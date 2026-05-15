Jag hatar dyra hörlurar – men efter flera år av tester har jag äntligen hittat ett par jag inte kan leva utan

Många recenserar teknik för att få testa lyxiga och dyra nya prylar, men jag älskar budgetalternativen; den prisvärda men konkurrenskraftiga teknik som vanliga konsumenter faktiskt köper och som erbjuder genuint imponerande värde för pengarna.

Just därför har jag alltid haft svårt för dyra ljudprodukter. Visst, de bästa hörlurarna kan låta fantastiskt, men om de kostar mer än en månads matinköp är jag inte övertygad.

Nej, ge mig ett par av bästa billiga hörlurarna så är jag nöjd (och min plånbok mår lika bra). Jag har inget emot att kompromissa lite med ljudkvalitet och brusreducering och jag gillar hur billigare teknik ofta har tåligare konstruktion och bättre batteritid.

Latest Videos From

Nya hörlurar som OneOdio Focus A1 Pro, Soundpeats Cove Pro och Soundcore Space Two har alla imponerat mer på mig än lyxiga audiofila headset för flera tusen kronor.

Tyvärr är extra matinköp inte det enda jag får äta upp den här veckan, för nu måste jag också äta upp mina egna ord. För ett år sedan testade jag AKG N9 och utan överdrift har jag använt dem (nästan) varje dag sedan dess.

AKGee-lyx

(Image credit: Future)

Som skarpsynta läsare säkert redan förstått från rubriken är AKG N9 två saker: a) hörlurar och b) dyra, med ett pris på 3 500 kronor vid lansering, även om de numera går att få tag på lite billigare.

Bilden ovan visar hur de ser ut; de har premiumfinish, bekväma öronkuddar och ganska rimlig vikt med tanke på vad som finns inuti. Jag vet att många audiofiler saknar AKG:s mer fria era före Harman/Samsung-uppköpet, men jag är fortfarande ganska förtjust i det företaget har skapat sedan dess.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

En av deras bästa specifikationer är batteritiden, som når enorma 100 timmar om ANC är avstängt (55 timmar med ANC aktiverat, vilket fortfarande motsvarar två hela dagar av lyssning plus större delen av Sagan om ringen). Det är en fantastisk siffra som gör att glömska personer (två tummar pekar rakt mot mig) kan slippa ladda dem i veckor åt gången.

Trots min avsky för dyr teknik (och trots att det faktiskt finns hörlurar för mycket mer än dessa är de fortfarande dyra) gav jag AKG N9 fyra och en halv stjärna av fem i min recension, vilket krävde mycket av någon så cynisk som jag. Och det är helt tack vare den killerfunktion som gjort dessa till mina favorithörlurar.

Dongeln

(Image credit: Future)

Inuti ena kåpan på AKG N9 finns en liten USB-C-dongel. Om man kopplar in den i en enhet tar den över ljudutgången så att ljudet istället spelas upp genom AKG N9.

Det ger tre stora fördelar. För det första gör det att hörlurarna snabbt kan anslutas till vilken enhet man vill använda, utan det tröttsamma Bluetooth-parkopplingsspelet eller situationer där Bluetooth kanske inte är tillåtet på arbetsenheter. För det andra gör det att man enkelt kan växla från sina nuvarande högtalare eller earbuds till AKG-hörlurarna.

Slutligen är anslutningen också både mer högkvalitativ och har lägre latens än Bluetooth, vilket alltid är välkommet.

Det är en ovanlig funktion som N9 delar med sina syskon-earbuds AKG N5 och några få gaming-earbuds och jag hyllade den rejält i min recension för hur smart den var. Jag pratade om hur möjligheten att snabbt växla mellan olika prylar eller låna andras enheter kunde vara otroligt praktisk.

Ett år senare är jag tillbaka med faktisk erfarenhet av allt det där. AKG N9 har inte bara visat sig vara ännu mer användbara än jag trodde – jag har också använt dem i princip varje dag sedan dess.

Skona rumskompisen

(Image credit: Future)

Jag använder Creative Pebble Nova till min dator: jag gillar hur de låter, jag gillar hur de ser ut och jag kan eventuellt ha “glömt” att lämna tillbaka dem till TechRadar efter att recensionen publicerades. Men de används inte alls så mycket som de förtjänar och det är AKG:s fel.

Dongeln till N9 har nu fått en nästan permanent plats i USB-C-porten ovanpå min dator, så jag kan dra ut den om jag vill använda högtalarna eller trycka in den när jag vill använda hörlurarna. Och för det mesta vill jag använda hörlurarna.

Jag har en rumskompis och jag vill inte irritera honom genom att använda högljudda och bastunga högtalare. När jag hör honom komma hem kan jag bara stoppa in dongeln och fortsätta spela eller titta på film med hörlurarna istället. Och när han går hemifrån tar det bara några sekunder innan jag är tillbaka till att använda högtalarna igen.

Det hjälper förstås att AKG-hörlurarna låter fantastiskt och har stark brusreducering, vilket hjälper mig att glömma att huset ligger bredvid en järnväg och under en flygrutt. Jag tycker det blir enklare att höra videor och att leva mig in i spel när jag använder dem.

(Image credit: Future)

För olika arbetsuppgifter använder jag också min iPad, laptop och telefon, så om jag behöver kan jag börja använda N9 med dessa enheter utan något krångel med återanslutning. På samma sätt kan min partner låna dem till sin surfplatta utan problem. Jag har haft med dem på semestrar, till kaféer när jag jobbat och hem till vänner.

Ju mer jag använder dem, desto fler praktiska användningsområden hittar jag för AKG N9. Bara häromdagen använde jag dem (med adapter) tillsammans med en portabel ljudinspelare för att kontrollera att en mikrofon fungerade. Jag hade kunnat lägga evigheter på att leta fram mina trådade hörlurar – eller bara använda N9 på några sekunder.

Det enda jag egentligen inte kan använda dem till är träning, men som tur är testar jag gott om öppna earbuds för just det.

Om jag räknade ihop kostnaden för separata hörlurar eller earbuds till alla olika uppgifter jag använder AKG N9 för skulle det definitivt bli dyrare än själva hörlurarna kostar. Jag kanske fortfarande hatar dyra hörlurar och fortfarande tycker att de flesta är onödiga, men mångsidiga hörlurar som dessa kan faktiskt spara rätt köpare väldigt mycket pengar.