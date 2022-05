iOS 16 kan bli den største iPhone-oppdateringen på årevis

WWDC 2022 er rett rundt hjørnet, og det går nå nye rykter om Apples kommende oppdatering, iOS 16, som ser ut til å få en del fiffige nye funksjoner, inkludert forbedringer i iPhone-låseskjermen.



Ifølge Power On-nyhetsbrevet (opens in new tab) til Mark Gurman (bak betalingsmur) skal det være snakk om forbedringer i hvordan varsler fremvises, forbedringer i Meldinger-appen, Helse-appen og flere hjelpefunksjoner tilknyttet iPad-multitasking.

Den største nyheten her er likevel designforandringene i låseskjermen. Siden iOS-premieren i 2007 har vi egentlig aldri fått noen skikkelig store forandringer i denne funksjonaliteten, rent bortsett fra en kamera-snarvei og et varsel med en oversikt over hva du har på tapetet. Det kan være at vi får interaktive widgets snart, noe som kan ende opp som ekstra kjekt for vordende iPhone 14-brukere, som vil ha en telefon og en skjerm med såkalt always-on-funksjon og varsler som kontinuerlig vises.



Siden iOS 15 rundt regnet var en versjon som holdt seg unna de helt store nyvinningene og heller fokuserte på eksisterende funksjonalitet, så kan det se ut til at iOS 16 går andre veien, og vil introdusere en del nytt som vil forandre på måten du holder styr på innholdet ditt.

(Image credit: Apple)

Det er selvsagt også kjekt at vi får forbedringer i Meldinger- og Helse-appen, selv om vi gjerne skulle ha sett at Helse-appen fikk en egen variant på iPad og Apple Watch (og siden vi er inne på temaet, når kommer kalkulator-appen til iPad?)



Multitasking (eller, strengt tatt, bruk av flere vinduer) på iPad har tydeligvis vært en vanskelig nøtt å knekke for Apple, siden vi på relativt kort tid har vært innom tre forskjellige metoder for å holde styr på tre app-vinduer, mens låseskjermen på iPhone i stor grad har blitt glemt.



Selv om varsler fikk et nytt design i iOS 12, og den såkalte Today-funksjonen ble lagt til i iOS 15 (her kan man for eksempel se kalenderoppføringer og været), har ikke stort skjedd med selve låseskjermen.

Widgets har forandret på hvordan iOS-hjemskjermen ser ut, og låseskjermen kan potensielt nå få en lignende omveltning via en lignende retning i utviklingen. Varsler som ligner på de man får med Apple Watch, som kan vises selv når iPhone 14 er i strømsparemodus, kan for eksempel være kjekt å ha.



Uansett hva sluttresultatet ender opp med å bli, ser det ut til at de fleste iOS 16-brukere vil få en stor oppgradering – selv før de har rukket å låse opp telefonen.