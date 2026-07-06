Jag är ljudnörd och aktiv musiker – här är de fem bästa Bluetooth-högtalarna vi har testat hittills under 2026, från portabla modeller till festhögtalare

De bästa Bluetooth-högtalarna blir bara bättre för varje år. Batteritiden fortsätter att förbättras, anslutningsmöjligheterna blir fler och utbudet av olika designer växer i rasande takt. Konkurrensen är numera så hård att det inte längre räcker att vara "tillräckligt bra" – vill man sticka ut måste man vara riktigt bra. Därför är många av Bluetooth-högtalarna som lanserats under 2026 exceptionellt imponerande.

De första sex månaderna av året har varit fantastiska fö