Apple Watch Ultra 3, Series 11, SE 3, AirPods Pro 3 – alle treningsdingsene som ble lansert under Apples store septemberarrangement

Apples store iPhone 17-arrangement er over – og det var mye å juble over for Apple Watch-fans. Vi fikk se Apple Watch Ultra 3 og Series 11 som forventet, pluss en ny Apple Watch SE – en fullstendig oppdatering av hele serien med toppmodeller fra Apple Watch. Til og med de nye AirPods Pro 3 har fått treningsfunksjoner.

Med tre nye modeller, nye funksjoner og de viktige prisdetaljene, var det mye å ta inn over seg for helse- og treningsentusiaster. Hvis du gikk glipp av noe, ikke bekymre deg – her er en oppsummering av alt du trenger å vite.

1. Apple Watch Series 11

Apples tynneste klokke hittil, Apple Watch Series 11, er enda mer slitesterk enn sin robuste forgjenger, med et spesielt keramisk belegg som er dobbelt så ripebestandig. Series 11 får endelig 5G-støtte for LTE-modeller, muliggjort av en ny antennearkitektur som er mer energieffektiv enn noensinne og bruker mindre batteri når den er koblet til et mobilnettverk.

Den nye urskiven, kalt Flow, bruker Apples Liquid Glass-designspråk for å bryte lys til farger som ser ekte ut. En annen ny urskive, Exactograph, skiller timer, minutter og sekunder i en ultrainspirert estetikk.

Den lenge ryktede LED-baserte blodtrykksfunksjonen har kommet, i form av hypertensjon. Ved å bruke data fra Apples hjerte- og bevegelsesstudie av 100 000 deltakere, venter Apple å identifisere én million tilfeller av mulig hypertensjon i løpet av det første året, selv om den ikke vil oppdage alle tilfeller.

Søvnanalysen er forbedret med den nye søvnscoren, selv om jeg ikke ville kalt dette revolusjonerende – Apple må være den siste produsenten av kroppsnære enheter i verden som introduserer den! Søvnvarighet, konsistente data om leggetid og avbrudd gir deg en søvnscore på opptil 100, støttet av innsikt fra søvneksperter.

Og endelig, det store høydepunktet: 24 timers batteritid! Endelig en oppgradering fra de gamle, magre 18 timene. Apple Watch Series 11 er tilgjengelig i Jet Black, Rose Gold og Space Gray, og brukerne kan velge mellom 100 % resirkulert aluminium eller titan. Det er også nye farger for lenken og løkkene, samt nye Hermès-remmer. Startprisen er 5 490 kroner.

2. Apple Watch Ultra 3

Ja, den ser lik ut på overflaten, men mye har endret seg under panseret. En ny vidvinkel-OLED-skjerm betyr en lysere skjerm med mer plass uten å endre størrelsen på urkassen, noe som gjør den til den største skjermen noensinne i en Apple Watch. Den oppdateres oftere i alltid-på-modus og har en ny urskive kalt Waypoint. I likhet med Series 11 får den 5G-tilkobling, og som antatt har den også satellitttilkobling. Med noen få trykk samles viktig informasjon inn og nødmeldingsfunksjoner aktiveres, og for å muliggjøre satellitttilkobling har radiodelen av klokken blitt redesignet for å doble signalstyrken.

En annen batteriforbedring er også i Apple Watch Ultra 3: hele 42 timers batteritid! Urkassen er tilgjengelig i den stilige svarte titanen som ble introdusert i fjor, samt den børstede naturlige titanen fra tidligere generasjoner. Denne titanen er 100 % resirkulert og sies å være produsert ved hjelp av en innovativ 3D-utskriftsprosess. Det er også nye farger på remmene, og de nye hypertensjons- og søvnscorefunksjonene er på plass. Prisen starter på 10 990 kroner.

3. Apple Watch SE 3

De viktigste funksjonene og fordelene med en Apple Watch til den rimeligste prisen. SE 3-oppgraderingen får den samme kraftige brikken som de nåværende Apple Watch-modellene, S10. Den tilbyr en alltid-på-skjerm og støtte for bevegelser som dobbelttrykk og håndleddsbevegelser som ble introdusert tidligere år.

SE 3 får flere helsefunksjoner som måling av håndleddstemperatur (blant annet for syklussporing), Vitals-appen, søvnapnédeteksjon og Sleep Score. Den kan til og med spille av medier!

Det er ingen batterioppgradering for SE 3, som fortsatt er på 18 timer, men den får hurtiglading. Bare 15 minutter gir åtte timers bruk. SE 3 er tilgjengelig i fargene Starlight og Midnight, og starter på 3 190 kroner.

4. AirPods Pro 3

Flere trener med AirPods Pro enn med noen andre hodetelefoner i verden, og Apple gjør et stort løft her med pulsmåling under trening. Apples minste pulssensor noensinne er innebygd i disse bittesmå øreproppene, og bruker maskinlæringsalgoritmer sammen med data fra sensorer og akselerometre.

Treningsappen fungerer med AirPods Pro 3, sammen med Apple Fitness+, og samler inn data på samme måte som en Apple Watch. Du kan få merker og nære bevegelsesringer, spore treningsøkter på treningsstudioet gjennom apper som Ladder, og til og med bruke den AI-drevne Workout Buddy. Alt dette – uten klokke.