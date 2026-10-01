JBL Boombox 4 är ett riktigt kraftpaket – men den är inte en självklar uppgradering för alla

JBL:s Boombox-serie har länge varit ett alternativ för dig som vill ha betydligt mer kraft än vad en vanlig portabel Bluetooth-högtalare kan erbjuda, utan att behöva släpa runt på en fullstor partyhögtalare. Med nya JBL Boombox 4 har företaget försökt göra konceptet ännu bättre och på flera områden har de lyckats riktigt bra.

Den nya modellen är både lättare och enklare att bära än föregångaren, samtidigt som den fortfarande har en robust konstruktion och IP68-klassning. Den stora höjdpunkten är dock ljudet. Boombox 4 kan spela riktigt högt, med en djup och fysisk bas som gör sig särskilt bra utomhus. Batteritiden har också förbättrats rejält och kan vid normal användning ligga på omkring 28 timmar.

Men allt är inte nödvändigtvis bättre. JBL har förändrat ljudprofilen, som nu är mer aggressiv med en tydligare diskant, medan mellanregistret inte är lika öppet och detaljrikt som hos Boombox 3. Dessutom har stödet för äldre PartyBoost-högtalare försvunnit till förmån för Auracast, något som kan vara särskilt viktigt om du redan äger flera JBL-högtalare.

Så är JBL Boombox 4 värd att köpa, och är den faktiskt en bra uppgradering från Boombox 3? Vi har testat högtalaren både inomhus och utomhus – läs hela testet av JBL Boombox 4 här för att se vad vi tyckte.