Hifi klubben (Åpnes i ny fane) har et par råe modeller fra Danmark: Vestlyd gulvhøyttalere (Åpnes i ny fane). Vestlyd er laget slik man gjorde det i gamle dager, dette er et tilbakeblikk på standarden man krevde tilbake på 1980-tallet: Volum, kraft og råskap var viktigere en moderne design. Her er det ytelsen som gjelder, ikke minimalistisk utseende.

Vestlyds slagord er “The best moments in life are the loudest”, så her burde man skjønne hva som venter av lydkvalitet og volum.

Du kan enten kjøpe høyttalerne separat eller i pakkeløsninger med forsterker (Åpnes i ny fane).

Se hele utvalget av gulvhøyttalere hos Hifi klubben (Åpnes i ny fane)

Vestlyd er et nytt dansk merke fra Nordic HiFi A/S. Nordic HiFi var tidligere en del av Hifi klubben, men er nå et separat selskap med egen utvikling av produkter.

Vestlyd gulvhøyttalere

2-veis koaksial bassrefleks-konstruksjon med 2 x bassport (front)

1” laminert titanium dome-diskant med neodym-magnet

12” bass med pappmembran

Terminaler: banan/skrue + Neutrik Speakon

Kabinett i MDF (frontbaffel 31 mm), finish i kunstlær

Sort stofframme til front medfølger

Matchende gulvstativ fås som ekstrautstyr

VESTLYD V12C

Frekvensområde [Hz -6dB]: 39-22.000 Hz

39-22.000 Hz Impedans [Ohm]: 4 ohm

4 ohm Følsomhet [dB @2,83V]: 93

93 Delefrekvens [Hz]: 1100 Hz

1100 Hz Basshøyttaler: 12” med pappmembran

12” med pappmembran Bass motor system: Ferrite

Ferrite Diskant: 1” laminerte TI dome med high power neodynium motor

1” laminerte TI dome med high power neodynium motor Vekt: 24 kg

24 kg Mål: H62,2 x B39,2 x D36,7 cm

(Åpnes i ny fane) VESTLYD V12C (Åpnes i ny fane) Kraftig gulvstående høyttaler med 12” koaksial-element og 93dB. Frontgrill i sort stoff medfølger, spesialdesignet gulvstativ fås som ekstrautstyr (Åpnes i ny fane). Pris: 13 996,-

VESTLYD V15C

Frekvensområde [Hz -6dB]: 36-22.000 Hz

36-22.000 Hz Impedans [Ohm]: 4 ohm

4 ohm Følsomhet [dB @2,83V]: 95

95 Delefrekvens [Hz]: 1100 Hz

1100 Hz Basshøyttaler: 15” med pappmembran

15” med pappmembran Bass motor system: Ferrite

Ferrite Diskant: 1” laminerte TI dome med high power neodynium motor

1” laminerte TI dome med high power neodynium motor Vekt: 34 kg

34 kg Mål: H74,2 x B46,8 x D41,7 cm

(Åpnes i ny fane) VESTLYD V15C (Åpnes i ny fane) Svært kraftig gulvstående høyttaler med 15” koaksial-element og 95dB. Frontgrill i sort stoff medfølger, spesialdesignet gulvstativ fås som ekstrautstyr (Åpnes i ny fane). Pris: 19 996,-

Vestlyd stereoanlegg

