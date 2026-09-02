Huawei lanserar Watch D3 – senaste versionen av märkets smartklocka med inbyggd blodtrycksmanschett

Huawei lanserar Huawei Watch D3, den tredje generationen av företagets hälsofokuserade smartklocka med särskilt fokus på blodtryck

Med en inbyggd uppblåsbar manschett har klockan nu stöd för ambulatorisk blodtrycksmätning under 24 timmar, vilket hjälper användaren att följa förändringar över tid

Lanseringen kommer samtidigt som Apple, Google och startups inom smartringar har gjort framsteg med LED-baserad övervakning

Huawei har presenterat Huawei Watch D3, den senaste versionen av företagets hälsofokuserade smartklocka med särskilt fokus på blodtryck. Watch D-serien är en intressant produkt som sticker ut bland marknadens bästa smartklockor tack vare sina mekaniska komponenter. Den främsta funktionen är ett armband med uppblåsbara luftkuddar som expanderar och fungerar som en manschett för att kunna mäta blodtrycket med hög precision när som helst.

Även om det är en smart idé har tidigare modeller sett ganska klumpiga ut och mer påmint om de medicintekniska produkter de faktiskt är tänkta att fungera som än smartklockor för vardagsbruk.

Huawei Watch D3 vill ändra på det och kommer med flera förbättringar jämfört med tidigare generationer, framför allt när det gäller designen. Klockan uppges vara endast 11,3 mm tjock och väga 40 g, samtidigt som den har en ”ultrasmal” version av det uppblåsbara armbandet. Det ska göra den bekvämare att bära både hela dagen och under natten.

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Att kunna bära klockan på natten verkar vara särskilt viktigt, eftersom Watch D3 enligt Huawei erbjuder ”24-timmars ambulatorisk blodtrycksmätning (ABPM)” i enlighet med medicinska riktlinjer. I sitt pressmeddelande skriver Huawei att ABPM hjälper användare att ”följa blodtryckstrender under hela dagen och natten, även under sömn”.

”Under dagen kan intervallen anpassas och manuella mätningar göras vid behov. På natten blåses klockans manschett upp automatiskt och arbetar tystare för att störa sömnen så lite som möjligt.”

Klockan kan även mäta blodtrycket före och efter träning och har andra vanliga smartklockefunktioner som GPS, navigering längs utomhusrutter och löpanalys. Familjemedlemmar kan dessutom se varandras hälsodata via funktionen Health Community, vilket gör det möjligt att hålla koll på personer som kan ligga i riskzonen.

(Image credit: HUawei)

Huawei Watch D3 finns i svart, vitt och guld med priser från 399 pund (cirka 5 000 kronor direktomvandlat). Klockan säljs inte i USA på grund av de fortsatta amerikanska restriktionerna mot Huaweis telekomteknik.

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Personer i USA som vill ha en wearable som kan mäta blodtryck behöver därför titta på andra alternativ. Ingen annan gör riktigt samma sak som Huawei med en uppblåsbar manschett runt handleden, trots att det nu har gått tre år sedan den ursprungliga Watch D lanserades. Däremot har stora framsteg gjorts inom optiska LED-sensorer, som länge betraktades som något av den heliga graalen för smartklockor.

Apple erbjuder numera en funktion för hypertoni, som övervakar användaren under en 30-dagarsperiod för att upptäcka tecken på möjlig hypertoni, medan Google Pixel Watch 5 har en funktion för blodtrycksdetektering.

På annat håll fokuserar startupen bakom Signal Ring, som grundats av en tidigare Android-chef, helt på att mäta blodtryck utan manschett och utan kalibrering med hjälp av en smartring.