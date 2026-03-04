Apple MacBook Pro M5 Pro og M5 Max er avduket – dette er nyhetene

Apple har annonsert de nye MacBook Pro M5 Pro og M5 Pro Max.

Begge bærbare datamaskinene er tilgjengelige i 14-tommers og 16-tommers versjoner.

Prisene starter på 22 990 kroner

Apple har avduket nye MacBook Pro-laptoper med M5 Pro- og M5 Pro Max-brikker, som skal erstatte fjorårets M4 Pro- og M4 Pro Max-versjoner.

De nye high-end MacBookene er tilgjengelige i 14-tommers og 16-tommers versjoner, og som ryktene forutså, er den største endringen de nye siste generasjons brikkene. De nye MacBook Pro-modellene ser identiske ut med sine M4-forgjengere, men de får også en trådløs nettverksoppgradering med Wi-Fi 8 og Bluetooth 6, takket være Apples N1-brikke.

Apple sier at du kan vente deg fire ganger raskere AI-ytelse sammenlignet med forrige generasjons MacBook Pro, og åtte ganger raskere AI-kraft sammenlignet med M1-brikken.

Prisen for en 14-tommers MacBook Pro med M5 Pro starter på 22 990, mens du kan kjøpe 14-tommers med M5 Pro Max fra 48 990 kroner.

16-tommers MacBook Pro med M5 Pro starter på 35 990 kroner, mens M5 Pro Max-versjonen starter på 52 990 kroner. Forhåndsbestillinger er åpne fra 4. mars, med tilgjengelighet fra 11. mars.

Forbedret ytelse

(Image credit: Apple)

Apple fremhevet de nye AI-funksjonene til M5 Pro- og M5 Max-brikkene, og sa at de er «konstruert fra grunnen av for AI» og gir «enorme ytelsesøkninger» sammenlignet med forrige generasjon.

Når det gjelder prosessering av store språkmodeller (LLM), gir M5 Pro og M5 Max deg fire ganger ytelsen sammenlignet med inngangsnivå-M5-brikken og opptil åtte ganger raskere bildegenerering sammenlignet med M1 Pro og M1 Max. Det er også en raskere Neural Engine og forbedret minnebåndbredde, som begge kan være til fordel for AI-prosjekter.

Når det gjelder CPU-ytelse uten AI, sier Apple at brikkene leverer opptil 30 % bedre ytelse sammenlignet med M4 Pro. Og når det gjelder grafikk, erklærer Apple at M5 Pro og M5 Max resulterer i en 50 % økning i grafikkytelsen sammenlignet med M4 Pro og M4 Max. I spill kan du regne med 1,6 ganger raskere ytelse i Cyberpunk 2077 sammenlignet med M4 Pro, sier Apple.

Det er delvis takket være et økt antall kjerner i de nye brikkene. M5 Pro har opptil en 18-kjerners CPU og en 20-kjerners GPU sammenlignet med M4 Pro med en opptil 14-kjerners CPU. M5 Pro kan også skryte av nevrale akseleratorer (som M4 Pro mangler) og 307 GB/s minnebåndbredde mot 273 GB/s i M4 Pro.

M5 Max har derimot også en 18-kjerners CPU og kompletterer den med en 40-kjerners GPU. Det er en økning på to CPU-kjerner i forhold til M4 Max. M5 Maxs minnebåndbredde har også økt fra 546 GB/s til 614 GB/s.

Til slutt har Apple omdøpt ytelseskjernene i brikkene sine til «superkjerner». De beskriver disse som «kjernedesignet med høyest ytelse og verdens raskeste enkelttrådede ytelse, delvis drevet av økt front-end-båndbredde, et nytt hurtigbufferhierarki og forbedret forgreningsprediksjon».

Raskere SSD-er, men det koster

(Image credit: Apple)

Selv om CPU-en og GPU-en gir merkbare forbedringer, drar også andre områder nytte av de nye utgivelsene. Batteritiden, som Apple-modellen lenge har utmerket seg med, er eksempelvis blitt oppjustert. 14" MacBook Pro med M5 Max varer i opptil 20 timer sammenlignet med 18 timer i M4 Max-modellen, mens 16" MacBook Pro med M5 Max vil holde i 22 timer i motsetning til 21 timer fra fjorårets modell. Batteritiden til M5 Pro er uendret mot M4 Pro.

Apples allerede raske lagringskapasitet har også blitt økt, med doble lese-/skrivehastigheter i de nye MacBook Pro-ene sammenlignet med fjorårets tilbud.

Basislagringskapasiteten har blitt økt. MacBook Pro med M5 Pro-brikke starter nå med 1 TB lagringsplass (opp fra 512 GB), mens M5 Max-utgaven har 2 TB som standard (igjen, doblet fra den forrige 1 TB).

Og i en tid med enorm minnemangel rundt om i verden er det oppmuntrende å se mer generøse RAM-konfigurasjoner med de nyeste MacBook Pro-ene. Selv om startprisene forblir de samme, kan Apples M5 Pro-bærbare PC-er nå utstyres med maksimalt 64 GB minne, opp fra 48 GB. M5 Max-modellene forblir uendret sammenlignet med M4 Max.

14" MacBook Pro med M5 Pro starter på 29 990 kroner, det samme prisnivået 14-tommeren med M4 Pro-brikke ble lansert for. 16-tommeren med M5 Pro koster fra 35 990 kroner.

Når det gjelder M5 Max, betaler du 48 990 kroner den i 14" MacBook Pro og 52 990 kroner i 16-tommersversjonen.

Basismodellen av M5 MacBook Pro starter nå på 22 990 kroner. Standard lagringskapasitet er blitt økt fra 512 GB til 1 TB.

