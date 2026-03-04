Apple MacBook Pro med M5 Pro och M5 Max är officiella – här är allt nytt

Apple har presenterat nya MacBook Pro med M5 Pro och M5 Max

Båda modellerna finns i 14- och 16-tumsmodeller

Priserna börjar från 21 995 kronor

Apple har presenterat nya MacBook Pro-modeller med M5 Pro- och M5 Max-chip, som ersätter fjolårets versioner med M4 Pro och M4 Max.

De nya avancerade MacBook-modellerna finns i storlekarna 14 och 16 tum och, precis som ryktena förutspådde, är den största nyheten de nya generationens chip. De nya MacBook Pro-modellerna ser identiska ut jämfört med sina M4-föregångare, men får även uppgraderad trådlös anslutning med Wi-Fi 8 och Bluetooth 6 tack vare Apples N1-chip.

Apple säger att du kan förvänta dig fyra gånger snabbare AI-prestanda jämfört med föregående generation MacBook Pro och åtta gånger snabbare AI-prestanda jämfört med M1-chippet. Priset för 14-tumsversionen med M5 Pro börjar på 21 995 kronor, medan 14-tumsversionen med M5 Max 45 495 kronor.

Den större 16-tums MacBook Pro med M5 Pro börjar på 34 995 kronor, medan versionen med M5 Max börjar på 49 995 kronor. Förbeställningar gick live den 4 mars och leveranser startar den 11 mars.

Förbättrad prestanda

(Image credit: Apple)

Apple lyfte fram de nya AI-funktionerna i M5 Pro- och M5 Max-chippen och säger att de är “utvecklade från grunden för AI” och levererar “enorm prestandaökning” jämfört med föregående generation.

När det gäller bearbetning av prompts för stora språkmodeller (LLM) levererar M5 Pro och M5 Max fyra gånger högre prestanda än instegsvarianten M5 och upp till åtta gånger snabbare bildgenerering jämfört med M1 Pro och M1 Max. Dessutom finns en snabbare Neural Engine och förbättrad minnesbandbredd, vilket kan gynna AI-projekt.

När det gäller traditionell CPU-prestanda säger Apple att chippen levererar upp till 30 % bättre prestanda jämfört med M4 Pro. För grafik uppger Apple att M5 Pro och M5 Max ger upp till 50 % bättre grafikprestanda jämfört med M4 Pro och M4 Max. I spel kan du till exempel förvänta dig upp till 1,6 gånger högre prestanda i Cyberpunk 2077 jämfört med M4 Pro, enligt Apple.

Det beror delvis på fler kärnor i de nya chippen. M5 Pro har upp till en CPU med 18 kärnor och en GPU med 20 kärnor, jämfört med M4 Pro som hade upp till 14 CPU-kärnor. M5 Pro får även Neural Accelerators (som M4 Pro saknar) och minnesbandbredd på 307 GB/s jämfört med 273 GB/s i M4 Pro.

M5 Max har också en CPU med 18 kärnor och kombinerar den med en GPU med 40 kärnor. Det innebär två fler CPU-kärnor jämfört med M4 Max. Minnesbandbredden har också ökat från 546 GB/s till 614 GB/s.

Apple har också bytt namn på prestandakärnorna i sina chip till “super cores”. Företaget beskriver dem som “den högpresterande kärndesignen med världens snabbaste enkeltrådade prestanda, delvis tack vare ökad front-end-bandbredd, en ny cache-hierarki och förbättrad branch prediction”.

Snabbare SSD – men till ett pris

(Image credit: Apple)

Även andra områden får förbättringar i de nya modellerna. Batteritiden, där Apple Silicon länge varit starkt, har till exempel justerats. 14-tums MacBook Pro med M5 Max klarar upp till 20 timmar jämfört med 18 timmar i modellen med M4 Max, medan 16-tums MacBook Pro med M5 Max klarar upp till 22 timmar jämfört med 21 timmar i fjolårets modell. Batteritiden för M5 Pro är oförändrad jämfört med M4 Pro.

Lagringen har också blivit snabbare, med dubbelt så höga läs- och skrivhastigheter i de nya MacBook Pro jämfört med fjolårets modeller.

Standardlagringen har dessutom ökats. MacBook Pro med M5 Pro börjar nu på 1 TB lagring (upp från 512 GB), medan versionen med M5 Max har 2 TB som standard (upp från 1 TB).

I en tid då minnesbrist är ett globalt problem är det positivt att se generösare RAM-konfigurationer i de nya MacBook Pro. Startnivåerna är oförändrade, men modeller med M5 Pro kan nu utrustas med upp till 64 GB minne, upp från 48 GB. M5 Max-modellerna är oförändrade jämfört med M4 Max.

Apple-fans har dock inte helt undkommit effekterna av RAM-krisen, eftersom Apple samtidigt har höjt priserna på MacBook Pro-serien. Startpriserna för 14-tums och 16-tumsmodellerna av MacBook Pro med M5 Pro är något högre än M4 Pro-modellen och samma sak gäller även för varianterna med M5 Max-chippen. Samtidigt har dock också standardlagringen ökats från 512 GB till 1 TB.