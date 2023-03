Hifi klubben (Åpnes i ny fane) har en serie aktive høyttalere som ser aldeles fantastiske ut - og låter like bra. Du vet du får kvalitet når du handler hos Hifi klubben, men akkurat her lar vi oss nesten begeistre like mye av utseendet på høyttalerne. Forte Mk2 kommer i hvitt, sort eller i vår favorittfinish: Valnøtt. God lyd er bra, men elegant lyd er bedre!

Spesifikasjoner for Argon Audio Forte Mk2

HDMI ARC for plug-and-play TV-lyd

Om de er koblet til TV, vil de slå seg automatisk av og på i takt med TVen

Bluetooth 5.0 med støtte for aptX HD og AAC

Digital input med støtte for High-Res lyd opp til 24-bit/96kHz

Platespiller (MM) input

Audiophile og heldigitial 4 x 80 watt Class D forsterker med avansert DSP

Spesialdesignede basshøyttalere med ultra-low distortion motor system

Nydelig dansk design

5 meter kabel og fjernkontroll inkludert

Diskant: 1” softdome med neodymium magnet

Bass/Midrange: A4: 4” | A5: 5” | A55: 2 x 5”

Frekvensområde: A4: 50-20,000 Hz ± 3dB | A5 + A55: 40-20,000 Hz ± 3dB

Tilkoblinger: HDMI, Optical, Analogue RCA, Phono (MM)

Høyttalerfrontene festes magnetisk

Stilige aktive høyttalere: Argon Audio Forte Mk2

Argon Audio Forte A4 MK2

FORTE A4 MK2 ser kanskje kompakt ut, men lyden er alt annet enn liten. A4 passer perfekt som datahøyttaler eller en diskret oppgradering for TV-lyden. Eller sett den på kjøkkenbenken for å gi matlagingen en ny dimensjon.

(Åpnes i ny fane) ARGON AUDIO FORTE A4 MK2 (Åpnes i ny fane) Her får du alt du trenger for å spille musikk og TV-lyd i super lydkvalitet. Bluetooth, HDMI, platespillerinngang og nydelig finish. Farger: Sort, valnøtt og hvit Pris: 5 998,-

Argon Audio Forte A4 MK2 + Solo

(Åpnes i ny fane) ARGON AUDIO FORTE A4 MK2 + Solo (Åpnes i ny fane) Lekre Argon Audio Forte A4 Mk2 + Argon Audio Solo Musikkstreamer Farger høyttalere: Sort, valnøtt og hvit Pris: 8 996,-

Argon Audio Forte A5 MK2

FORTE A5 MK2 ser ganske like ut som sin lillesøster A4, men under overflaten er forskjellen stor. Alt er litt større hos A5, dermed blir lyden mye større totalt sett. A5 passer beste i mindre stuer/rom.

(Åpnes i ny fane) ARGON AUDIOFORTE A5 MK2 (Åpnes i ny fane) Elegant trådløs aktiv høyttaler med Bluetooth, platespiller-inngang, smart TV-lyd med HDMI og seriøs hi-fi-teknologi. Farger: Valnøtt, hvit og sort Pris: 6 998,- Eller finn outlet-modeller til lavere priser (Åpnes i ny fane)

Argon Audio Forte A55 MK2

FORTE A55 MK2 er det største og kraftigste i Forte-serien så langt. Dette er høyttalerne for større stuer, for deg som vil fylle rommet (eller hele huset) med dyp bass og detaljrik lyd. Perfekt for seriøse filmentusiaster eller for den store festen.

(Åpnes i ny fane) ARGON AUDIOFORTE A55 MK2 (Åpnes i ny fane) Spill trådløs musikk og TV-lyd i super lydkvalitet med massevis av krefter. Bluetooth, HDMI, platespillerinngang og flott finish. Farger: Mørk valnøtt, hvit og sort Pris: 11 998,- Eller finn outlet-modeller til lavere priser (Åpnes i ny fane)

