MacBook-användare filar ner de vassa kanterna på sina laptops för bättre komfort för handlederna

MacBook-användare klagar på att datorernas kanter är för vassa

Flera har valt att fila ner kanterna för att göra dem bekvämare att använda

En användare har nyligen beskrivit hela processen i detalj på sin blogg

Apple är känt för sin starka designfilosofi och de höga krav företaget ställer på sina formgivare, vilket gör det desto mer överraskande att se användare av några av de bästa MacBooks-modellerna fila ner kanterna på sina dyrbara bärbara datorer. Men det är precis vad som har hänt under de senaste månaderna, där många menar att det ger en betydligt bekvämare användarupplevelse.

Det senaste exemplet kommer från mjukvaruingenjören Max Bretschneider, som publicerade ett blogginlägg där hen förklarar varför beslutet togs och hur arbetet gick till. Bretschneider beskrev sin motivation så här: "En bärbar dator används ofta i knät, vilket innebär att handlederna ligger mot den vassa kanten i en vinkel som känns väldigt obekväm."

För att runda av kanten och minska dess skärpa använde Bretschneider en metallfil och sandpapper med successivt finare kornstorlek. Tangentbordet, styrplattan och andra känsliga delar tejpades över, MacBook-datorn spändes fast och arbetet kunde börja.

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Trots att processen beskrivs som "väldigt läskig" säger Bretschneider att modifieringen var "betydligt enklare och mer lättillgänglig än den först verkade". Resultatet blev en jämnt avrundad kant och en dator som enligt Bretschneider "kan uppfylla sitt huvudsakliga syfte som arbetsverktyg på ett bättre sätt".

Flera MacBook-modifieringar

Image 1 of 2 Slutresultatet. (Image credit: Max Bretschneider) Bretschneiders MacBook redo att filas ner. (Image credit: Max Bretschneider)

Bretschneider är långt ifrån den enda som nyligen har slipat ner de vassa kanterna på sin MacBook – ett annat exempel är designern Kent Walters, som gjorde samma sak redan i april 2026. Går man ännu längre tillbaka verkar användare ha filat och slipat sina MacBooks åtminstone sedan 2010.

Även andra användare har delat med sig av sina erfarenheter. En användare på Hacker News skrev att "de vassa kanterna har stört mig ända sedan Apple introducerade unibody-designen". En annan menade att de vassa kanterna är "mitt absolut största klagomål på MacBook Pro med M-seriens chip".

Apple-användare har modifierat företagets produkter på kreativa sätt i många år. Vi har bland annat sett personer försöka förvandla äldre iPhone-modeller till nyare versioner, installera USB-C i iPhones som saknade det, bygga specialanpassade mekaniska tangentbord med inbyggt Touch ID och montera in Mac mini-datorer i gamla iMac-chassin – för att bara nämna några exempel.

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Så om du tycker att kanterna på din MacBook är lite för vassa finns det alltså de som menar att det går att slipa ner dem för en bekvämare användarupplevelse. Se bara till att planera arbetet noggrant – och räkna inte med att Apple kommer att uppskatta modifieringen.

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