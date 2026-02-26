Tim Cook hintar om en “stor vecka” – och det kan betyda att en billig MacBook är på väg

Tim Cook hintar om en “stor vecka” i ett inlägg på X

Apple har redan bekräftat ett event den 4 mars

Cook säger att nyheterna börjar måndagen den 2 mars

Inför Apples bekräftade event den 4 mars 2026 – som bjudit in medier, kreatörer och gäster, inklusive oss på TechRadar – hintar vd:n Tim Cook om en “stor vecka” framöver.

Det är en rejäl teaser, och Cook går ännu längre i ett inlägg på X där han skriver: “Allt börjar på måndag morgon!” Det tyder på att vi kan få flera dagars nyheter inför eventet den 4 mars snarare än ett enda tillkännagivande. Där väntas Apple visa upp hela den nya produktserien, som enligt rykten omfattar nya iPads, en uppföljare till iPhone 16e och flera nya Mac-datorer.

Det sistnämnda väntas stå i centrum, potentiellt med en länge ryktad budget-MacBook som huvudnummer, och videon Cook delade verkar stödja den teorin. Här är hela Tim Cooks inlägg på X.

A big week ahead. It all starts Monday morning! #AppleLaunch pic.twitter.com/PQ9gM2Gl2rFebruary 26, 2026

Det är inte första gången Cook teasar kommande produkter på X heller. Under 2025 hintade han både om iPhone 16e och nya iPads och MacBooks genom att säga att något låg “in the Air”.

Den här gången cirkulerar rykten om en ny instegs-iPad och iPad Air, en efterföljare till iPhone 16e samt flera nya Mac-modeller. Videon visar en hand som leker med en form för att skapa en Apple-logotyp i samma silverfärg som många Apple-produkter har, inklusive Mac-datorer.

Det är svårt att inte se ytan som baksidan av ett MacBook Air- eller Pro-lock, eller toppen på en Mac mini eller Mac Studio. Man skulle också kunna tolka handens rörelser som en hint om gester, men vi tror inte det är huvudpoängen – åtminstone inte än.

Det mest omtalade ryktet är lanseringen av en budget-MacBook. Den länge ryktade modellen skulle bli ett nytt instegsalternativ i Apples bärbara Mac-familj och komma till ett betydligt lägre pris. Den väntas kosta runt 699 dollar, ha en liknande design och förhoppningsvis ett mer färgstarkt chassi. I stället för ett M-chip sägs den använda ett A-serie-chip som fortfarande kan köra macOS – och troligen göra det ganska bra.

Att pressinbjudningarna till eventet den 4 mars innehöll Apple-logotyper i flera färger – gult, blått och ljusgrönt – stärker teorin om roliga färgalternativ för den billiga MacBook-modellen. Utöver detta lär Apple också använda veckan till att introducera M5 Pro- och M5 Max-chippen i MacBook Pro-modellerna på 14 och 16 tum.

För iPad väntar vi oss en uppdatering liknande den instegs-iPad och iPad Air fick i början av 2025. Det skulle innebära ett processorlyft för båda: iPad Air får ett M4-chip för mer prestanda i samma design, medan nya bas-iPad – den 12:e generationen – får A18-chip. Det skulle ge bättre fart jämfört med A16 och dessutom stöd för Apple Intelligence.

Slutligen är vi ganska säkra, baserat på rapporter, rykten och timing, att iPhone 17e dyker upp nästa vecka. Den här mellanmodell-telefonen efterträder iPhone 16e och väntas behålla samma övergripande design men bli snabbare tack vare A19-chipet. Samma chip driver iPhone 17 och bör ge hög prestanda, även om varianten kan vara något nedbantad.

Självklart finns alltid chansen att något mer presenteras, och Tim Cook antyder att det blir en stor vecka. Kan vi få se en ny generation Studio Display? Eller uppgraderingar av MacBook Air, Mac mini eller Mac Studio? Det återstår att se – och det är bara några dagar kvar till måndagen den 2 mars 2026, så håll utkik här på TechRadar för allt det senaste.