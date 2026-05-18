Jeg hater dyre hodetelefoner – men etter flere år med testing har jeg endelig funnet et par jeg ikke kan leve uten

Mange anmelder teknologi for å teste ut fancy, dyre nye dingser, men jeg elsker budsjettalternativer; rimelig, men konkurransedyktig teknologi som hverdagsforbrukere faktisk kjøper, og som gir virkelig imponerende valuta for pengene.

Det er nettopp derfor jeg alltid har hatt problemer med dyre lydprodukter. Joda, de beste hodetelefonene kan høres fantastiske ut, men hvis de koster mer enn en måneds forbruk av dagligvarer, er jeg ikke overbevist.

Nei, gi meg et par av de beste billige hodetelefonene, så blir jeg fornøyd (og lommeboken min blir like fornøyd). Jeg har ikke noe imot å gå på akkord med lydkvalitet og støyreduksjon, og jeg liker hvordan billigere teknologi ofte har mer slitesterk konstruksjon og bedre batteritid.

Nye hodetelefoner som OneOdio Focus A1 Pro, Soundpeats Cove Pro og Soundcore Space Two har alle imponert meg mer enn luksuriøse audiofile hodetelefoner som koster tusenvis av kroner.

Dessverre er ikke ekstra dagligvarer det eneste jeg spiser denne uken, for nå må jeg også spise mine egne ord. For ett år siden testet jeg AKG N9, og uten overdrivelse har jeg brukt dem (nesten) hver dag siden den gang.

AKG-luksus

Som skarpsindige lesere allerede har forstått ut fra tittelen, er AKG N9 to ting: a) hodetelefoner og b) dyre, med en prislapp på 4 690 kroner ved lansering, selv om de nå kan finnes vesentlig billigere.

Bildet over viser hvordan de ser ut; de har en førsteklasses finish, komfortable øreputer og en ganske rimelig vekt med tanke på hva som er inni. Jeg vet at mange audiofile savner AKGs mer frie æra før Harman/Samsung-oppkjøpet, men jeg er fortsatt ganske glad i det selskapet har skapt siden den gang.

En av deres beste spesifikasjoner er batterilevetiden, som når hele 100 timer med ANC slått av (55 timer med ANC aktivert, som fortsatt tilsvarer to hele dager med lytting pluss mesteparten av Ringenes Herre). Det er et fantastisk tall som betyr at glemske personer (to tomler pekende rett mot meg) kan unngå å lade dem i flere uker av gangen.

Til tross for min aversjon mot dyr teknologi (og til tross for at det finnes hodetelefoner som koster mye mer enn disse, er de fortsatt dyre), ga jeg AKG N9 fire og en halv stjerne av fem i min anmeldelse, noe som var mye å be om fra noen så kynisk som meg. Og det er alt takket være den fantastiske funksjonen som har gjort disse til mine favoritthodetelefoner.

Dongelen

Inne i en av øreklokkene til AKG N9 sitter det en liten USB-C-dongle. Hvis du kobler den til en enhet, tar den over lydutgangen slik at lyden spilles av gjennom AKG N9 i stedet.

Dette gir tre store fordeler. For det første lar det hodetelefonene raskt kobles til hvilken som helst enhet du vil bruke, uten det kjedelige Bluetooth-paringsspillet eller situasjoner der Bluetooth kanskje ikke er tillatt på arbeidsenheter. For det andre lar det deg enkelt bytte fra dine nåværende høyttalere eller ørepropper til AKG-hodetelefonene.

Til slutt er tilkoblingen også både av høyere kvalitet og har lavere latens enn Bluetooth, noe som alltid er velkomment.

Det er en uvanlig funksjon som N9 deler med sine søsken-øreproppene, AKG N5, og noen få spilløreproppene, og jeg roste den høyt i anmeldelsen min for hvor smart den var. Jeg snakket om hvordan muligheten til raskt å bytte mellom forskjellige dingser eller låne andres enheter kunne være utrolig nyttig.

Ett år senere er jeg tilbake med faktisk erfaring med alt dette. AKG N9-hodetelefonene har ikke bare vist seg å være enda mer nyttige enn jeg trodde – jeg har også brukt dem praktisk talt hver dag siden den gang.

En god romkamerat

Jeg bruker Creative Pebble Nova til datamaskinen min: Jeg liker hvordan de høres ut, jeg liker hvordan de ser ut, og jeg kan ha «glemt» å returnere dem til TechRadar etter at anmeldelsen ble publisert. Men de får ikke på langt nær så mye bruk som de fortjener, og det er AKGs feil.

Donglen til N9 har nå en nesten permanent plass i USB-C-porten på toppen av datamaskinen min, slik at jeg kan trekke den ut hvis jeg vil bruke høyttalerne, eller skyve den inn når jeg vil bruke hodetelefonene. Og mesteparten av tiden vil jeg bruke hodetelefonene.

Jeg har en romkamerat, og jeg vil ikke irritere ham ved å bruke høye, bass-tunge høyttalere. Når jeg hører ham komme hjem, kan jeg bare sette donglen inn og fortsette å spille eller se en film med hodetelefonene i stedet. Og når han drar, tar det bare noen få sekunder før jeg er tilbake til å bruke høyttalerne igjen.

Det hjelper selvfølgelig at AKG-hodetelefonene låter fantastisk og har kraftig støydemping, noe som hjelper meg å glemme at huset ligger ved siden av en jernbane og under et passasjerfly. Jeg synes det er lettere å høre videoer og fordype meg i spill når jeg bruker dem.

Jeg bruker også en iPad, laptopen og telefonen min til diverse arbeidsoppgaver, så hvis jeg trenger det, kan jeg begynne å bruke N9 med disse enhetene uten å måtte koble til på nytt. På samme måte kan partneren min låne dem til nettbrettet sitt uten problemer. Jeg har tatt dem med meg på ferier, på kafeer når jeg jobber og til venners hus.

Jo mer jeg bruker dem, desto flere praktiske bruksområder finner jeg for AKG N9. Bare her om dagen brukte jeg dem (med en adapter) sammen med en bærbar lydopptaker for å sjekke at en mikrofon fungerte. Jeg kunne ha brukt evigheter på å lete etter de kablede hodetelefonene mine – eller bare brukt N9 på noen få sekunder.

Det eneste jeg egentlig ikke kan bruke dem til, er å trene, men heldigvis tester jeg mange åpne ørepropper for det.

Hvis jeg la sammen kostnadene for separate hodetelefoner eller ørepropper for alle de forskjellige oppgavene jeg bruker AKG N9 til, ville det definitivt vært dyrere enn selve hodetelefonene. Jeg hater kanskje fortsatt dyre hodetelefoner og synes fortsatt at de fleste av dem er unødvendige, men allsidige hodetelefoner som disse kan faktisk spare den rette kjøperen for mye penger.