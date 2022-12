Beste Oculus Quest 2 spill 2022

Her finner du de beste Oculus Quest 2 spillene akkurat nå - for deg som har Oculus Quest 2 (Åpnes i ny fane), eller Meta Quest 2 som det nå heter. Prisen på brillene har hoppet i været, så heldigvis kan noen av spillene også brukes med andre og eldre VR-briller.

VR-spill blir stadig bedre og mer populært blant spillere i alle aldre. Du kan finne våre utvalgte spill i Oculus Quest Store eller du kan spille VR-spill fra Steam.

I denne artikkelen fokuserer vi spesifikt på spill for Oculus Quest 2, men vi har også en oversikt over de beste VR-spillene generelt (Åpnes i ny fane).

Beste Oculus Quest 2 spill

(Image credit: Beat Games)

Beat Saber Det beste rytmespillet til VR Grunner til å kjøpe + Den morsomste måten å lage rytmer + Stort utvalg av låter + Reagerer godt på bevegelsene dine Grunner til ikke å kjøpe - Du trenger god plass - Du bør ikke ha dyre gjenstander i nærheten

«Dance Dance Revolution» møter Star Wars; «Guitar Hero» møter Tron – alt dette og mer får du i VR med «Beat Saber». I det dette klassiske rytmespillet får man veive rundt med glødende sabler i takt med musikken. Utfordringen for spilleren er å holde følge med sangene samtidig som man kutter ned blokker med spesifikke farger fra spesifikke retninger, samtidig som man prøver å unngå hindringer.

«Beat Saber» var et av de første VR-spillene som ble skikkelig populært, og i dag er det faktisk enda bedre, takket være drøssevis av DLC som gir deg et utvidet bibliotek med sanger. Vi anbefaler på det sterkeste å bruke eksterne hodetelefoner (særlig om du har et par med mye bass), slik at du kan nyte sanger fra Billie Eilish, Imagine Dragons, Linkin Park og LMFAO med best mulig lyd.

Den nye Electronic Mixtape-pakken er også utrolig kul – her får man noen av de hittil mest nydelige og utfordrende sangene samlet på ett sted.

(Image credit: Valve)

Half-Life: Alyx Et av de viktigste spillene i VR-bevegelsen Grunner til å kjøpe + Virkelig god spillmekanikk + God historie + Gir Half-life-serien nytt liv Grunner til ikke å kjøpe - Noen irriterende bugs

Enkelte var redde for at «Half-Life: Alyx», et av Valves første VR-spill (og det første spillet i en storslagne serien på over et tiår), ikke kom til å leve opp til forventningene. Men, det er ikke et snev av tvil: Dette er et «Half-Life»-spill som ikke har noen problemer med å opprettholde kvaliteten knyttet til «Half-Life»-navnet. Spillet er faktisk så bra.

«Half-Life: Alyx» er, som forgjengerne, en heseblesende heisatur med en fysikkmotor som sprenger alle grenser. De oppfinnsomme og finurlige pusleområdene man er vant med fra de gamle PC-spillene? De er fortsatt med. De anspente slagsmålene gjennom zombie-infiserte områder som fører til intens neglebiting som andre skrekkspill kan se langt etter? Alyx leverer så til de grader.

(Image credit: Schell Games)

I Expect You to Die 2 Bli den reneste James Bond i VR Grunner til å kjøpe + Gåter og oppgaver som får ut det beste av VR + Flere oppgraderinger fra forgjengeren Grunner til ikke å kjøpe - Ikke så spennende historie - Noen klønete oppgaver

Dette spillet er den perfekt James Bond-simulator. Her bekler du rollen som en ekte, internasjonal superspion på oppdrag for å bekjempe en kriminell organisasjon – uansett hvilke feller som settes opp for deg.

I denne escape-room-aktige opplevelsen skal du unnvike skjulte laserstråler, unngå varmesøkende missiler og servere drinker, slik at du kan lure den onde mesterskurken før planene iverksettes. Fellene kan gjøre at du føler deg mer som Austin Powers enn som 007, men selv når du mislykkes, er spillet så morsomt at du holder humøret oppe.

Med de artige karakterene – blant andre den glimrende stemmeskuespilleren Wil Wheaton – og en herlig klisjéfylt spionhistorie, byr «I Expect You To Die 2» på en herlig VR-opplevelse der du kan føle deg som en ekte superspion.

(Image credit: nDreams)

Little Cities Fremtiden i dine hender Grunner til å kjøpe + Overraskende komfortabelt å spille + Lett å komme i gang med + Det beste VR-spillet for planleggere Grunner til ikke å kjøpe - Tidvis litt for enkelt design

Little Cities er en bysimulator skapt for VR og er det beste eksempelet på sjangeren for Oculus Quest 2. Spillet har intuitive kontroller og er like søtt som det er enkelt. Byplanleggingen er både fin og morsom, det er et lekespill med et litt mer modent innhold.

Jo mer du spiller, jo flere nye øyer låser du opp - alle med hver sin unike mekanikk, inkludert en vulkanøy som stadig brenner ned bygningene dine. Målet er å bygge en best mulig by på hver øy, holde innbyggerne glade og sikre deg mest mulig ressurser.

I motsetning til utfordringene du finner i Cities VR (Åpnes i ny fane), er Little Cities enklere og morsommere. Og førstepersons-perspektivet er bedre for deg med høydeskrekk.

(Image credit: Polyarc)

Moss Verden sett med museøyne Grunner til å kjøpe + Supersøt hovedkarakter + God progresjon i vanskelighetsgrad + Nydelig verden Grunner til ikke å kjøpe - Ganske kort

Quill, hovedpersonen i denne historien, er riktignok småvokst (og har hale), men «Moss» bruker dette til sin fordel ved å gi spilleren mulighet som spille som protagonist-gnageren.

Dette er et familievennlig VR-eventyr der man må guide Quill gjennom skoger og ruiner, manøvrere henne forbi fiender og ta direkte kontroll over omgivelsene for å løse gåter. Målet er å redde Quills onkel, og ved å få kontroll over både vår heltinne samt å spille gud ved å manipulere omgivelsene er dette en en perfekt måte å utnytte VR på.

(Image credit: Cloudhead Games)

Pistol Whip Beat Saber med pistoler Grunner til å kjøpe + Bra musikk + Interessante omgivelser + God trening Grunner til ikke å kjøpe - Ingen historie

«Pistol Whip» er i praksis «Beat Saber» med skytevåpen i stedet for lasersverd. Løpende omkring i forskjellige omgivelser kan du i «Pistol Whip» endelig få leke actionhelt på ordentlig, dukke unna kuler og plaffe ned fiender. Du får ekstrapoeng hvis du skyter dem i takt med bakgrunnsmusikken.

Grunnspillet er fantastisk, men løpende gratisoppdateringer med nye oppdrag har introdusert fortellinger og brett som foregår blant annet i en cyberpunk-fremtid og det ville vesten. Med det nye innholdet har du massevis å boltre deg i, og det koster fremdeles ikke mer enn engangsbeløpet for å kjøpe spillet.

«Pistol Whip» passer dessuten ypperlig for deg som ønsker å øke aktivitetsnivået. Det er ikke bare bare og dukke unna kuler, du blir garantert svett.

(Image credit: Capcom / Oculus)

Resident Evil 4 VR Det enda skumlere tett på Grunner til å kjøpe + Engasjerende verden + Glimrende remake av et gammelt spill Grunner til ikke å kjøpe - Litt klønete kontroller - Grafikken føles litt foreldet

«Resident Evil 4 VR» er en utrolig gjenskapelse av det klassiske overlevelsesspillet i horror-sjangeren til Oculus Quest 2. Her er du ikke bevæpnet med kraftigere saker enn en kniv, et håndvåpen og de gjenstandene du klarer å tilrane deg underveis. Du må nedkjempe parasittinfiserte beist og monstre når du kjemper deg mot ditt mål: å redde datteren til USAs president.

Takket være gode muligheter for tilrettelegging er dette et spill som gjør deg skremt, men ikke kvalm. Kontrollmulighetene er fantastiske. Du føler deg virkelig som Leon S. Kennedy når du betrakter en horde illsinte landsbyboere som forsøker å rive deg i småbiter. Pumpa går, for å si det mildt.

(Image credit: Disney Electronic Content)

Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge I en galakse på Oculus Quest 2 ganske nære deg... Grunner til å kjøpe + Super historie for Star Wars-fan + Imponerende bilder + Godt spill for nye VR-entusiaster Grunner til ikke å kjøpe - Alt for kort

Hvis du digger Star Wars, vil du elske å spille gjennom denne fortellingen sammen med noen av våre absolutte favorittkarakterer, som eksempelvis R2-D2, C-3PO og Yoda – bli med på eventyr på planeten Batuu.

I «Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge» spiller du noe så fiffig som en robot-reparatør ombord et stjerneskip. I det pirater angriper fartøyet, stikker du av i en redningsenhet og krasjlander på planeten Batuu. Der må du bekjempe fiender og finne ledetråder som leder deg til lasten du har mistet. Du kan også medvirke i noen korte såkalte Tales – altså korte eventyr – sett fra perspektivet til andre skikkelser i Star Wars-universet, som for eksempel en Jedi-padawan eller en dusørjegerdroid.

Last Call-DLC-en gjør at spillet endelig virker komplett. Selv om vi hele tiden har hatt sansen for spillet, så er det først nå det virkelig sitter som det skal. DLC-fortellingene gjør at spillet virker langt mer forseggjort, og totalprisen har ikke blitt vesentlig større.

(Image credit: Mighty Coconut)

Walkabout Mini Golf Fore! Grunner til å kjøpe + Glimrende spillfysikk + Virkelig avslappende + Vakre golfbaner Grunner til ikke å kjøpe - Ikke for dem som vil ha arkade-golf

«Walkabout Mini Golf» er en ypperlig golfsimulator. Her kan du spille på åtte varierte baner (pluss DLC) som befinner seg på forskjellige i eller mindre merkelige lokasjoner, for eksempel i en piratbukt eller i det ytre rom.

De svært forseggjorte golfsystemet gjør at opplevelsen av å spille golf i virkeligheten er ganske så sterk. Det gjelder uavhengig om man er en garvet golf-proff eller om man bare har vært et par ganger på den lokale minigolf-bana.

«Walkabout Mini Golf» vil kanskje ikke gi deg regelrett hakeslipp, men det har utvilsomt gjort seg fortjent til plassen på vår liste. Dette er helt klart en av de beste VR-spillene vi har prøvd, så fisk frem den virtuelle golf-kølla og slå deg løs!

(Image credit: Cortopia Studios)

Wands Alliances Magiske utfordringer Grunner til å kjøpe + God bruk av VRs fysiske muligheter + Vakkert + Kjemping med tryllestav er gøy Grunner til ikke å kjøpe - Kunne gjort mer ut av ulike spillmoduser

Frem med tryllestavene og ta plass hos The Ministry eller The Watchers for å kjempe i en magisk steampunk-versjon av London.

"Wands Alliance" kombinerer spenningen fra "Valorant" med Harry Potters episke dueller. Legg på litt strategi i sjakkform og du får det beste actionspillet på Oculus Quest 2.

Dette spillet er magisk på alle mulige måter.

