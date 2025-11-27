Jag arbetar med att testa Bluetooth-högtalare – här är 4 små modeller jag rekommenderar

Här på TechRadar har jag haft möjlighet att testa ett stort antal Bluetooth-högtalare, från bastunga boomboxar till större högtalare med rejält ljud. Men i dag vill jag fokusera på de mindre modellerna – alltså de som du enkelt kan slänga ner i väskan, ta med på resan eller till och med använda i badrummet för lite duschkaraoke.

Därför har jag satt ihop en lista med fyra av de bästa små Bluetooth-högtalarna just nu – modeller som trots sitt kompakta format är fullt kapabla att leverera riktigt imponerande ljud. Några av de tyngsta namnen i branschen finns representerade här. Jag pratar om Bose, JBL och Sonos – du fattar grejen.

Självklart har ljudkvalitet varit en avgörande faktor för att ta sig in på listan, men jag har även vägt in smarta funktioner, design, portabilitet och valuta för pengarna. Konkurrensen är trots allt stenhård i det lättare segmentet av de bästa Bluetooth-högtalarna. Men nog med snack – låt oss dyka ner i mina toppval.

1. JBL Clip 5

(Image credit: Future)

Hur nöjd jag än är med alla modeller på listan, är JBL Clip 5 nog min allra främsta rekommendation totalt sett. Varför? För att den lyckas pricka in den perfekta kombinationen av bra ljud, smart design och lågt pris.

Det här är en modell som ofta går att hitta på rea för under 500 kronor. Med tanke på dess förvånansvärt detaljerade ljud, lekfulla färgval och IP67-klassning mot vatten och damm är det helt enkelt otroligt mycket högtalare för pengarna.

Namnet Clip 5 kommer från karbinhaken som gör att du kan fästa högtalaren på ryggsäcken, bältet, tältet – egentligen vad som helst. För sin storlek kan den dessutom spela oväntat högt, och batteritiden på upp till 12 timmar ser till att stämningen håller i sig. Med Auracast-stöd, EQ-inställningar och ett extremt kompakt format är detta verkligen ett komplett paket.

Läs hela vårt test av JBL Clip 5

2. Bang & Olufsen Beosound A1 3rd Generation

(Image credit: Future)

Det är ingen överdrift att säga att premiumtillverkaren Bang & Olufsen verkligen lyckades fullt ut med Beosound A1 i tredje generationen. Faktum är att vi gillade den så mycket att den belönades med den sällsynta femstjärniga toppbetyget, och vi beskrev den till och med som “magisk”. Höga lovord – men fullt befogade.

Så vad är det som gör den här modellen så bra? Till att börja med levererar den precis den typ av ljud man förväntar sig från B&O: ett stort, luftigt och kontrollerat ljud med ordentlig punch, perfekt för ett kompakt format. Designen är dessutom riktigt tilltalande, med en cirkulär konstruktion i aluminium och polymer som känns både lyxig och genomtänkt. Du får också upp till 24 timmars batteritid, en mycket väldesignad tillhörande app och en smidig läderrem för enkel transport.

Nackdelen? Ja, den är ganska uppenbar – priset. Det här är en dyr liten högtalare, med ett pris närmare 4 000 kronor. Men som vi konstaterade i vårt test innebär de exklusiva materialen, den imponerande byggkvaliteten och det förstklassiga ljudet att du faktiskt får mycket Bang & Olufsen för pengarna.

Läs hela vårt test av Bang & Olufsen Beosound A1 3rd Generation

Bang & Olufsen Beosound A1 3rd Gen: 4 090 kr hos hifiklubben.se Bang & Olufsen Beosound A1 3rd Gen finns att beställa hos bland annat HiFi Klubben. Den finns tillgänglig i 5 olika färger, från klassiskt svart eller vitt till en härlig grönblå, subtil beige och en varm mörkröd.

3. Bose SoundLink Flex Gen 2

(Image credit: Future)

Det här är ett personligt favoritval, eftersom jag använder Bose SoundLink Flex Gen 2 nästan varje dag – oavsett om jag spelar musik i duschen, lagar mat eller bara står och diskar.

Precis som JBL Clip 5 är den IP67-klassad, vilket innebär att den klarar att sänkas ner i upp till en meter vatten i 30 minuter. Med andra ord behöver jag aldrig oroa mig för lite stänk. Den har dessutom en mjuk, gummiliknande yta som gör att vatten enkelt rinner av, vilket gör den till en stark kandidat bland de bästa vattentäta högtalarna.

Utöver tåligheten uppskattar jag Bose SoundLink Flex Gen 2 för dess klara och välbalanserade ljud, snygga design, eleganta färgalternativ och stödet för en tillhörande app. Batteritiden ligger på runt 12 timmar, du får stöd för multipoint-anslutning och dessutom en praktisk genvägsknapp, vilket gör den lika användbar som den är stilren.

Den är visserligen lite större än Bose SoundLink Micro Gen 2, men vi har ännu inte hunnit testa den modellen ordentligt, så Flex får ta platsen tills vidare. Dessutom har jag sett SoundLink Flex Gen 2 sjunka till närmare 1 000 kronor under större reor, vilket gör den till ett riktigt kap om du slår till vid rätt tillfälle.

Läs hela vårt test av Bose SoundLink Flex Gen 2

4. Sonos Roam 2

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Till sist har vi den utmärkta Sonos Roam 2. Den här modellen erbjuder något som ingen annan högtalare på listan kan matcha – Wi-Fi-anslutning. Ja, du kan alltså spela musik eller poddar utan att behöva koppla upp dig via Bluetooth till mobilen, surfplattan eller datorn. Använd bara Spotify Connect eller Tidal Connect, så är du igång direkt.

Oavsett om du lyssnar via Wi-Fi eller Bluetooth bjuder Roam 2 på riktigt bra ljudkvalitet. Den har en förvånansvärt bred ljudbild, fin balans mellan frekvenserna och gott om volym för sin storlek.

Utöver ljudet gillar jag verkligen Sonos Roam 2:s minimalistiska design och hur smidigt den fungerar tillsammans med andra högtalare i Sonos ekosystem. Den är lätt, IP67-klassad och enkel att styra, så det finns mycket att uppskatta här. I skrivande stund går den att klicka hem för cirka 1 700 kronor och även om den inte är billig känns priset rimligt med tanke på att du får en högtalare med riktigt starkt ljud och Wi-Fi-stöd.

Läs hela vårt test av Sonos Roam 2