Jag är ljudnörd och aktiv musiker – här är de fem bästa Bluetooth-högtalarna vi har testat hittills under 2026, från portabla modeller till festhögtalare
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Av Carrie Marshall Contributions by Amanda Westberg
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Fantastiska Bluetooth-högtalare för alla typer av lyssnare och budgetar.
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De bästa Bluetooth-högtalarna blir bara bättre för varje år. Batteritiden fortsätter att förbättras, anslutningsmöjligheterna blir fler och utbudet av olika designer växer i rasande takt. Konkurrensen är numera så hård att det inte längre räcker att vara "tillräckligt bra" – vill man sticka ut måste man vara riktigt bra. Därför är många av Bluetooth-högtalarna som lanserats under 2026 exceptionellt imponerande.
De första sex månaderna av året har varit fantastiska fö