Apple Watch Ultra 3, Series 11, SE 3, AirPods Pro 3 – alla fitnessprylar som lanserades under Apples enorma september-event

Apples stora iPhone 17-event är över – och det fanns mycket att glädja sig åt för Apple Watch-fans. Vi fick se Apple Watch Ultra 3 och Series 11 som väntat, och dessutom en ny Apple Watch SE – alltså en fullständig uppdatering av hela serien med de bästa Apple Watch-modellerna. Till och med nya AirPods Pro 3 fick fitnessfunktioner.

Mellan tre nya modeller, nya funktioner och de viktiga prisuppgifterna fanns det mycket för hälso- och fitnessentusiaster att ta in. Om du missade något behöver du inte oroa dig – här är en sammanfattning av allt du behöver veta.

1. Apple Watch Series 11

Apples tunnaste klocka hittills, Apple Watch Series 11, är ännu mer tålig än sin robusta föregångare, med en keramisk specialbeläggning som är dubbelt så reptålig. Series 11 får äntligen 5G-stöd för LTE-modeller, möjligt tack vare en ny antennarkitektur som är mer energieffektiv än någonsin och använder mindre batteri vid mobil uppkoppling.

Den nya urtavlan som kallas Flow använder Apples Liquid Glass-designspråk för att bryta ljus i färger som ser verkliga ut. En annan ny urtavla, Exactograph, separerar timmar, minuter och sekunder i en Ultra-inspirerad estetik.

Den länge ryktade LED-baserade blodtrycksfunktionen har anlänt, i form av Hypertension. Genom data från Apples Heart and Movement Study med 100 000 deltagare räknar Apple med att identifiera en miljon fall av möjlig hypertoni redan under det första året, även om den inte kommer upptäcka alla fall.

Sömnanalyserna har förbättrats med det nya Sleep Score, även om jag knappast skulle kalla detta revolutionerande – Apple måste vara den sista tillverkaren av wearables i världen att införa det! Sömnlängd, konsekvent läggtid och avbrottsdata ger dig ett sömnpoäng på upp till 100, underbyggt av insikter från sömnexperter.

Slutligen, den stora höjdpunkten: 24 timmars batteritid! Äntligen en uppgradering från de gamla, magra 18 timmarna. Apple Watch Series 11 finns i Jet Black, Rose Gold och Space Grey, och användare kan välja mellan 100 % återvunnet aluminium eller titan. Dessutom finns nya färger för armband och loops samt nya Hermès-band. Startpriset är 4 995 kronor.

2. Apple Watch Ultra 3

Ja, den ser likadan ut på ytan, men mycket har hänt under skalet. En ny vidvinkel-OLED-skärm innebär en ljusstarkare display med större yta utan att ändra storleken på boetten, vilket gör det till den största skärmen någonsin i en Apple Watch. Den uppdateras oftare i always-on-läget och visar upp en ny urtavla som kallas Waypoint. Precis som Series 11 får den 5G-anslutning, och som det ryktats om får den även satellitanslutning. Med några få tryck samlas kritisk information in och nödfunktioner för meddelanden aktiveras, och för att möjliggöra satellitanslutning har radiodelen i klockan omdesignats för att fördubbla signalstyrkan.

Ännu en batteriförbättring finns också i Apple Watch Ultra 3: hela 42 timmars batteritid! Boetten finns i det stilrena svarta titan som introducerades förra året, samt i borstat naturligt titan från tidigare generationer. Detta titan är 100 % återvunnet och sägs vara framtaget med en innovativ 3D-printprocess. Det finns även nya färger på armbanden, och de nya funktionerna Hypertension och Sleep Score är på plats. Priset startar på 9 995 kronor.

3. Apple Watch SE 3

De viktigaste funktionerna och fördelarna med en Apple Watch till det mest överkomliga priset. Uppgraderingen SE 3 får samma kraftfulla chip som de nuvarande Apple Watch-modellerna, S10. Den erbjuder always-on-skärm, och stöd för gester som dubbeltryck och handledsrörelse som introducerats tidigare år.

SE 3 får fler hälsofunktioner som temperaturmätning vid handleden (för bland annat cykelspårning), appen Vitals, upptäckt av sömnapné samt Sleep Score. Den kan till och med spela media!

Det finns ingen batteriuppgradering för SE 3, som ligger kvar på 18 timmar, men den får snabbladdning. Bara 15 minuter ger åtta timmars användning. SE 3 finns i färgerna Starlight och Midnight, och startar på 2 995 kronor.

4. AirPods Pro 3

Fler personer tränar med AirPods Pro än med några andra hörlurar i världen, och Apple satsar här på pulsmätning under träningspass. Apples minsta hjärtsensor någonsin är inbyggd i dessa små hörlurar och använder maskininlärningsalgoritmer tillsammans med data från sensorer och accelerometrar.

Träningsappen kan användas med AirPods Pro 3, tillsammans med Apple Fitness+, och samlar in data på samma sätt som en Apple Watch. Du kan få märken och stänga rörelseringar, spåra träningar på gymmet via appar som Ladder, och till och med använda den AI-drivna Workout Buddy. Allt detta – utan en klocka.