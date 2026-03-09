MacBook Neo vs iPad 11 – vilken prisvärd Apple-enhet ska du köpa?

Den nyligen presenterade MacBook Neo ger köpare med begränsad budget möjlighet att skaffa en Apple-dator, men det är inte det enda prisvärda alternativet som är värt att överväga.

Instegsmodellen iPad (gen 11) från 2025 kanske inte verkar vara en naturlig konkurrent till den nya enheten som kostar 7 995 kronor, eftersom det är en surfplatta istället för en laptop. Men om du kombinerar den med Magic Keyboard Folio blir den också ett stabilt alternativ för arbete eller kreativt skapande på språng.

Dessutom kostar paketet med iPad (128 GB, Wi-Fi) och Magic Keyboard Folio nästan exakt lika mycket som MacBook Neo – cirka 7 590 kronor – vilket gör dem till mer direkta konkurrenter än man först kan tro.

Så om du letar efter en portabel Apple-enhet för arbete, vilken ska du välja? Vi har jämfört dem här nedanför och lyft fram deras styrkor och svagheter för att hjälpa dig bestämma dig.

MacBook Neo är mer kraftfull

Om du behöver rå prestanda bör du välja MacBook Neo. Detsamma gäller om du vill ha gott om lagringsutrymme utan att behöva förlita dig på iCloud.

Den här laptopen använder ett mobilt chipset, men ett modernt sådant: A18 Pro, samma chipp som används i iPhone 16 Pro-serien. iPad 11 använder däremot A16 Bionic, som tidigare satt i iPhone 15-modellerna.

MacBook Neo har också mer RAM, med 8 GB jämfört med iPadens 6 GB. Du får dessutom mer lagring för pengarna med Neo – även om båda kostar ungefär lika mycket har basmodellerna 128 GB i iPad och 256 GB i laptopen.

Om du främst letar efter ett produktivitetsverktyg vinner Neo här – och det förstärks av fördelarna med macOS jämfört med iPadOS.

iPad är mer portabel

Om din prioritet är att köpa en enhet som är enkel att ta med sig överallt är iPad ett bättre val.

De två enheterna väger ungefär lika mycket: MacBook Neo väger 1,23 kg, medan iPad 11 med Magic Keyboard Folio väger runt 1,36 kg (själva iPad väger bara 477 g, medan tangentbordsfodralet står för resten). Så viktskillnaden är inte särskilt stor.

MacBook Neo är däremot större. Den mäter 1,3 × 30 × 20 cm, medan iPad mäter 0,7 × 24 × 18 cm. Det återspeglas också i skärmen: iPad har en 11-tumsskärm, medan Neo har en skärm på 13 tum.

Magic Keyboard fungerar dessutom som ett skyddande fodral, vilket ger iPad lite extra skydd.

MacBook Neo har fler portar och något bättre batteritid

Köpare som behöver portar för att ansluta tillbehör (och inte vill köpa en adapter) bör välja MacBook. Det enda undantaget är användare som föredrar en stylus, som naturligtvis passar bättre till en surfplatta.

Medan iPad bara har en enda USB-C-port har Neo två (även om bara en erbjuder USB 3-hastigheter, medan den andra är USB 2), samt ett 3,5 mm hörlursuttag. Det innebär att du kan ladda Neo, ansluta en extern hårddisk och lyssna på musik samtidigt.

Du kan dessutom använda tillbehör längre med MacBook. Enligt Apple klarar den upp till 16 timmars videostreaming, medan iPad når upp till 10 timmar för samma uppgift.

iPad och MacBook erbjuder väldigt olika mjukvaruupplevelser

När det gäller mjukvara har MacBook Neo en fördel i form av flexibilitet. Den kör macOS, Apples operativsystem för datorer, medan iPad använder iPadOS, ett system som liknar iOS i iPhone.

Grundidén med iPadOS är enkelhet. Det är lätt att snabbt öppna en eller två appar och låta dem ta upp skärmen, eller flytta runt dem och byta mellan dem vid behov. Det är perfekt om du vill fokusera på exempelvis en artikel du skriver eller ett gäng mejl du behöver svara på – och pekskärmen är förstås en tydlig skillnad.

Nackdelen med den här enkelheten är dock att vissa appar kan kännas begränsade. iPad-appar är oftast inte identiska med sina desktopversioner utan erbjuder en mer nedskalad upplevelse med färre funktioner och enklare gränssnitt. Det är helt okej om det är vad du vill ha – men om du vill ha en mer traditionell datorupplevelse är det kanske inte rätt val.

macOS är kanske inte lika enkelt, och det kan kräva lite mer arbete att hitta rätt appar eller program. Men det fungerar bättre för mer avancerade arbetsflöden. Om du använder extern lagring eller arbetar med filer i flera mappar och appar är det ett bättre val. Om du till exempel redigerar media eller producerar musik på språng bör Neo ha ett övertag över denna iPad – även om vi ännu inte har hunnit benchmark-testa den nya laptopen.

Det är också värt att tänka på att MacBook Neo styrs med mus, via styrplattan eller en ansluten trådlös eller trådbunden mus. iPad är däremot främst byggd för pekskärm, även om du också kan använda en mus om du vill. Om du föredrar att navigera med mus eller touch kan det hjälpa dig att avgöra vilket alternativ som passar bäst.

Slutsats

Det finns ingen tydlig vinnare när vi jämför MacBook Neo och iPad (gen 11) – valet handlar i slutändan om vilken typ av mobil dator du vill ha (med pekskärm eller inte) och hur du planerar att använda den.

Som surfplatta är iPad designad för att vara kompakt, portabel och enkel, så att du kan göra grundläggande uppgifter på språng utan krångel. Den passar perfekt för personer som vill resa lätt, till exempel studenter som jobbar på café eller frekventa resenärer som behöver en enkel enhet för arbete eller underhållning. Magic Keyboard Folio ger en bekväm skrivupplevelse med ungefär samma tangentrörelse som Neo, men den fungerar sämre för att skriva i knät och passar bättre på ett skrivbord.

MacBook Neo är däremot en laptop, och den typen av enhet är naturligt lite mer avancerad. Den har fler portar, en större skärm och längre batteritid. Den är bättre för mer omfattande uppgifter som filhantering, foto- eller ljudredigering och projektarbete – särskilt sådant där du sitter länge vid ett skrivbord eller en arbetsstation. Den är också bättre om du skriver mycket i olika situationer, både i knät och på bord eller skrivbord.

Det sammanfattar de viktigaste skillnaderna mellan de två enheterna, men det är också värt att komma ihåg att båda har mer avancerade modeller som kostar mer. Samtidigt som MacBook Neo presenterades lanserades även den betydligt kraftfullare MacBook Pro (M5 Pro), och i iPad-serien finns till exempel den större och kraftfullare iPad Air (M4) samt flera andra modeller i olika prisklasser och med olika specifikationer.

Om du redan vet vilken formfaktor du föredrar men vill ha mer kraft i samma typ av enhet kan det alltså vara värt att även titta på dessa mer avancerade alternativ.