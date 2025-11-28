Jeg jobber med å teste Bluetooth-høyttalere – her er fire små modeller jeg anbefaler

Her hos TechRadar har jeg hatt muligheten til å teste et bredt utvalg av Bluetooth-høyttalere, fra bass-tunge boomboxer til større høyttalere med kraftig lyd. Men i dag vil jeg fokusere på de mindre modellene – de du enkelt kan slenge i vesken, ta med deg på tur eller til og med bruke på badet til en liten dusjkaraoke.

Derfor har jeg satt sammen en liste over fire av de beste små Bluetooth-høyttalerne akkurat nå – modeller som, til tross for sin kompakte størrelse, er fullt kapable til å levere virkelig imponerende lyd. Noen av de største navnene i bransjen er representert her. Jeg snakker om Bose, JBL og Sonos.

Lydkvaliteten var selvfølgelig en avgjørende faktor for å komme på listen, men jeg har også vurdert smarte funksjoner, design, bærbarhet og valuta for pengene. Tross alt er konkurransen hard i det lettere segmentet av de beste Bluetooth-høyttalerne. Men nok snakk – la oss dykke ned i mine toppvalg.

1. JBL Clip 5

(Image credit: Future)

Selv om jeg er fornøyd med alle modellene på listen, er JBL Clip 5 nok min beste anbefaling totalt sett. Hvorfor? Fordi den klarer å treffe den perfekte kombinasjonen av god lyd, smart design og lav pris.

Dette er en modell som ofte finnes på salg for under 500 kroner. Med tanke på den overraskende detaljerte lyden, lekne fargevalgene og IP67-klassifiseringen mot vann og støv, er det rett og slett utrolig mye høyttaler for pengene.

Navnet Clip 5 kommer fra karabinkroken som lar deg feste høyttaleren til ryggsekken, beltet, teltet – egentlig hva som helst. For størrelsen kan den også spille uventet høyt, og batteritiden på opptil 12 timer sørger for at stemningen varer. Med Auracast-støtte, EQ-innstillinger og et ekstremt kompakt format er dette virkelig en komplett pakke.

Les hele vår anmeldelse av JBL Clip 5

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

2. Bang & Olufsen Beosound A1 3rd Generation

(Image credit: Future)

Det er ingen overdrivelse å si at premiumprodusenten Bang & Olufsen virkelig har truffet blink med tredje generasjons Beosound A1. Faktisk likte vi den så godt at den ble tildelt den sjeldne femstjerners toppvurderingen, og vi beskrev den til og med som «magisk». Store ord – men fullt berettigede.

Så hva gjør denne modellen så bra? For det første leverer den akkurat den typen lyd du forventer fra B&O: en stor, luftig og kontrollert lyd med en anstendig kraft, perfekt for et kompakt format. Designet er også veldig tiltalende, med en sirkulær aluminium- og polymerkonstruksjon som føles både luksuriøs og gjennomtenkt. Du får også opptil 24 timers batteritid, en veldig veldesignet ledsagerapp og en glatt lærreim for enkel transport.

Ulempen? Ja, den er ganske åpenbar – prisen. Dette er en dyr liten høyttaler, med en prislapp på rundt 4000 kroner. Men som vi fant ut i testen vår, betyr de førsteklasses materialene, den imponerende byggekvaliteten og den førsteklasses lyden at du faktisk får mye Bang & Olufsen for pengene.

Les hele vår anmeldelse av Bang & Olufsen Beosound A1 3. generasjon

3. Bose SoundLink Flex Gen 2

(Image credit: Future)

Dette er en personlig favoritt, ettersom jeg bruker Bose SoundLink Flex Gen 2 nesten hver dag – enten jeg spiller musikk i dusjen, lager mat eller bare står der og tar oppvasken.

I likhet med JBL Clip 5 er den IP67-klassifisert, noe som betyr at den kan senkes ned i opptil én meter vann i 30 minutter. Med andre ord trenger jeg aldri å bekymre meg for et lite sprut. Den har også en myk, gummiaktig overflate som gjør at vannet renner lett av, noe som gjør den til en sterk konkurrent blant de beste vanntette høyttalerne.

I tillegg til holdbarheten setter jeg pris på Bose SoundLink Flex Gen 2 for den klare og velbalanserte lyden, stilige designen, de elegante fargevalgene og støtten for en tilhørende app. Batterilevetiden er rundt 12 timer, du får støtte for flerpunktstilkobling og også en praktisk snarveisknapp, noe som gjør den like nyttig som den er stilig.

Den er litt større enn Bose SoundLink Micro Gen 2, men vi har ikke hatt tid til å teste den modellen ordentlig ennå, så Flex må ta sin plass foreløpig. I tillegg har jeg sett SoundLink Flex Gen 2 falle til under 1 500 kroner under store salg, noe som gjør den til et skikkelig kupp hvis du kjøper den til rett tid.

Les hele vår anmeldelse av Bose SoundLink Flex Gen 2

4. Sonos Roam 2

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Til slutt har vi den utmerkede Sonos Roam 2. Denne modellen tilbyr noe som ingen andre høyttalere på denne listen kan matche – Wi-Fi-tilkobling. Ja, du kan spille av musikk eller podkaster uten å måtte koble til telefonen, nettbrettet eller datamaskinen din via Bluetooth. Bare bruk Spotify Connect eller Tidal Connect, så er du i gang med en gang.

Enten du lytter via Wi-Fi eller Bluetooth, tilbyr Roam 2 virkelig god lydkvalitet. Den har et overraskende bredt lydbilde, fin balanse mellom frekvensene og rikelig med volum for størrelsen.

I tillegg til lyden liker jeg Sonos Roam 2s minimalistiske design og hvor smidig den fungerer med andre høyttalere i Sonos-økosystemet. Den er lett, IP67-klassifisert og enkel å kontrollere, så det er mye å sette pris på her. I skrivende stund kan den kjøpes for under 1600 kroner, og selv om den ikke er billig, føles prisen rimelig med tanke på at du får en høyttaler med veldig sterk lyd og Wi-Fi-støtte.

Les hele vår anmeldelse av Sonos Roam 2