och 13-tumsmodellen är 12,9 tum, mätt diagonalt – samma storlek som i föregående generation.

iPad Air med M4 börjar fortfarande på 128 GB lagring men kan konfigureras upp till 1 TB. Den är fortfarande kompatibel med Magic Keyboard för iPad Air i båda storlekarna och fungerar med Apple Pencil Pro samt Apple Pencil (USB-C).

Förbeställningarna gick live den 4 mars 2026 och lanseringen sker den 11 mars 2026.

Vi kommer att testa den nya iPad Air så snart vi kan, så håll utkik efter vårt djupgående test under kommande veckor!