iOS 16: nyheter, rykter, funksjoner, alt vi vet om Apples nye iPhone-OS

Etter at iOS 15 og den påfølgende iPhone 13-serien ble lansert, befinner vi oss nå i midten av en syklus med mindre oppdateringer, som prøver å finslipe funksjonene vi har hatt siden juni 2021 – hvilket inkluderer iOS 15.5 og den noe større iOS 15.4-oppdateringen, som lot oss bruke Face ID med munnbind og gav oss Universal Control.



Nå teller vi imidlertid juni 2022, og et iOS 16 som antakeligvis er rett rundt hjørnet. Nå må det være lov å komme med noen spådommer, siden programvaren forventes lansert av Apple under WWDC 2022 den 6. juni.

I påvente utviklerkonferansen har vi samlet opp alt vi har klart å finne av lekkasjer og rykter om iOS 16, hvilket du vil finne nedenfor. Hakket lengre ned har vi også satt opp en aldri så liten ønskeliste, en oversikt over hvilke funksjoner vi gjerne skulle ha sett i iOS 15.



Det er nok av materiale å ta av for alle Apple-tilhengere, men om du er mer interessert i hva Android-brukere kan se frem mot i 2022, så kan du ta en titt på vår Android 13-artikkel.

Siste nytt iOS 16-avsløringen er bare dager unna, siden det forventes at operativsystemet skal annonseres under WWDC 2022 den 6. juni. Vi ser for oss at såkalt always-on-skjerm-funksjonalitet (opens in new tab) og store forbedringer i låseskjermen (opens in new tab) blir aktuelle stikkord.

Rykter om iOS 16-lanseringsdato

Apple pleier tradisjonelt sett å annonsere sitt seneste OS i juni, under WWDC, etterfulgt av en faktisk lansering rundt september.



I år vil WWDC finne sted den 6. juni, så det er ikke mange dagene igjen til vi finner ut hva slags iOS-krumspring Apple har funnet på denne gangen.



Apple har likevel ikke hvilt på laurbærene siden forrige lansering, men fortsatt arbeidet på iOS 15. Per nå er seneste delversjon 15.5.

iPhone-modeller som støtter iOS 16

Apple prøver å støtte så mange iPhone-modeller som mulig med hver iOS-lansering. iOS 15 kan for eksempel kjøres på en iPhone 6S, en telefon fra 2015.



Det er en god stund siden en lekkasje, ikke overraskende, ymtet om at iPhone 6S (i tillegg til iPhone 6S Plus og den opprinnelige iPhone SE-modellen) ikke kommer til å få tilgang på iOS 16, men at alle variantene fra og med iPhone 7 og senere vil få oppdateringen. Påstanden ble gjentatt for ikke så lenge siden.

Det virker rimelig å forvente at iOS 16-støtte vil være tilgjengelig så langt tilbake som i iPhone 7-serien, men at enkelte maskinvarebaserte funksjoner ikke vil være med på lasset. Det kan være snakk om begrensninger i kamera, prosessor eller skjerm, for eksempel.



Hver iOS-lansering innebærer store forandringer og nye funksjoner, men også en del finpuss og småforbedringer. Hvis du fortsatt har en iPhone 8, for eksempel, kan du fortsatt dra nytte av noen av disse mindre oppgraderingene når iOS 16 blir lansert. Sannsynligheten er likevel stor for at en del av de største annonseringene fra Apple uteblir på de eldste modellene.

Nyheter og lekkasjer

Rent bortsett fra informasjon om lanseringsdato og kompatibilitet, er det én stor nyhet om iOS 16 som har funnet veien til eteren, nemlig at OS-et kanskje vil introdusere store, interaktive widgets.



Disse går, etter sigende, internt under navnet «InfoShack». Du kan få et visst inntrykk av hvordan de potensielt ser ut i bildet under. Det skal være snakk om en funksjon som huser flere små widgets, av alle mulige typer.

🔴EXCLUSIVE: iOS 16.Be prepared for interactive widgets! Apple is now working on these "big widgets" internally named InfoShack.Will tell you more about them soon.

Bildet viser i tillegg nye ikoner, så det kan være at iOS 16 vil inneholde en aldri så liten visuell overhaling også. Det må likevel sies at Apple TV-fjernkontroll-ikonet ser noe suspekt ut, siden det ikke ligner noe som helst på den faktisk Apple TV-fjernkontrollen (noe dagens ikon gjør), så vi velger å ta dette bildet med en god klype salt.



Mark Gurman – en journalist som har svært god treffprosent når det gjelder Apple-informasjon – har også delt en del nytt. Han hevder for eksempel at iOS 16 kommer til å få «[...] relativt betydelige forbedringer over hele fjøla, inkludert en oppdatering av varsler og nye funksjoner innen helse-sporing», og at operativsystemet vil inkluderer nye apper og nye måter å «interagere» med telefonen på.

Gurman har også kommet med flere påstander om nytt, inkludert funksjonalitet knyttet til såkalte always-on-skjermer, som holder viktig informasjon som klokkeslett og varsler på skjermen, selv når den er «avslått» i tradisjonell forstand. Slike funksjoner vil antakeligvis avhenge av maskinvare, og dermed være forbeholdt iPhone 14 Pro-variantene.



Likevel skal det være slik at alle iPhone-modeller skal kunne dra nytte av andre låseskjerm-forbedringer, inkludert interaktive widgets og et nytt utseende. Gurman hevder også at vi kommer til å bli servert forbedringer i Meldinger- og Helse-appen.

Dette ønsker vi oss

Vi har ikke overstadig mye informasjon om iOS 16 ennå, men vi har en viss pekepinn på hva som kommer til å dukke opp, og de følgende funksjonene topper vår ønskeliste.

Ny kamera-app

iPhone-kameraene har blitt langt bedre de siste par årene. Vi har for eksempel fått flere objektiver og nye funksjoner som Night Mode (nattmodus) og Cinematic Mode (filmatisk modus.)



Samtidig innebærer dette at kamera-appen i økende grad har blitt i overkant omfangsrik. Skal man slå på tvungen blits eller komme seg til eksponeringsinnstillinger, så må man knote mer enn nødvendig.



Med iOS 15.2 fikk vi en ny makro-knapp, som er til stor hjelp om man vil gjøre seg flid med mer nøyaktige nærbilder. Dette fikk vi dog bare i iPhone 13-serien.

Hvis Apple velger å starte fra scratch med kameraappen kan det plutselig bli langt enklere for å nye brukere å finne frem til essensielle funksjoner, i tillegg til at eksisterende brukere får et ferskt leketøy.



Det er rimelig å anta at Apple har en del store kameraplaner i fremtidige iPhone-modeller (siden dette tradisjonelt har vært et fokus for selskapet), og det kan potensielt bety enda flere funksjoner man kan slå av eller på. Vi tar gjerne en helt ny app, som legger grunnarbeidet for fremtidig kompleksitet.

QuickNote (hurtignotater) på iPhone

Dette er en funksjon som allerede finnes i iPadOS 15 og macOS 12 Monterey, der man kan trekke fingeren diagonalt fra nederst i høyre hjørne (og ut mot midten) for å få frem en notisblokk man kan skrible ned notater på, uansett hva man driver med ellers på enheten.



Det finnes mange slike bevegelsesmønstre man kan bruke på iPhone, så én fra eller til utgjør ikke store forskjellen. Sveiper man ut fra hjørnet får man altså en liten lapp man kan skrive på, som automatisk lagres til senere.

Siden det er tommelen som først og fremst brukes til å styre hva som skjer på smarttelefonen din, så kan kjappe notiser, tilgjengelig ved nettopp tommelen, være svært kjekt om du trenger å få ned noe på «papiret» i en fei. Man slipper i det minste å strekke tommelen til Kontrollsenter-funksjonen øverst til høyre og trykke på Notater-ikonet.

Automatiseringswidgets i Home-appen

Widgets fikk en skikkelig gjennomgang i iOS 14, der man blant annet fikk muligheten til å plassere disse hvor man ville på hjem-skjermen, men enkelte andre apper har ikke vært like flinke til å inkludere widget-funksjonalitet som sparer tid. Et godt eksempel er Hjem-appen.



Det kan være at du har et knippe smartpærer i hjemmet som du styrer med appen, for eksempel, men om du er ute etter kjapt å slå på eller av et lys, så kan det fort ta litt tid om du spør Siri, eller om appen ikke er responsiv (noe som skjer rett som det er, etter vår erfaring.)

Har man snarere en widget på hjem-skjermen der en kan holde styr på smartbelysning, så blir det plutselig ikke mange stegene som skal til fra man åpner skjermen til at nattbord-lampen er avslått – så slipper man alt rotet med å komme seg inn i Hjem-appen.



Det er litt rart at widget-delen til denne appen ikke har dukket opp ennå, men vi håper tiden er inne nå, ikke bare i iOS 16, men i fremtidige versjoner av macOS og iPadOS også.

Air-app

Hvis du eier en AirPods-variant, eller en AirTag, så kan det være at du føler på at Apple har valgt en litt rar løsning i hvordan disse håndteres. AirPods-innstillingene er kun å finne via Bluetooth innad selve Innstillinger-appen, mens AirTags finner man gjennom Hvor er?-appen.



Vi ser for oss at en mer sentralisert løsning, som inkluderer alle «AirTing», store som små, i én enkelt app, vil gjøre at man blir hakket mindre forvirret over alle Apple-dingsene man eier.

Tredjepartsprodusenter som Sony har gjerne egne apper som holder styr på for eksempel hodetelefoner (med mer), slik at man kan få full kontroll over alle funksjonene. Det hadde vært kjekt å kunne gjøre det samme med Apple-utstyr, uten å måtte gå til Innstillinger, Bluetooth og så til enheten, hver bidige gang man skal gjøre forandringer.

Flere visuelle stiler

I 2019 ble vi servert en rekke nye visuelle stiler, takket være en del fiffig funksjonalitet Snarveier-appen dro med seg i iOS 13.



Med Snarveier-appen kan du, ikke overraskende, lage snarveier til applikasjoner og blant annet skreddersy bruk av ikon som ender opp på hjem-skjermen. I praksis har dette ført til at iPhone-brukere har laget en rekke nye visuelle stiler, og delt disse med allmennheten.



YouTube-personlighet Marques Brownlee har for øvrig laget en kort guide til hvordan du lager dine egne ikoner til apper med Snarveier-appen. Den kan du se under:

iOS 16 kan bli enda mer omfattende i så måte. Det er mulig at slike visuelle temaer får en ny kategori i App Store, slik at man simpelthen kan laste ned en ny stil, så velge hvilken man vil bruke via Innstillinger-appen. En slik løsning ville også ha gjort det enklere å velge forskjellige farger og lyder i varsler, og knyttet dem opp mot en spesifikt stil, noe som ville kunne automatiseres med Snarveier-appen.



Hva om tredjepartsutviklere laget egne lyder og visuelle temaer? Apple vil nok i så fall helt sikkert sette begrensninger på hva det er mulig å forandre på når det gjelder ikoner, men det kunne vært en måte å gi brukere større mulighet til å skreddersy telefonen på.