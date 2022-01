Apples VR-hodesett kan bli utsatt til 2023

Apples etterlengtede mixed reality-hodesett – som kombinerer både VR og AR – ser nå ut til å bli utsatt til 2023.



Apple har ikke ennå offisielt bekreftet at et slikt hodesett eksisterer, ei heller lanseringsdatoen. Samtidig er mye fra ryktemølla som tyder på at Apples MR-hodesett egentlig skulle lanseres i 2022 – antakeligvis under Worldwide Developers Conference i juni.



Bloomberg melder nå at kilder i nær befatning med arbeidet på prosjektet mistenker at den opprinnelige lanseringsdatoen glipper. Det hevdes at hodesettet nå forventes lansert neste år, og at utsettelsen skal skyldes vedvarende problemer i utviklingen av produktet.



Kildene hevder at de spesifikke problemene med MR-hodesettet skal være overoppheting, kamerasystemet og programvaren.



Det er per nå ikke klart hvorvidt den påståtte utsettelsen også vil ha innvirkning på Apple Glasses, som ryktes lansert i kjølvannet av Apple-hodesettet. Gitt at lekkasjer så langt har vitnet om at de to prosjektene har eksistert side om side under utviklingsprosessen, så blir vi ikke overrasket om Apple Glasses også er belemret med lignende problemer.



Vi er ikke spesielt overrasket over utsettelsen. Av det vi har hørt så langt om MR-hodesettet, så virker det som om Apple kan ha tatt seg vann over hodet. Etter sigende skal selskapet ha som mål å lage en førsteklasses produkt med et drøss av funksjoner, som attpåtil er trådløst og skal ha en ytelse på høyde med en MacBook Pro, samtidig som det skal veie en tredjedel av det Oculus Quest 2 gjør – og dette skal de altså utvikle midt i en pandemi.



Det er også en viss mulighet for at utsettelsen er forårsaket av at Apple ønsker å angripe VR, AR og MR på en ny måte. Vi har tidligere hørt rykter om at Apple ønsker at hodesettet de lager bare skal brukes i korte omganger – ifølge insidere skal dette skyldes at Apple vil gå mot metaverse-tankegangen.



Mengden metaverse-teknologi som ble vist frem under CES 2022 tidligere denne måneden, og den store interessen fra både publikum og den øvrige industrien, kan ha fått Apple-administrasjonen på andre tankebaner.



Vi kan ikke annet gjøre enn å vente og se hva Apple har på plakaten, fasiten kommer når selskapet endelig lanserer MR-hodesettet – hvilket nå kan se ut til å ta en stund.