Test: Oculus Quest 2

Kort sammendrag

Oculus Quest 2 er et av de beste VR-systemene som er tilgjengelig for nybegynnere og erfarne VR-veteraner. Vi vil faktisk gå så langt som å si at dette er en enhet du bare må ha hvis du er på jakt etter det beste VR-hodesettet på markedet – som ikke krever ekstra kabler, store utgifter eller masse fikling, slik man kan oppleve med et PC-basert oppsett, som for eksempel med HTC Vive eller det nå utfasede Oculus Rift S.

Denne frittstående VR-enheten fra Oculus gir deg enkel adgang til alt som gjør virtuell virkelighet til noe spesielt og verdt å bruke tiden på. Her får du VR-opplevelser av høy kvalitet til en rimelig pris – slik at du kan bruke det hjemme med et minimalt oppsett.

Quest 2 gir deg muligheten til (nesten bokstavelig talt) å gå inn i spillverdener, i tillegg til å gi deg adgang til 360-graders videoinnhold og apper som dekker alle sjangere. Dette er en virkelig oppslukende enhet som selv de minst teknisk begavede medlemmene av husstanden din kan ha det moro med – når de først er blitt vant til det. Det er imidlertid en viss fare for bevegelsessyke fremprovosert av VR.

VR-hodesettet Oculus Quest 2 er den andre generasjonen av Quest-serien. Det minner om det opprinnelige Oculus Quest, ettersom det er en batteridrevet, frittstående enhet som gir deg full bevegelsesfrihet på din fysiske og digitale lekeplass uten frykt for å snuble over en kabel.

Men det er noen vesentlige endringer som vil gjør det verdt å oppgradere hvis du allerede har den opprinnelige Quest-enheten og overveier å gå til anskaffelse av Oculus Quest 2. Den nye modellen gir en langt mer responsiv opplevelse takket være bedre RAM- og prosessorspesifikasjoner. Skjermen har dessuten høyere oppløsning, som er hele 50 % hvassere enn forgjengeren på dette området. Sammen gjør disse oppgraderingene opplevelsen av Oculus Quest 2 enda mer sømløs og oppslukende.

Når det gjelder Quest 2, har også utviklerne fått adgang til å kjøre spillene i 90 Hz. Dette er viktig for økt komfort og enda større realisme mens man spiller. Hodesettet er blitt lettere enn før, men doblet batteritid i kontrollerne. Håndsporing – som første gang kom til den opprinnelige Quest via en fastvareoppdatering – er standard i Quest 2. Dette er også temmelig imponerende, selv om det ofte oppleves som det gjenstår litt arbeid.

Det finnes hundrevis av Oculus Quest-spill som selges separat, og noen er dessuten gratis. Alle kan spilles med hodesett, og dette inkluderer alt fra skytespill til hjernetrim, fra fitnesspill til meditasjonsapper. Her finner du noe for enhver smak, selv om kvalitetsnivået og komforten kan variere, avhengig av hva du ser eller spiller.

Oculus Quest 2 byr også på en sosial opplevelse. Selv om noen vil grøsse av det nye kravet til Facebook-konto (noe du kan lese mer om nedenfor) eller den nye introduksjonen av annonser, er Oculus Quest 2 fantastisk når du spiller med venner – uansett om du velger å gjøre det via nettbaserte avatarer eller i de samme fysiske omgivelsene. Dette skyldes at du kan bruke Google Cast til å dele det du ser i hodesettet med en skjerm i nærheten.

(Image credit: Future)

Selv om Quest 2 er det mest tilgjengelige og funksjonsrike VR-hodesettet vi så langt har testet, faller det fortsatt i noen av de samme fallgruvene som den virtuelle virkeligheten som helhet lider av. Det er fremdeles en risiko for å bli rammet av bevegelsessyke, lit avhengig av de helsemessige forutsetningene. Den risikoen er uunngåelig på de fleste hodesett – også med dem som hevder å ha løst dette problemet. Kanskje det må en gradvis tilvenning til VR hos den enkelte brukeren for å forebygge dette.

Dessuten kan det å få en god og tett passform for å sikre at skjermen fremstår så klar som mulig være klaustrofobisk og litt ubehagelig – og faktisk irriterende for huden. Disse grunnleggende problemene er ennå ikke løst. Til helt ny maskinvare som denne hadde vi også gjerne sett et bredere utvalg av splitter ny programvare.

Vi venter oss imidlertid flere oppgraderinger til Quest 2, og selv om de ikke kan løse alle disse problemene, kan de gjøre VR-opplevelse enda bedre. Oculus Quest 2 kan ifølge ryktene temmelig snart få en «eksperimentell» oppdateringsfrekvens på 120 Hz. Dette vil ikke bare gi en smidigere spillopplevelse, men for enkelte kan det redusere risikoen for VR-indusert bevegelsessyke.

Oculus Quest 2 er altså ikke perfekt, men det er likevel så tett på perfekt som VR er kommet for øyeblikket. Den er verdt å bruke tid, penger og energi på hvis du har lett etter en unnskyldning for å ta steget inn i den virtuelle virkeligheten. Før vi kommer så langt som til Quest 3, er det dette VR-hodesettet man burde skaffe seg.

Hva er nytt med Oculus Quest 2?

Passthrough-teknologi kommer til Quest 2

Oculus VR har kunngjort at deres nye passthrough API technology nå er tilgjengelig for testing av utviklere i nyeste versjon av Oculus SDK build. Teknologien vil gi dette hodesettet muligheten til å stråle utvidet virkelighets-objekter, bilder med mer inn i ditt virtuelle miljø.

Passsthrough-teknologien vil først og fremst fungere som et lag over VR-aktivitetene dine, og vil kunne levere opplevelser basert på sosiale, produktivitetsorienterte og spillfokuserte områder. Disse omfatter deling av en virtuell skjerm for å se en film eller en serie eller bekjempe «zombier som gjemmer seg i stua di».

Utviklerne vil også kunne legge inn passthrough API-funksjoner i sine spill og apper senere i år, og oppdateringen skal gi dem muligheten til å tilføre prosjektene enda større brukerverdi og funksjonalitet.

Som nevnt er denne teknologien fremdeles forbeholdt Oculus Quest 2-utviklere, men vi vil oppdatere denne testen når vi har hatt muligheten til å prøve ut passthrough-funksjonene.

Pris og tilgjengelighet

Oculus Quest 2 er tilgjengelig i flere varianter: modellen med lagringsplass på 64 GB var ved lanseringen i oktober 2020 priset til 4490 kroner, mens modellen med 128 GB lå på 3999 kroner og 256 GB-varianten kostet 4995 kroner.

Innstegsmodellen av den første versjonen av Oculus Quest var priset til 5799 kroner ved lanseringen i 2019, så den nye enheten er åpenbart langt mer gunstig priset. Det er fremdeles ikke billig, men tatt i betraktning at dette er en enhet som ikke krever PC, konsoll eller en ekstra skjerm, er den likevel ganske prisgunstig.

Design

Selvstendig VR-hodesett

Forbedret oppløsning, skjerm og prosessor

Kontrollerne har hvileplass til tomlene og doblet batteritid

Oculus Quest 2 sitter stramt på hodet, nesten som en dykkermaske. Der glasset til dykkermasken ville ha vært, har du i stedet et polstret hulrom som rommer et par blillelignende linser. Disse sitter foran en skjerm, slik at det gir deg stereoskopiske 3D-bilder. I samspill med bevegelsessensorer og akselerometre i hodesettet kan du bevege hodet og se bevegelsene avspeilet i sanntid på den digitale skjermen foran deg – som om du så deg om og beveget deg i virkelighetens verden.

Enheten har et lettvektig design, akkurat som den første Oculus Quest-modellen. Det ytre skallet rommer eksterne kameraer som hjelper deg med å spore posisjonen og de medfølgende kontrollerne. Du strammer hodesettet med en lett elastisk tekstilrem med borrelås. Dette er en endring (ikke nødvendigvis til det bedre) fra den gummierte og teksturerte originalen.

(Image credit: Future)

De innvendige forbedringene fra Quest til Quest 2 er betydelige. Quest 2 byr på 6 GB RAM, mot originalens 4 GB. Dern har dessuten fått en langt raskere Qualcomm Snapdragon XR2-brikke. Dette gjør det mulig med større livaktighet i opplevelsene med Quest 2, samt høyere oppløsning og oppdateringsfrekvens.

Den første utgaven av Oculus Quest gjorde bruk av to OLED-skjermer (én for hvert øye) med oppløsning på 1440 x 1600, mens man med Quest 2 har valgt et enkelt LCD-panel, som er delt slik at det viser en oppløsning på 1832 x 1920 piksler per øye. Det er omtrent 50 % hvassere enn originalen. Selv om vi foretrekker fylden i en OLED-skjerm, savnet vi den neste ikke her. LCD åpner også for en høyere oppdateringsfrekvens på 90 Hz, sammenlignet med 72 Hz i originalen. Der dette støttes, vil det gi en langt bedre opplevelse.

Merk deg at det er en endring i IPD (interpupillary distance – avstanden mellom pupillene) på Quest 2. Tidligere kunne du gjøre små justeringer med en glidebryter på undersiden av originalmodellen. Nå må du fysisk flytte selve beskyttelsesbrillene til tre forhåndsbestemte avstander, nemlig 58 mm, 63 mm og 60 mm. Selv om de fleste ikke vil merke noen forskjell (de tre innstillingene dekker de mest utbredte IPD-verdiene), er det irriterende at denne typen finjustering er gått tapt.

Quest 2 har den samme batteritiden som originalmodellen, altså 2–3 timer, avhengig av hvilket program du kjører. Det låter kanskje ikke så veldig imponerende, men det er sannsynligvis ubehagelig med lengre spilleøkter. Oculus har imidlertid gjort betydelige forbedringer i sporingsalgoritmene, som også omfatter kontrollerne – som har fått doblet batteritiden i forhold til forgjengerne – og da snakker vi om ukevis med konstant spilling.

(Image credit: Future)

Selve bevegelseskontrollerne har også fått noen små forbedringer. Nå er de i tilgjengelige i hvitt, og de gir mer plass til at tommelen kan hvile under spillets gang, slik at man kan orke å øke lengden på øktene. Hvert av dem har et batonglignende håndtak, med grep og avtrekkere til pekefingrene, i tillegg til ansiktsknapper og bevegelsesspaker til tomlene. En rem hindrer kontrollerne i å glippe ut av hendene dine, mens en plastring ligger rundt tomlene og rommer de nesten usynllige lysdiodene som gjør det mulig for hodesettet å spore hendene og armene dine.

Høyttalere er innebygget i dette hodesettets remstøtter og gir reg retningsbestemt stereolyd i høyre og venstre kanal. De er ganske klare og høylytte nok til å holde deg inne i dramatikken og følge den retningsbestemte lyden som fungerer som tilbakemeldinger i spillene. Samtidig sikrer du at du har ørene fri, og kan ha en viss kontakt med dine fysiske omgivelser. Hvis du spiller i samme rom som en venn, må du være oppmerksom på at vedkommende hører alt som skjer ved hjelp av de innebygde høyttalerne. Ham har også et 3,5 mm-stikk, i tilfelle du vil koble til egne hodetelefoner og få en privat spilleøkt.

Det er også innebygget en mikrofon, som er tydelig nok til å muliggjøre kommunikasjon i flerspillerspill og gjøre stemmesøk i de forskjellige UI-elementene i apper som støtter dette. Talegjenkjennelsen er også overraskende presis.

Slik bruker du det

Intuitivt oppsett og sikkerhetssystem

Imponerende håndsporingsfunksjoner

Chromecast-aktivert skjermdeling

Det kan være slitsomt å komme i gang med et VR-hodesett. Det er vanligvis massevis av kabler som må kobles til og eksterne sensorer må aktiveres. Men ettersom all databehandling og bevegelsessporing skjer i det frittstående hodesettet Oculus Quest 2, ter det bare 5–10 minutter før man kan kaste seg ut i handlingen.

Du slår på hodesettet etter den første oppladingen, og blir vist et par sikkerhetsklipp og en meget kort instruksjonsvideo som introduserer deg til kontrollerne og hvordan deres pek-og-skyt-system kan brukes ved navigering i menyer. Deretter blir du bedt om å opprette det som kalles en «Guardian» – det første av mange «wow»-øyeblikk Oculus Quest har å by på.

(Image credit: Future)

Ved hjelp av hodesettets utvendige kameraer blir du vist et gråtonebilde av omgivelsene dine i sanntid. Deretter bruker du kontrollerne nesten som en sprayboks, og maler ytterkanter i rommet ditt, slik at hodesettet blir hvis hva som er det trygge lekeområdet ditt – et område der du kan bevege deg fritt uten å snuble borti en TV eller møblene dine.

Stasjonære og sittende stillinger er også tilgjengelige, men det er romopplevelsene som er mest oppslukende. Oculus anbefaler et rom på minimum 2 x 2 meter, men du kan kanskje slippe unna med litt mindre hvis du er forsiktig. Når grensene er lagt, avslører Guardian veggen. Dette er en nettlignende digital vegg som bare blir synlig hvis du forsøker å krysse gjennom den Hvis du stikker hodet gjennom den digitale veggen, får du se de faktiske omgivelsene dine. Det er en genial sikkerhetsfunksjon.

Sikkerhetsanimasjonen nedenfor ble lansert sammen med den første Quest-modellen, og viser ganske godt hvordan dette fungerer.

Når Guardian er konfigurert blir du vist hvordan du (valgfritt) kan benytte hendene til å navigere i menyer i stedet for å bruke kontrollerne. Dette er ennå en betafunksjon, men det er uansett fantastisk å se konturen av hendenes bevegelser fremfor seg, sett fra kameraene til Quest 2. Små bevegelser som å klype tommel og pekefinger sammen kan brukes ved valg av muligheter og det å se på håndflaten med fingre som berører hverandre åpner menyer. Selv om det er et begrenset antall spill som støtter dette, vil det utvilsomt bli mer utbredt i tiden som kommer.

(Image credit: Oculus / Facebook)

Det er her du kan bla deg gjennom app-, spill- og videoinnhold, styre lagringen i enheten og få kontakt med venner via Facebook. Nå er Facebook-kontoen blitt en uunngåelig del av Oculus Quest-opplevelsen, så hvis du ikke vil innlemmes i Zuckerbergs datasankingsimperium, kan du gi blaffen i hele hodesettet. Det er simpelthen ubrukelig uten.

Det er like fullt en velfungerende enhet det er enkelt å navigere i. Den viser oss hvor langt VR er kommet, og særlig mobil VR. Teksten er skarp og tydelig og bevegelsen smidig og behagelig. Selv om synsfeltet ditt innsnevres av beskyttelsesbrillene, tar det deg ikke lang tid å bo deg inn i det virtuelle rommet. For en innflytter er det utrolig spennende.

(Image credit: Future)

VR er blitt beskyldt for å være en ensom affære, men Oculus har gjort en stor innsats for å gjøre Quest 2 tilgjengelig for bruk i grupper. Akkurat som med originalversjonen av Quest kan du bruke skjermdelingsfunksjonen i Google Chromecast i Quest 2-menyen for å gi noen som ikke har hodesett muligheten til å se hva du gjør på en annen skjerm – som for eksempel en mobiltelefon eller en TV. Noen spill legger også til rette for dette, der en spiller tar ansvaret for en rolle i den virkelige verden, mens en annen navigerer i den virtuelle.

Programvare og apper

Bakoverkompatibel med Quest-spill

Oppslukende sittende, stående og romlige opplevelser

Kan fortsatt gjøre deg svimmel

Alle Oculus Quest-appene fungerer på Oculus Quest 2. Og i hvert fall foreløpig vil all ny programvare være bakoverkompatibel med den første Quest-modellen. Facebook innrømmer at dette kan endre seg over tid – når utviklerne får bedre grep om de økte mulighetene den nye modellen gir. Men for øyeblikket blir ikke de som benytter den første generasjonen utelukket fra de nye opplevelsene.

Dermed er også hundrevis av spill og apper allerede til rådighet for Oculus Quest 2, i tillegg til at det kom en håndfull nye ved lanseringen. Denne oppgraderingen blir nærmest som å gå fra én utgave av iPhone til den neste, der man fortsatt kan bruke de samme programmene.

Det er likevel åpenbare fordeler ved å benytte det nye systemet fremfor forgjengeren. Oppløsningen er vesentlig bedre, hele systemet og dets menyer er mer responsive enn selv den raskeste varianten av den første modellen og det hele blir silkemykt gjengitt i 90 Hz. Det er det sistnevnte som kanskje er den mest spennende endringen. Hvis utviklerne velger å utnytte dette, kan det aktiveres en 90 Hz-modus i deres eksisterende titler. Forskjellen kan synes liten, men i virkeligheten er den stor.

Superhot VR er et av de mest populære VR-spillene. (Image credit: Oculus/SuperHot VR)

Oculus Quest 2 har adgang til noen av de beste VR-spillene som er skapt. Uansett om du lever ut superspiondrømmene dine i Super Hot VR, fører en fryktløs krigermus omkring i Moss eller løser mysteriene i The Room VR: A Dark Matter, er det massevis av opplevelser å hengi seg til. Noen er enkle skytegallerier hvor du lever i avataren, mens andre utspiller seg som dukkehus der du fører karakterer omkring.

Utvalget av oppfinnsomme ideer er herlig, selv om vi gjerne skulle sett en mer konsekvent tilnærming til store spillutgivelser på plattformen. Det er en vidunderlig opplevelse å fortape seg i Quest 2, der du virkelig kan skape en forbindelse til spillene du spiller. Men det avgjørende spørsmålet er … orker du det?

Noen mennesker kan kose seg med VR i timevis uten ubehag, mens mange andre opplever symptomer som ligner på sjøsyke. Selv om en toleranse for bevegelsessyke forårsaket av VR bygger seg opp over tid, må du være forberedt på å begrense spilleøktene dine eller ha en bøtte tilgjengelig. Mange spill har heldigvis forskjellige innstillinger for komfort, og disse kan bøte på problemet. Dermed burde du uansett kunne finne noe som fungerer for deg.

(Image credit: Polyarc)

Quest 2 beveger seg imidlertid dypere enn bare å brukes til spill. VR kan være lærerikt. Det finnes programmer som snakker deg gjennom historiske øyeblikk, for eksempel et rørende innblikk i Anne Franks liv eller et besøk i katastrofeområdet Tsjernobyl. VR kan med andre ord også betraktes som en «empatiplattform», slik at du ikke bare kan oppleve andre verdener, men også andres liv og kulturer. Det finnes gode apper fra National Geographic og andre organisasjoner, der du kan besøke steder omkring i verden for å oppleve virtuell turisme, samtidig som de åpner øynene dine for de virkelige farene ved klimaendringer. Med treningsstudioer og meditasjonsrom i app-form kan du også trene i den virtuelle virkeligheten.

Quest leveres dessuten med egen videospiller der du kan laste inn egne klipp, i tillegg til nettleseradgang. Netflix, Amazon Prime Video og YouTube er alle også tilgjengelige for nedlasting. Der tilbys dett digitale rom hvor du kan se filmer. YouTube VR er det beste av de tre. Der sitter du i 360-graders videoer og får tilgang til alt innholdet på YouTube, men det føles langt mektigere, nesten som å ha sin egen IMAX-kino.

PC-tilknytning

Adgang til PC VR-opplevelser i høy kvalitet med Oculus Link-funksjonen

Klarer seg like godt som dedikerte PC-hodesett

Kan få adgang til andre VR-spillbutikker og plattformer på PC

Oculus Quest 2 gir dødsstøtet til Oculus' kablede hodesett som utelukkende kunne benyttes via PC, som for eksempel Oculus Rift og Oculus Rift S. De har bekreftet overfor TechRadar at deres hodesett i tiden som kommer vil by på en kombinasjon av mobil- og PC-tilknnyttet gaming – i stedet for å være en maskinvare som fullt og helt er knyttet til PC.

Skulle du være så heldig å være i besittelse av en spesialtilvirket gaming-PC, kan du benytte Oculus Quest 2 til å utnytte VR-opplevelser som drives av PCen. Da kobler du en USB 3.0-kabel til hodesettet, setter opp den PC-baserte Oculus-programvaren og får tak i andre apper etter din smak.

Dette øker dramatisk det tilgjengelig utvalget av spill for Oculus Quest 2-brukere, forutsatt at de har en PC-som kan kjøre dem. Dessuten kan PC-baserte opplevelser med kraft fra heftige grafikkort være mer detaljerte og ambisiøse enn sine mobile motstykker.

(Image credit: Valve)

Med den store PC-kraften for hånden, kan Quest kjøre noen virkelig imponerende eventyr, som det heftige Asgard’s Wrath eller det vanvittige Lone Echo. Dette er avanserte VR-eventyr med en grafisk gjengivelse som er milevidt foran de fleste mobilappene til Quest 2, og slikt må du utnytte hvis du kan. Du kan også få Quest 2 til å spille av innhold fra andre butikker, som for eksempel Steam VRs høydepunkt Half Life: Alyx.

Det er smart av Facebook å tilby disse forskjellige tilnærmingene til enheten. Det reduserer mengden nødvendig maskinvare. Ettersom mobil VR blir standard for Oculus (det er tross alt ikke alle som har en gaming-PC), håper vi at dette ikke svekker utviklernes ambisjoner. Vi ser helst ikke at de begrenses for mye av hodesettet og dropper å utvikle spill som kan dra nytte av den enorme PC-kraften.

Tilbehør

Nytt for Oculus Quest er introduksjonen av en rekke Oculus-lisensierte tilbehør utover kontrollerne. Det omfatter blant annet en ny hodebøyle med struktur, en hodebøyle med innebygget batteri til dobling av spilletiden, lydtilbehør fra Logitech og forskjellige innebygde ansiktsplater for ulike størrelser.

(Image credit: Oculus / Facebook)

Kjøp det hvis ...

… du vil ha en tilgjengelig, trådløs VR-opplevelse

Oculus Quest 2 er frittstående og utrolig brukervennlig. Den representerer det beste av VR-opplevelser i en pakke som selv teknologiske nybegynnere kan verdsette.

… du vil ha en VR-klar gaming-PC

Du får enda mer for pengene hvis du har en kraftig gaming-PC til rådighet. Kobler du an kabel til Quest, får du også adgang til sammenkoblede PC VR-opplevelser.

… du har god plass

Oculus Quest 2 kan nytes av alle, takket være måten den skalerer sitt Guardian-rom på. Men Quest 2 er best når du har et stor (innendørs) som å vandre rundt i, fritt for hindringer som kan bryte illusjonen av å gå omkring i en digital verden.

Ikke kjøp det hvis ...

Du ikke vil have Facebook

Oculus' nylige ændringer af brugeraftalen betyder, at du skal have en Facebook konto aktiveret for at bruge Quest 2. Det medfører Facebooks dataovervågningspraksis, så hvis du ikke er fan af det scenario, er du ude af held.

… du lett blir kvalm

Det varierer fra person til person, men visse virtual reality-opplevelser kan fortsatt forårsake kvalme. Det er mange måter å minimere denne effekten på, blant annet ved å ikke spille bil- eller flyspill. Dette er ikke noe du må passe på med andre plattformer eller medier.