Beste VR-spill i 2020: de aller gjeveste VR-spillene du kan spille akkurat nå

De beste VR-spillene i 2020 (så langt) finner du her. Virtuell virkelighet har blitt en plattform som huser fantastiske spillopplevelser som gjør at du kan leve deg inn i spillene på en måte som ikke er å finne noe annet sted.



Når det gjelder hodesett til VR, så finnes det per nå drøssevis av alternativer. Man kan ta i bruk alt fra det aller ypperste, som Valve Index og HTC Vive, via frittstående briller som Oculus Quest (man trenger ikke en egen PC) til de litt mindre utsmykkede konsollbrillene, som eksempelvis PlayStation VR. Det finnes hodesett som passer til alle budsjetter og stuestørrelser.

Dette vide spekteret i valgmuligheter og kvalitet reflekteres også i hvilke spill som er tilgjengelige til bruk. Nå er det heldigvis ikke lengre slik at man bare har noen få lignende spill å velge mellom. Endelig har VR blitt (potensielt) allemannseie, og det er enorme mengder VR-spill å ta av, uansett om du liker actionfylte skytespill eller trege puslespill – du kommer til å finne en verden du finner oppslukende.



Med såpass mange fordeler er det selvsagt ingen overraskelse at stadig flere personer prøver seg på virtuelle verdener. Få på deg hodesettet, om det skulle være HTC Vive, PSVR eller Oculus Quest, og gjør deg klar til en spillopplevelser utenom det vanlige med de beste VR-spillene i 2020. Sjekk gjerne innom senere også, denne artikkelen vil oppdateres jevnlig, slik at den alltid vil inneholde de nyeste og beste VR-spillene.

«Trover Saves the Universe» (PSVR, Oculus)

Bilde: Playstation (Image credit: Playstation)

Denne komedien ble laget av utviklerne i Squanch Games, et spillstudio stiftet av Justin Roiland (en av skaperne av «Rick & Morty».) Derfor er det kanskje ikke så rart at dette spillet føles veldig ut som en «Rick & Morty»-episode, men med andre karakterer. Latterlige oppdrag, hysteriske stemmer, artige, fargerike og bisarre historier, verdener og romvesener.



Spillet ble lansert i 2019 på Nintendo Switch, PS4 og Xbox One, men det ble tilgjengeliggjort for Oculus VR-hodesett juni, 2020. Det manøvrerer seg rundt noen av de vanskelige (for ikke å snakke om kvalmende) bevegelsesproblemene som ofte er et problem i andre spill ved å plassere spilleren i en stol, som fungerer som spillerens grensesnitt, og du kan kontrollere hovedpersonen, Trover, både ved å flytte han utenfra, men også ved å flytte stolen din til forskjellige posisjoner i spillet.

«Half-Life: Alyx»

(Image credit: Valve Corporation)

Noen var redde for at «Half-Life: Alyx», et av Valves første VR-spill (og det første spillet i en storslagne serien på over et tiår), ikke kom til å leve opp til forventningene. Men, det er ikke et snev av tvil: Dette er et «Half-Life»-spill som ikke har noen problemer med å opprettholde kvaliteten knyttet til «Half-Life»-navnet. Spillet er faktisk så bra.



«Half-Life: Alyx» er, som forgjengerne, en heseblesende heisatur med en fysikkmotor som sprenger alle grenser. De oppfinnsomme og finurlige pusleområdene man er vant med fra de gamle PC-spillene? De er fortsatt med. De anspente slagsmålene gjennom zombie-infiserte områder som fører til intens neglebiting som andre skrekkspill kan se langt etter? Alyx leverer så til de grader.



Hvis du bare skal spille ett VR-spill i 2020, så må det bli «Half-Life: Alyx». Det følger med gratis om du kjøper et Valve Index-hodesett, eller et HTC Vive Cosmos Elite-hodesett.

«No Man's Sky» (PSVR)

(Image credit: No Man's Sky/Hello Games)

Overlevelsesspillet «No Man's Sky», laget av Hello Games, var en av verdens mest etterlengtede VR-spill-utgivelser i 2019. Ikke bare fordi det opprinnelige spillet virket som den perfekte match for VR.



Det å labbe rundt og oppdage tilfeldig genererte verdener er i seg selv et storslått eventyr mange gamere med glede vil la seg oppsluke av – men Hello Games har tatt det hele til et nytt nivå ved å gjøre «No Man's Sky» til en VR-opplevelse som går de fleste andre VR-spill en høy gang, hvilket gjør spillet til en av de beste VR-spillene i 2020.

«Superhot VR» (Oculus, Windows Mixed Reality, PSVR)

(Image credit: Oculus/SuperHot VR)

Det ekstremt vanedannende skytespillet «Superhot» har gjennomgått en fantastisk utvikling siden den spede begynnelse som en web-basert demo i 2013. Dets naturlige hjem var selvsagt VR, der man kan gjøre særdeles mye ut av 360-graders sporing ved å la fiender komme fra alle kanter.



Siden alt foregår i sakte film når spillkarakteren beveger seg i sakte film gjør «Superhot VR» mye ut av fleksibiliteten man får av et større spillområde. Når det hele blir vanskeligere i spillet trenger man hver eneste millimeter med beskyttelse når man dukker unna skudd fra fiender, litt som i «The Matrix», og når man knuser ansiktsløse fiender ved hjelp av håndvåpen, ninjastjerner og – det mest tilfredsstillende av alt – dine egne knyttede never.

«Defector» (Oculus Rift and Rift S)

(Image credit: Defector)

Twisted Pixel, utviklerne av «Wilson's Heart» rider igjen. Denne gangen har de tatt med seg et intenst spion-spill inn i VR-ens verden, og fra første gang vi så spillet synes vi det så mer ut som et «Mission Impossible»-spill enn faktiske «Mission Impossible»-spill noensinne har gjort. Spillet kom ut i 2019, og dette action-skytespillet i VR kommer til å gi deg en opplevelse du sent kommer til å glemme, en full av imponerende produksjonsverdi og massevis av frihet i hvordan du beveger deg.

«Vader Immortal»

(Image credit: ILMXLAB)

Har du prøvd «The Void»? Det er en fantastisk lokasjonsbasert VR-opplevelse fra ILMxLAB, og nå har teamet laget en hjemmebasert VR-opplevelse for Oculus Quest – og det er ekstremt artig og spennende for fans av Star Wars.



Det er et historiebasert spill der man kommer til å møte Darth Vader ansikt til ansikt, gir deg en jeditrening med lyssabel samt lar deg utforske noen av de mystiske dypene i Mustafa. De beste nyhetene er at dette er bare første del av en trilogi. Vi krysser fingrene for at de neste to spillene kommer til å bli like bra.

«Space Pirate Trainer» (Oculus, Windows Mixed Reality, HTC Vive)

(Image credit: Space Pirate Trainer)

«Space Pirate Trainer» dukket opp for første gang på Vive i 2016, og er et skytespill i rommet som minner om laserpistolene Star-Lord bruker i «Guardians of the Galaxy» blandet med bullet time fra «The Matrix» – og hvis det ikke høres besnærende ut, så vet jeg ikke hva som får blodet ditt til å bruse.



Denne evigunge klassikeren er en av de artigste spillene til Oculus Quest, og blir nesten en helt ny opplevelse når du spiller det helt trådløst. Man kan velge mellom en hel rekke våpen og duppeditter, inkludert et fiffig skjold, og den ekstra bevegelsesfriheten man får fra sporingssystemet i Quest fungerer nesten som et ekstra-våpen.



Hele greia er en fysisk krevende opplevelse – holder man seg på samme sted for lenge blir ender man opp som hakkemat. Selv om det hele kan bli repetitivt om man spiller lenge, litt som «Beat Saber», har spillet en nærmest magnetisk «bare en runde til»-følelse som gjør at man får lyst til å komme tilbake til spillet gang etter gang.

«Beat Saber» (Multiplattform)

«Dance Dance Revolution» møter Star Wars; «Guitar Hero» møter Tron – alt dette og mer får du i VR med «Beat Saber». I det nye rytmespillet får man slå rundt seg forbi glødende sabler i takt med musikken. Utfordringen for spillerne er å holde følge med sangene samtidig som man kutter ned blokker med spesifikke farger fra spesifikke retninger, samtidig som man prøver å unngå hindringer.



«Beat Saber» fås per nå til HTC Vive, Oculus Rift og Windows Mixed Reality-enheter. Hvis du vil danse til musikk, kutte i stykker en haug med blokker og svette litt så er «Beat Saber» definitivt et av de beste VR-spillene for deg.

«Astro Bot: Rescue Mission» (PlayStation VR)

Hvis du eier et PlayStation VR-hodesett, stopp hva nå enn du driver med akkurat nå, gå til PS4-maskinen din og kjøp «Astro Bot: Rescue Mission» – dette er spillet PlayStation VR har ventet på.



«Astro Bot: Rescue Mission» er ikke bare et framifrå plattformspill i VR, det er også simpelthen et fantastisk plattformspill. Punktum. Det er fylt til randen med oppfinnsomhet vi bare tidligere har sett i Nintendos Mario-spill. «Astro Bot: Rescue Mission» tar i bruk VR-formatet med en slik banebrytende fantasi at andre spill fremstår som venstrehåndsarbeid. Brettene veves sammen rundt spilleren og er i en størrelsesorden som gjør at du kommer både til å overveldes og gledes. Dette ligner ikke på andre VR-spill du har spilt.

«Tetris Effect»

Det er vanskelig å gi en god forklaring på hvordan det er å spille «Tetris Effect». På sett og vis er dette bare helt vanlig «Tetris», rent bortsett fra at områdene man befinner seg i forandrer seg. Hvert brett har sitt helt egne anstrøk – med en musikk og en visuell stil som står til temaet. Man kan eksempelvis spille et brett som foregår under vann og høre beroligende undervannslyder mens glitrende hvaler flyter rundt hodet ditt.



Det er en psykedelisk og hypnotisk opplevelse, en som alle burde prøve å få med seg.

«Skyrim VR» (Multiplattform)

«Skyrim» trenger ingen introduksjon. Det har blitt gitt ut, og gitt ut, og gitt ut – igjen og igjen. Denne gangen har spillet blitt sluppet til Oculus Rift, HTC Vive og PlayStation VR, og har med det blitt det største spillet vi noensinne har sett i VR.



Ikke bare får du gjennomleve hele hovedspillet i VR, men spillet inkluderer også «Dawnguard», «Hearthfire» og «Dragonborn». Selv om «Skyrim VR» ikke er et perfekt spill, har noe datert grafikk (som kan forbedres med modifikasjoner) og ikke opprinnelig ble designet med tanke på VR er det likevel et eventyr vel verdt å gjøre et dypdykk i.

«Moss» (Multiplattform)

Etter en ventetid som føltes ut som en evighet kom endelig «Moss» til PlayStation VR i februar 2018. Quill, hovedpersonen i denne historien, er riktignok småvokst (og har hale), men «Moss» bruker dette til sin fordel ved å gi spilleren mulighet som spille som protagonist-gnageren.



Dette er et familievennlig VR-eventyr der man må guide Quill gjennom skoger og ruiner, manøvrere henne forbi fiender og ta direkte kontroll over omgivelsene for å løse gåter. Målet er å redde Quills onkel, og ved å få kontroll over både vår heltinne samt å spille gud ved å manipulere omgivelsene er dette en en perfekt måte å utnytte VR på.



«Moss» finnes til PSVR, Oculus Quest, Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index og Windows MR.

«Resident Evil 7: Biohazard» (PlayStation VR)

Siden selv de beste VR-spill ofte er av begrenset omfang er «Resident Evil 7: Biohazard» som et friskt pust å regne, selv om det hele er en skrekkblandet fryd. På tross av at man til vanlig kan spille det på PC, Xbox One og PS4, er dette det første spillet i Resident Evil-serien som ble spesiallaget til VR-briller. Dette er fordi, til forskjell fra andre spill i serien, spiller man «Resident Evil 7: Biohazard» gjennom øynene til hovedpersonen.

Forvent dog ikke at du kan løpe rundt og herje deg gjennom spillet, Capcom har gått tilbake til Resident Evil-røttene og laget et spill som i stor grad handler om overlevelse og å bli vettskremt. Dermed er det duket for å tenke taktisk når man prøver å overleve sammentreffene med spillets ekle fiender. Man spiller som Ethan Winters, en borger i Dulvey, Lousiana, på utkikk etter sin kone (som forsvant tre år før spillets historie begynner), og oppdraget er å utforske et knirkende, gammelt og forlatt hus i et forsøk på å finne henne.



Det er med andre ord et oversiktlig område man skal utforske, så det er lite kaotiske omgivelser å bekymre seg for – men ikke bli overrasket om du gjør i buksa en gang eller to.

«Elite: Dangerous» (Multiplattform)

Serien er godt og vel 30 år gammel, men Elite-serien tilbyr likefullt en av de beste VR-spillene per nå, takket være at seriens opprinnelige skaper, David Braben, strevde seg frem til en ny runde med eierskap over lisensen.



Det nye spillet tar elementer fra det første spillet – med andre ord, handel, utforskning og romskip-slåssing i et enormt univers som skapes på sparket. «Elite: Dangerous» er et Elite-spill for fremtidens spillere. Dette speiles til og med i hvordan vår galakse ser ut i fremtiden.



Åh, glemte vi kanskje også å nevne at spillet også er en slags MMO? Det å navigere til neste allfarvei (eller utenfor) har aldri føltes så virkelig. «Elite: Dangerous» er et spill man på best mulig måte opplever online og i VR.

«Keep Talking and Nobody Explodes» (Multiplattform)

Tar man utgangspunkt at man har en i vennekretsen som er hyggelig nok til å skrive ut manualen på 23 sider kan «Keep Talking and Nobody Explodes» fungere som det nye «Mario Party» – i alle fall i den forstand at alle vennene dine kommer til å hate deg.



«Keep Talking and Nobody Explodes» ble utviklet at Steel Crate Games og er en affære som krever særdeles store mengder konsentrasjon av en gruppe på fra 2 til 6 spillere. En spiller fungerer som bombetekniker på stedet og skal prøve å uskadeliggjøre en bombe, mens de andre skal prøve å gi klare instruksjoner til vedkommende med den virtuelle tangen.



Dette krever en intens mengde samarbeid fra gjengen som hjelper til med instruksene, og gjør «Keep Talking and Nobody Explodes» til et særdeles morsomt spill hvis man spiller med de riktige vennene, og det er enda mer gøy i VR om man enten bruker Samsung Gear VR eller Oculus Rift. Husk at selv om en kontroller ikke er nødvendig å bruke om man spiller Gear VR-versjonen må man i det minste pare med en kontroller om man bruker Oculus Rift.

«Fallout 4 VR» (HTC Vive)

Når vi testet originalspillet elsket vi den store og detaljorientert åpne verdenen, full av fengslende sideoppdrag og nydelig musikk. I etterkant ble Bethesdas legendariske post-apokalyptiske spillverden gitt VR-behandlingen (i 2017), og fikk dermed full VR-tracking og skyting ved hjelp av VR-kontrollere.



«Fallout 4» i VR er enda mer ambisiøst enn originalen, noe som gjør at alle med en HTC Vive simpelthen er nødt til å prøve det.

«Batman: Arkham VR» (Multiplattform)

Siden spillserien allerede hadde fått sin konklusjon på konvensjonelle plattformer var «Batman: Arkham VR» en oppfølger til «Arkham Knight» som ingen forventet. Ikke lenge etter at Rocksteady Studios avslørte at det tredje spillet i Batman Arkham-universet kom til å bli det siste annonserte utviklerne dette spillet eksklusivt til PlayStation VR, men som senere også fikk støtte for alle de tre hodesettene.



«Batman: Arkham VR» er mer en slags enkeltstående detektivhistorie enn det er en ren kanonisk oppfølger eller forgjenger til den allerede etablerte Arkham-mytologien. Her vil man ikke måtte slå bøller i svime med en VR-variant av Rocksteadys slåssemodell. Det man derimot kan forvente er et slags historiefokusert oppdrag på DLC-størrelse som koster en brøkdel av det et av hovedspillene i serien gjør.

«Arizona Sunshine» (Multiplattform)

Lange VR-opplevelser finnes det ikke mange av for øyeblikket, og det er en av tingene som gjør «Arizona Sunshine» slik en besnærende opplevelse.



Spillet, som innebærer at du utforsker et ville vesten infisert av zombier er en forfriskende lang opplevelse man virkelig kan sette av litt tid til, og fungerer som en fin kontrast til de mange litt enklere spillene man gjerne forbinder med VR.



Bevegelsene håndteres via teleportering, noe som gjør at man kan bevege seg over store avstander uten å få reisesyke, og man kan lade og skifte våpen ved å flytte våpenet ned til ammunisjonsbeltet.

Av alle opplevelsene vi har hatt i virtuelle verdener er «Arizona Sunshine» det som kommer nærmest det vi tenker er hvordan VR kommer til å se ut i fremtiden, når utviklere får nok tid og penger til å konstruere fullverdige VR-opplevelser.



Akkurat nå kan man likevel utforske gamle gruver med seksløperen i den ene hånden og lommelykten i den andre – og det er kjempekult i seg selv, selv om du bare kommer til å klare å spille en halvtime av gangen, fordi det hele er så forbannet spennende.

«Minecraft VR» (Multiplattform)

Det er offisielt. Verdens mest populære blokkbaserte spill finnes nå i VR. «Minecraft Windows 10 Edition» får man nå til Oculus Rift, men man trenger ikke å brenne av flerfoldige tusenlapper på et av de dyrere VR-hodesettene.



Dette er fordi spillet også er tilgjengelig til Samsung Gear VR, og det innebærer også all funksjonalitet man får med Oculus-versjonen. Windows Mixed Reality-plattformen støttes også. I tillegg får man en såkalt «theater view», hvis man blir bilsjuk bare av tanken på 360 grader med et LEGO-blokk-tog.



Vi er ikke sikker på hva vi synes er mest gøy å gjøre i VR-varianten av «Minecraft» – løpe fra creepers midt på natten, eller å grave oss ned i landskapet som en bebrillet pigghakkebærende muldvarp. Litt begge deler, antageligvis.

«Eve: Valkyrie» (Multiplattform)

Ja, «Eve: Valkyrie» kommer til å gi deg i alle fall litt reisesyke, men er ikke enhver storslått gaming-opplevelse verdt litt smerte? Det som startet som en spektakulær tech-demo for de islandske utviklerne a «Eve: Online» har utviklet seg til å bli en heseblesende lag-basert nærkamp-simulator i rommet.



Fokuset på kamp tillater spillet å være langt mindre realistisk og snarere en mer kroppslig opplevelse enn sine konkurrenter – resultatet ligger nærmere det man finner i arcade-hallen. Spillet klarer kanskje ikke å levere spenning over lang tid, men hvis du er ute etter å få bakoversveis av hva Oculus Rift klarer å få til trenger du ikke å se lengre enn til «Eve: Valkyrie.»

«Star Trek: Bridge Crew» (Multiplattform)

Gaming i VR blir ikke mer sosialt enn dette, et spill der du og tre andre spillere går sammen om å styre et stjerneskip fra føderasjonen, kjent fra Gene Roddenberrys Star Trek.



Selv om spillet også inneholder en enspillermodus er det helt klart at dette er et spill som fungerer best når man spiller sammen med andre, der man etter hvert faller inn i en naturlig rytme og klarer å forutse ethvert trekk og og behov dine medspillere skulle finne på å ha.



Hvis du har venner som ikke har det samme hodesettet som deg, så er ikke det noe problem. Ubisoft har inkludert muligheten til å spille sammen på forskjellige plattformer. PlayStation VR-, Oculus- og Vive-eiere burde ikke ha noen problemer med å spille på lag for å utmanøvrere Klingon-skipene som svermer rundt deg.

«Lucky's Tale» (Oculus Rift)

«Lucky's Tale» er et fiffig lite plattformspill. Tenk «Mario 64» kombinert med «Crash Bandicoot» sett fra en tredjepersonssynsvinkel som man kan manipulere ved å flytte på hodet – da er man omtrent halvveis.



VR-delen lar en se på stadig mer av brettet desto lengre man kommer, noe som kanskje høres ut som et billig triks, men gjør faktisk at man introduserer et utforskningselement der man veiver hodet rundt for å prøve å finne hemmeligheter i spillet. Det kommer ikke til å gi deg bakoversveis, slik som andre VR-spill gjerne gjør, men «Lucky's Tale» beviser at VR kan puste nytt liv i gamle sementerte sjangre.

Michelle Rae Uy har også bidratt til denne artikkelen.