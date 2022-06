WWDC 2022: Dette forventer vi annonsert fra Apple

Apples årlige utvikler-konferanse går av stabelen den 6. juni, der det forventes at selskapet skal annonsere iOS 16, macOS 13 og en rekke annen programvare til sine iPhone- iPad-, Watch- og Mac-produkter.



Hovedinnlegget, der disse programvareoppdateringene gjerne blir annonsert, skal finne sted på åpningsdagen, den 6. juni (opens in new tab) – og det er nettopp her vi i TechRadar kommer til å følge ekstra godt med.



I likhet med de to foregående arrangementene, vil WWDC 2022 for det meste foregå virtuelt, og vare ut fredag den første hele uken i juni. Den første dagen, 6. juni, foregår det et større evenement, der utviklere vil kunne se på hovedinnlegget og snakke med Apple-representanter.

I motsetning til Google, gjorde Apple WWDC (opens in new tab)-konferansen heldigital i 2020, grunnet pandemien, snarere enn å kansellere arrangementet. Enkelte håpet på en blanding, noe lignende årets Google IO, der noe foregikk fysisk, mens annet kun var nettbasert – men det er forståelig at Apple kjører et sikkert opplegg, selv om vi teller 2022.



Vi antar at Apple-sjef Tim Cook, som vanlig, kommer til å være på pletten da hovedinnlegget starter klokken 08:00 den 6. juni, og at evenementet blir gratis tilgjengelig.

It's one of my favorite times of the year! #WWDC22. Can’t wait for June 6th. 🥳 pic.twitter.com/98gag4zGeIApril 5, 2022 See more

Vi må vente til 6. juni for en endelig bekreftelse på hva Apple har planer om å vise frem, men det er ingenting i veien for å gjøre seg noen tanker om hva vi håper og forventer å se fra selskapet. Under finner du våre spådommer om hva Apple kommer til å presentere i form av program- og maskinvare under WWDC 2022, og mer informasjon om hvordan det virtuelle arrangementet fungerer.

Rett på sak

Hva er det? Apples årlige konferanse for utviklere

Apples årlige konferanse for utviklere Når er det? 6. juni – 10. juni 2022

6. juni – 10. juni 2022 Hvordan kan jeg registrere meg? / Hvor mye koster det? Det er gratis å se og være med hele uken

(Image credit: Apple)

Når foregår WWDC 2022?

Apple har annonsert at utviklerkonferansen vil finne sted fra mandag den 6. juni til fredag den 10. juni. Apple pleier normalt sett å legge dette arrangementet til juni, så det var ikke spesielt overraskende når det ble klart at Apple planlegger å avholde WWDC til samme tid i år.

(Image credit: Apple)

Foregår WWDC 2022 kun på nett?

Under normale omstendigheter ville Apple antakeligvis holdt WWDC og de etterfølgende utviklermøtene, fysisk, gjennom hele uken, på San Jose Convention Center i California, der COVID-19-restriksjonene knyttet til store evenementer sakte men sikkert løftes.



Siden WWDC 2021 holdt seg til samme løsning som 2020-varianten, var det likevel mange som regnet med at WWDC 2022 ville følge i forgjengernes fotspor. Det viser seg nå at spådommene var korrekte, siden det nå er klart at man vil kunne være med på utviklermøtene, og se hovedinnlegget, på nett.

Likevel er det altså dette ene fysiske arrangementet den 6. juni (opens in new tab), som utviklere har kunnet melde seg på. En billett hit ville ha sikret deg publikumsplass under hovedinnlegget og muligheten til å snakke, ansikt til ansikt, med Apple-representanter.



Dette er det første fysiske arrangementet Apple har stilt i stand siden 2020, grunnet pandemien.

Hvordan vil WWDC 2022-arrangementet fungere i praksis?

Tidligere kunne man kjøpe en billett som gav en muligheten til både å bivåne hovedinnlegget på mandag, bli med på utviklermøtene, få tilgang til eksklusive demonstrasjoner sammen med Apple-ingeniører, i tillegg til andre mindre arrangementer, arrangert av Apple-entusiaster i tilknytning evenementet.



I år ser det ut til at mesteparten av dette omkringliggende igjen kommer til å foregå på nett og være gratis, noe vi kommer til å få mer klarhet i så snart Apple annonserer mer finkornet informasjon i dagene før konferansen starter (mest trolig via WWDC-appen.)



Enkelte WWDC 2022-arrangementer kommer til å være gratis for alle, og mulig å se gjentatte ganger, som vanlig. Andre arrangementer vil kanskje kreve at du er der, og muligens også at du reserverer plass.

(Image credit: Apple)

Hva kan vi forvente at dukker opp under WWDC 2022?

Basert på Apples årlige produkt- og programvarekalender, for ikke å snakke om alle lekkasjene og ryktene, har vi en viss idé om hva Tim Cook, Craig Federighi og de andre Apple-sjefene kommer til å snakke om under WWDC 2022-hovedinnlegget den 6. juni. Her er noen av høydepunktene:

(Image credit: Apple)

iOS 16

Apple kommer nesten helt sikkert til å introdusere iOS 16, neste versjon av iPhone-OS-et, under WWDC. Normalt sett blir en testversjon, ment til bruk av utviklere, lansert samme dag som neste iOS i rekka annonseres, mens en åpen beta-variant gjerne kommer måneden etter.

Vi har tidligere snakket en del om at vi ønsker oss større muligheter til å skreddersy enkelte aspekter, og en egen app som holder styr på AirTags, AirPods og annet tilbehør, men det er på ingen måte sikker at vi får noe slikt i 2022.



Signalene som sendes er noe motstridende i år. Vi har, på den ene siden, ikke hørt overstadig mange rykter om noen enorme omveltninger – det kan være at Apple i år bare forbedrer ytelsen og flikker på et par småting i iOS 16 – men enkelte andre rykter vitner om forandringer av en litt annen størrelsesorden. Kanskje ikke så rart, siden iPhone 14-serien forventes å være et større hopp enn overgangen fra 12 til 13.

(Image credit: Angelo Libero Designs)

macOS 13

Hvert år, siden 2012, har Apple rundt juni valgt å annonsere en ny versjon av programvaren som sitter i sine Mac-maskiner, og vi forventer at det samme skjer under årets WWDC.



macOS 13 er altså neste versjon i rekka, (antakeligvis) med et kledelig tilnavn som matcher foregående års landemerker fra California. Vi setter pengene våre på at årets OS blir hetende «Mammoth», siden Apple sikret seg rettighetene til navnet (i tillegg til «Monterey») på starten av 2021.

macOS har en tendens til å henge litt etter iOS – mørk modus og det nye utseendet ble for eksempel introdusert i macOS Big Sur, ett år etter iOS fikk samme behandling. Såkalte Shortcuts fikk vi ikke før i 2021, men de var å finne i iOS i 2019.



Vi regner med at Apple følger samme regla i år, at widgets forhåpentligvis tar turen fra en uttrekksmeny til Mac-skrivebordet, og at den fjonge vær-appen fra iOS 15 kommer til å dukke opp i macOS 13.

(Image credit: Wikimedia Commons)

Den nye Apple-prosessoren «M2»

Brukere ble tatt på sengen tidligere i år, da Apple annonserte nok en M1-prosessor, nemlig M1 Ultra, tilgjengelig i selskapets Mac Studio-stasjonære.



Det var allerede under WWDC 2020 Apple annonserte overgangen fra Intel-prosessorer til Apple-brikker, og siden selskapet understrekte i mars at M1 Ultra vil være siste prosessor i M1-serien, er det vanskelig å se for seg noe annet enn at M2 kommer til å dukke opp om relativt kort tid.



Det er rimelig å anta at M2-prosessoren vil være basert på en ny produksjonsprosess, hvilket i praksis betyr noe bedre ytelse og mindre strømforbruk. Om Apple velger å gjøre større forandringer i arkitekturen kan vi også få litt høyere IPC, og for eksempel flere GPU-kjerner (kontra den opprinnelige M1-prosessoren.)



Det går rykter om at M2-prosessoren vil være å finne i en ny versjon av MacBook Air, som designmessig skal følge iMac fra 2021 – hvorvidt disse maskinene vil dukke opp under WWDC 2022 gjenstår å se.

(Image credit: Apple, with modification by TechRadar)

Mindre sannsynlig: Apple VR og iCar

Siden WWDC først og fremst handler om nyvinninger knyttet til programvare og utviklere av programvare til Apple-produkter, så er det mindre sannsynlig at vi vil bli servert ny maskinvare. Mer sannsynlig er det at vi får stifte bekjentskap med programvare knyttet til de Apple-produserte VR/AR-brillene det går rykter om.



Vi har tidligere skrevet om et potensielt «rOS», som skal være operativsystemet disse brillene kjører. WWDC vil være en perfekt arena for eventuelle demonstrasjoner av programvaren, siden utviklere er avhengige av å bli kjent med OS-et for å kunne komme i gang med utviklingen og dermed klare å fylle opp App Store i forkant av lansering.

(Image credit: Future)

Apple Car er et konsept det har gått rykter om i årevis, og vi vet strengt tatt ikke hvilket navn selskapet kommer til å gå for, men internt skal prosjektet tidligere hatt kodenavnet «Project Titan».



Det finnes nær sagt ingen lekkasjer knyttet til prosjektet, men mye tyder på at Apple investerer millionvis av dollar på bil-teknologi. Selv om ryktene allerede har svirret i en halv evighet, så virker det likevel som om 2022 er litt i tidligste laget for en avsløring fra Apple – vi har større tro på andre halvdel av tiåret.