Beste gratisspill i 2022: favorittene du laster ned til PC-en din

La vår liste over beste gratisspill for PC i 2022 avlaste deg fra hverdagens stress. Om du bare er ute etter å slå i hjel litt tid, eller bare slappe av etter en lang arbeidsdag, vil disse spillene virkelig gjøre nytten – uten å koste deg en krone.

De beste gratis PC-spillene er nemlig like underholdende som spill man må kjøpe. I noen av dem må du imidlertid vokte deg for mikrotransaksjoner, som kan koste deg dyrt om du ikke holder øye med dem. Du vil aldri kjede deg med denne samlingen av indie-spill, samarbeidsspill, flere av de aller beste PC-spillene og spilltitler fra Steam, GOG og til og med EAs Origin, takket være de sporadiske gibort-spillene og den sterkt voksende populariteten de beste gratisspillene nyter.

Her kan du få tonnevis med moro på en av de beste spill-PCene. Fra gratis Battle Royale-spill som Fortnite, til MMORPGs, som Lord of the Rings Online, dekker de beste gratisspillene et bredt spekter av sjangre og stilarter. Så, la oss grave oss ned i materien.

Beste gratisspill

Beste nye gratisspill

Beste nye gratisspill: Idle Big Devil

Idle Big Devil fra Hong Kong-baserte Spark Software ligger fremdeles i Early Access, men likevel har dette rollespillet mottatt en mengde overstrømmende anmeldelser fra Steam-brukere. Selv om det er et tomgangsspill, der du stort sett kan komme deg gjennom spillet uten noen særlig interaksjon, er det likevel så mye å finne på mens du venter at det aldri blir kjedelig. I de innledende rundene får du tonnevis med gratisvaluta, slik at du som ny spiller har muligheten til å oppleve hurtig fremgang i spillet.

I dette spillet gir kongen deg hovedansvaret for å drepe vandøde og skapninger besatt av onde ånder. Til dette oppdraget får du hjelp fra i alt fem helter du selv rekrutterer gjennom spillets gang. Mens du krysser kontinentet, kan du delta i ulike begivenheter der du kan samle bytte og delta i daglige konkurranser der du belønnes med premier. Du kan også samle opp ressurser for å forsyne heltene dine med energi og oppgradere borgen din.

Idle Big Devil blir vanskeligere og mer komplisert underveis, og du vil komme til et punkt der du vil velge mellom å bruke ekte penger eller å kjempe deg langsomt gjennom spillet. Dette spillet kan imidlertid være helt gratis å spille, hvis du selv velger å ikke bruke penger.

Spill Idle Big Devil gratis (opens in new tab)

Beste gratisspill - våre utvalgte favoritter

Beste gratisspill: Fortnite Battle Royale (Image credit: Epic)

1. Fortnite Battle Royale

Battle Royale-trenden er enorm for tiden, og Epic Games har bortimot perfeksjonert den med Fortnite Battle Royale. Det ble opprinnelig utviklet som en slags tillegsmodul for Fortnite, men Battle Royale tok av på en måte ingen ventet, og var blant verdens mest spilte spill i 2020.

Hele spilletg baserer seg på et enkelt scenario: du slippes ned i en verden sammen med 99 andre spillere i et møljeslagsmål uten regler, og den eneste vinneren er den som står igjen til slutt. Og takket være den astronomiske suksessen, arbeider Epic Games hardt for å tilføye nye spillmodi og egenskaper hele tiden. Ser man for eksempel på Playground-modusen, dumper den deg et sted på kartet og lar deg bygge opp strukturer i et begrenset tidsrom, før flomportene åpnes og blodbadet begynner.

Noe som er spesielt kult er at Fortnite lar deg spille med vennene dine, uansett hvilken plattform de spiller på. Enten du er på PC, Xbox One, iOS, Android og snart også PS4, kan du prøve deg mot millioner av andre spillere fra alle mulige plattformer.

Spill Fortnite Battle Royale gratis (opens in new tab)

Beste gratisspill: Dota 2 (Image credit: Valve)

2. Dota 2

Det er riktig at Dota-universet har utviklet seg fra en Warcraft 3-mod, men Dota 2 er på mange måter en selvstendig enhet, og for ikke å si et av de mest populære gratisspillene.

Ovenfra-og-ned-kampspillet er utrolig aktivt, og genererer premiesummer i millionklassen for seriøse turneringsspillere. Men det er ikke bare for de aller ivrigste.

Nå får du også en kort manual som viser deg hvordan du spiller, gjennom bidrag fra Steam-samfunnet.

En kort innføring gir deg det mest grunnleggende, mens Steam-samfunnet trår til med innføringen det opprinnelige MOBA. Ikke vent deg en varm velkomst eller en enkel læringskurve gjennom denne avanserte spillopplevelsen, men ta med deg et par venner, og med Dota 2 vil du bli hektet på et av de største spillfenomenene i PC-historien.

Spill Dota 2 gratis (opens in new tab)

Beste gratisspill: League of legends (Image credit: Riot Games)

3. League of Legends

Velg deg en mester og gå til strid i dette innflytelsesrike gratisspillet fra skaperne av Warcraft II-moden Dota. Den automatiserte motstandsvelgeren i League of Legends (opens in new tab), det brede utvalget av spillkarakterer og lekre kart har gjort spillet til et flerspiller-monster de senere årene, og det tåler helt klart tidens tann.

Det gir en aggressiv spillopplevelse, men det belønner godt lagarbeid og gjennomført taktikk. Du vil ikke mestre dette over natten, men du vil more deg nesten med en gang du har satt i gang spillet.

Som Dota 2, tiltrekker League of Legends seg mange dyktige spillere, og i de tøffeste turneringene ligger premiepotten på over 1 million dollar. E-sporten er en merkelig verden.

Spill League of Legends gratis (opens in new tab)

Beste gratisspill: Hearthstone (Image credit: Blizzard)

4. Hearthstone: Heroes of Warcraft

Har du noen gang spilt kortspillet Magic the Gathering? Hearthstone (opens in new tab) er Blizzards forsøk på å skape en gratis nettversjon av det.

Og, typisk for Blizzard, spillet er fantastisk. Det er umiddelbart innbydende, og uten den skremmende læringskurven man skulle vente seg av et nettbasert fantasykortspill. Hearthstone går raskt unna, det gir deg en litt skjødesløs visuell tilnærming, og drar nytte av et enkelt sett med regler, og summen av dette er et veldig tilgjengelig, kortbasert krigsspill som vil gi deg mye glede – særlig hvis du er glad i World of Warcraft.

Til tross for at det er lett tilgjengelig, er det likevel temmelig utfordrende, og særlig hvis du møter en motstander som spiller kortene sine riktig.

Beste gratisspill: Star Wars: The Old Republic (Image credit: Bioware)

5. Star Wars: The Old Republic

Star Wars: The Old Republic (opens in new tab) etterfulgte Star Wars MMORPG Star Wars Galaxies i 2011, og var ikke gratis i begynnelsen. Men siden har det, som så mange spill av denne typen, gått over til en gratismodell. Hvis du vil ha din dose Sith, er dette den beste måten å få den gratis på.

Men ha i bakhodet at man fortsatt kan abonnere på spillet, og at dette gir deg mer innhold å glede deg over. Alle oppdragene i fortellingens løp er gratis tilgjengelige – men det vil kanskje ta deg noe lengre tid .

Det er verdt innsatsen bare å se Star Wars med andre øyne, som den hyperprofesjonelle Imperial Agent og Bounty Hunter. Hvis du vil være kjedelig, og velge en generisk Jediridder, kan du gjøre det også.

Spill Star Wars: The Old Republic gratis (opens in new tab)

Beste gratisspill: World of Tanks

6. World of Tanks

World of Tanks (opens in new tab) er et annerledes MMO, noe tittelen alene burde fortelle deg. Teambasert massiv flerspillermoro med et stort spekter av krigsmaskiner du kan dra i krigen med venter på deg, der nye spillere stadig melder seg på i kampen.

Oppgraderingssystemet gir muligheter for en viss personlig tilpasning, mens det at du omgis av en hel hær minner deg om at du ikke vil overleve på slagmarken på egen hånd. Når du kommer inn i det, finner du plutselig på å bruke en god slump av lommepengene på store beist av virtuelt metall.

Noen av kjøpestridsvognene koster bare noen få dollar, mens andre er dyrere. Du forstår hvorfor skaperne i Wargaming tjener godt på World of Tanks-entusiastene.

Spill World of Tanks gratis (opens in new tab)

Beste gratisspill: RuneScape (Image credit: Jagex Ltd.)

7. Runescape

Runescape (opens in new tab) er et av de mest omfattende gratis MMO-spillene der ute, og det kan være på tide å sjekke det ut. I 2013 gikk det inn i sin tredje gjenopprettelsesfase, så dette er faktisk «Runescape 3», men om du skulle snuble inn i spillet nå, kunne det være vanskelig å innse at det har eksistert i en eller annen form i mer enn ti år.

Tross oppgraderingene er det er ikke verdens mest strøkne MMO, men med de mange gamerne som stadig vender tilbake til spillet, må de gjøre noe riktig. Den store nyvinningen i Runescape 3, som fikk det til å se langt mer moderne ut, er muligheten til å se mye lengre mot horisonten. I Runescape 2 rant horisonten fort ut i tåke. Ikke nå lenger.

Du kan laste ned spillet gratis i nettleseren ved hjelp av Java, slik at det er langt mer praktisk enn de fleste nettbaserte rollespillene i dette enorme formatet.

Spill Runescape gratis (opens in new tab)

Beste gratisspill: Maplestory (Image credit: Nexon)

8. Maplestory

Hvis du har sterk motvilje mot det dystre utseendet de typiske MMORPG-ene har tillagt seg, vil det glede deg å se at Maplestory (opens in new tab) snur sjangerens typiske kunstneriske uttrykk på hodet. Maplestory beskrives av Nexon som det opprinnelige sideforskyvende MMO-spillet i 2D, og viderefører den klassiske Dungeons & Dragons-sjangeren i japansk kawaii-preg.

Den lysere tonen og tilpasningsmulighetene i Maplestory får det til å oppleves mer som Harvest Moon enn World of Warcraft eller Rift. Det er mer fokusert på kosmetiske forbedringer enn mange andre MMO-er, slik at spillerne får langt bedre kontroll over sine spillkarakterers utseende.

Spillet rommer til og med bryllup og gitarspillende dinosaurer. Det eneste Maplestory egentlig mangler er vel at lydsporet er komponert av Oasis?

Spill Maplestory (opens in new tab)

Beste gratisspill: Warframe (Image credit: Digital Extremes)

9. Warframe

Hvis du liker tredjepersons samarbeidsskytespill, er Warframe (opens in new tab) et av de beste alternativene der ute. Spillerne tar kontroll over medlemmer av Tenno, en eldgammel rase som kjemper mot fiendene Grineer, Corpus, Infested og Sentients. Din Tenno-soldat bruker rustninger som kalles en Warframe, og disse er utstyrt med både skytevåpen og ulike typer sverd.

Warframe ser bedre ut en de fleste andre gratis skytespill, og du og vennene dine kan kose dere med raids. Mange ser faktisk på dette som det Destiny egentlig skulle ha vært.

Spill Warframe gratis (opens in new tab)

Beste gratisspill: Smite (Image credit: Hi-Rez Studios)

10. Smite

Guder fra ulike gudeverdener barker sammen i Smite, i fritt utfoldende kampscener som er inspirert av Dota og andre MOBA-er. Selv om Smite (opens in new tab) ikke legger skjul på sine inspirasjonskilder, kommer det fra skaperne av det populære FPS-spillet Tribes Ascend – et monster av en helt annen sort.

Denne gangen er kameraet bak karakterene, slik at man knyttes mer direkte til handlingen enn om man bare skulle ha ført lorden sin omkring med musepekeren, men utgangspunktet skulle være kjent om du har spilt noen av dets forbilder, eller bli vant til denne tilnærmingen om du ikke har det. Blant gudene finner vi Zevs, Tor, Kali, Artemis og… Cupido? Ja-ja, uansett har han i hvert fall pil og bue…

Spill Smite gratis (opens in new tab)

Beste gratisspill: The Awesome Adventures of Captain Spirit (Image credit: Dontnod Entertainment)

11. The Awesome Adventures of Captain Spirit

Life is Strange og oppfølgeren er blant de beste moderne eventyrspillene på PC. Heldigvis finnes det en gratis inngang til denne fantastiske serien. The Awesome Adventures of Captain Spirit ble sluppet under E3 (Electronic Entertainment Expo) 2018, og her plasseres du i skoene til ni år gamle Chris, der han, og hans alter ego, Captain Spirit, reiser på et fantastisk eventyr.

Det er et gratis enkeltspiller-eventyrspill, fritt for alskens ondartede mikrotransaksjoner eller rovdyraktig pengepugeri, og er bare en hyggelig innledning til Life is Strange 2. Men ikke vent deg verdens mest langvarige spillopplevelse i denne verdenen. Trolig vil du komme deg gjennom hele spillet på bare et par timer.

Spill The Awesome Adventures of Captain Spirit gratis (opens in new tab)

Beste gratisspill: Eve Online

12. Eve Online

I 2003 slapp de islandske spillutviklerne CCP Games Eve Online (opens in new tab), en oppslukende og dyptgripende sci-fi-opplevelse som etterhvert skulle fange oppmerksomheten til over 500 000 spillere. Eve Online er ulikt alle andre spill i sin kategori, takket være det store mangfoldet av gjøremål du kan engasjere deg i, i tillegg til dets (passende nok) utenomjordiske indre økonomiske system.

Uheldigvis har spillerbasen til Eve Online krympet siden 2013. Det er ikke overraskende at færre og færre spillere over tid ønsker å betale en abonnementsavgift for en kompleks verdensrom-sim med en bratt læringskurve. Imidlertid er Eve Online siden Ascension-oppgraderingen, som kom i november 2016, blitt gratis å spille, i det minste i en viss utstrekning.

Det nye «alfaklone»-systemet man finner i Eve Online er av samme sort som den «ubegrensede gratisprøven» du finner i World of Warcraft. Du kan samhandle med andre spillere i piratvirksomhet, produksjon, handel, gruvedrift, utforskning og strid, men enkelte egenskaper vil være utilgjengelige. Hvis du ikke vil begrense din adgang til noen av spillets tyngste skip, kan du alltids velge et Omega-abonnement. Ut over det, vil ikke spillet koste deg en krone.

Spill Eve Online gratis (opens in new tab)

Beste gratisspill: Apex Legends (Image credit: Respawn Entertainment)

13. Apex Legends

Å si at Battle Royale-spill er populære, vil være en enorm underdrivelse. Men den enorme suksessen Apex Legends (opens in new tab) fikk så fort etter lanseringen taler for seg selv. Det har definitivt gjort seg fortjent til plassen på listen over de beste gratisspillene. Spillet er i seg selv ganske utrolig, der det bringer spillmekanikk fra de fantastiske Titanfall-spillene til Battle Royale-scenen. Det fikk mer enn 25 millioner spillere etter én uke (opens in new tab).

I Apex Legends settes 60 spillere ut midt i et gigantisk kart. De er væpnet med flere unike evner og egenskaper som gjør både kamp og bevegelse i landskapet utrolig vanedannende. Du får ikke det samme kaoset som når 100 spillere iver seg ut i Battle Royale-eventyr som Fortnite eller PUBG, men det oppleves som velbalansert. Hvis du ikke har blitt med på Apex Legende-kjøret ennå, er det bare å ta seg sammen.

Spill Apex Legends gratis (opens in new tab)

Beste gratisspill: Destiny 2 (Image credit: Bungie)

14. Destiny 2

Selv om Destiny 2 ikke akkurat foregår i en åpen verden, følger spillet et lignende konsept, der spillerne kan vandre fritt omkring til ulike bestemmelsessteder og få ulike oppdrag eller bare utforske på måfå. I dette nettbaserte førstepersons flerspillerspillet starter du oppdrag eller blir med på dem, du henger med vennene dine eller følger andre spillere, eller gjør hva som ellers måtte falle deg inn mens du gjør kål på fiender underveis. Grafikken er heller ikke så verst, og det er liten tvil om at dette er et førsteklasses spill som bare er gratis fordi det nyttiggjør seg av mikrotransaksjoner. Selve fortellingen er også mye bedre denne gangen.

Spill Destiny 2 gratis (opens in new tab)

Beste gratisspill: Team Fortress 2 (Image credit: Valve)

15. Team Fortress 2

Dette er nok en gammel veteran i spillverdenen, men ingenting tilbyr så mye sprø moro som Team Fortress 2 (opens in new tab). Til forskjell fra de fleste skytespill fra denne perioden, er spillerne her for å more seg, og ikke for å slenge dritt etter nykommere, og det mangler ikke på morsomme leker å ha det gøy med. Det er uendelig fjollete og forfriskende annerledes, og gratis eller ei, det er fremdeles en av skytesjangerens konger.

Som du nok har gjettet, involverer spillet enkelte mikrotransaksjoner. Du kan kjøpe flere ting, ofte for å spesialtilpasse spillkarakteren din. Og du kan skape din egen. Det er moro, og hekter deg enda mer på TF2. De uforskammede rakkerne hos Valve vet hva de holder på med.

Spill Team Fortress 2 gratis (opens in new tab)

Beste gratisspill: Gwent: The Witcher Card Game (Image credit: CD Projekt)

16. Gwent: The Witcher Card Game

Kommander en hær av volvere, trollmenn, riddere og monstre, og før dem til en episk strid, uten bruk av noe mer enn kortene du har fått utdelt. Dette er tross alt et kortspill. Dette begynte som et minispill i The Witcher 3: Wild Hunt, men Gwent har utviklet seg til et frittstående sideskudd av det utrolig populære fantasyspillet.

På nettet spiller du mot andre spillere i rundebaserte sekvenser. For å vinne hver runde, må du få flere poeng en motspillerne. Spilleren som vinner t av tre runder, vinner spillet.

Opprinnelig fikk man bare Gwent for Microsoft Windows, PlayStation 4 og Xbox One, men nå kan også iOS-brukere delta.

Spill Gwent gratis (opens in new tab)

Beste gratisspill: Paladins (Image credit: Hi-Rez Studios)

17. Paladins

Det er lett å forstå at Paladins (opens in new tab) har høstet mye kritikk for sine likheter med Overwatch. Samtidig skiller også dette team-baserte skytespillet på mange punkter fra det til Blizzard. Ferdigheter oppgraderes på bakgrunn av et samlekortsystem , som fullstendig kan forandre hvordan hver karakter spiller.

Dessuten, og til forskjell fra Overwatch, er Paladins fullstendig gratis å spille. Selv om kosmetiske elementer kan kjøpes med ekte valuta, mens alt annet kan låses opp helt enkelt ved bare å spille spillet. For eksempel begynner du Paladins med én enkelt stokk av basiskort, og derfra kan kortstokker med dramatisk større virkning bli tilgjengelige.

Uansett hvordan du velger å spille Paladins, får du XP-poeng underveis. Så lenge du fullfører de daglige oppdragene og oppnår utmerkelsene spillet byr på, vil du belønnes med Radiant Chests og gull. Dette kan brukes til kjøp av flere kort, antrekk og våpenskins, slik at karakterene dine blir mer unike, og dyktigere på slagmarken.

Spill Paladins gratis (opens in new tab)

Beste gratisspill: Neverwinter (Image credit: Perfect World Entertainment)

18. Neverwinter

Til å være et MMO, setter Neverwinter (opens in new tab) en høy standard for seg selv, ettersom det er basert på kanskje det mest ikoniske rollespillet noen sinne, nemlig Dungeons & Dragons. Som med alt annet i Dungeons & Dragons-universet, finner spillet sted i Forgotten Realms, og mer spesifikt, slik navnet antyder, i Neverwinter.

Her er det åtte klasser av karakterer, og det er plass til grupper med to til fem spillere om gangen. Neverwinter bygger på fjerde generasjon av reglene for Dungeons & Dragons. Imidlertid er reglene en smule modifisert, slik at spillere kan lege sine allierte i tillegg til å kunne utnytte spesielle egenskaper i strid etter å ha samlet opp nok kamppoeng.

Spill Neverwinter gratis (opens in new tab)

Beste gratisspill: Dwarf fortress (Image credit: Dwarf Fortress)

19. Dwarf Fortress

Å være inspirasjonskilde for Minecraft var ingen liten bragd av 2D-sandkassespillet Dwarf Fortress (opens in new tab). Det er blitt kalt en konstruksjons- og forvaltningssimulator, og Dwarf Fortress bringer enkel, tekstbasert grafikk opp til en mer moderne 2006-standard på programvarefronten. Spillet klassifiseres bare som en kultklassiker på grunn av dets åpne struktur, og at det står som et av de mest ikoniske eksemplene på et prosedyregenerert roguelike-spill.

Dette innebærer at Dwarf Fortress både genererer omgivelsene tilfeldig, og gjør spillets permadødsystem til noe langt vanskeligere å unngå. Dette førte til det uoffisielle slagordet for spillet, «det er gøy å tape», noe som enten var ironisk, eller en presis beskrivelse av det som skjer i spillet. Det er vanskelig å få seg til å si uansett.

Men en ting er uansett sikkert. Hvis du vil oppleve en viktig del av spillhistorien, er Dwarf Fortress en solid start, ettersom det ble utstilt i Museum of Modern Art i New York i 2013. Det kan man ikke si om så mange gratisspill.

Spill Dwarf Fortress gratis (opens in new tab)

Beste gratisspill: Brawlhalla (Image credit: Brawlhalla)

20. Brawlhalla

Har du bare sett andre spille Super Smash Bros Ultimate, emn ikke fått prøvd det selv, fordi du ikke har en Nintendo Switch? Brawlhalla (opens in new tab) kan være redningen. Dette er et 2D-kampspill med 2–8 spillere som har hentet massevis av inspirasjon fra Nintendos klassiker.

Og de lykkes også. Dette er en utrolig morsom måte å slå i hjel noen timer på. Her er det en esportliga som sikrer at du alltid vil ha mange motstandere å bryne deg på. Det er kanskje ikke helt det samme som å spille Smash på sofaen hos en kompis, men det er likevel nær nok til å være verdt din oppmerksomhet. Derfor har Brawlhalla fortjent en plass på listen over de beste gratisspillene.

Spill Brawlhalla gratis (opens in new tab)