iPhone 15: Alt vi vet så langt

iPhone 14 and 14 Plus

Tiden stanser aldri, verden går videre, og vi gleder oss allerede til iPhone 15, selv om iPhone 14 (Åpnes i ny fane) fremdeles er temmelig ny.

Vi kan trolig vente oss en lansering av iPhone sent 2023. Det kan hende at Apple kaller modellen «14S», eller noe slikt, men det virker ikke spesielt sannsynlig. Vi har nemlig allerede hørt rykter som omtaler iPhone 15 ved navn.

Kort etter lanseringen av iPhone 14 begynte det altså å svirre rykter om arvtageren. Det er ikke egentlig så veldig overraskende, ettersom Apple-lekkasjer kan forekomme allerede flere år i forkant av produktlanseringer.

For å kunne gi deg et (veldig tidlig) inntrykk av hvordan den kommende mobilen – samt dens søsken – vil bli seende ut, har vi samlet alle nyhetene, ryktene og spådommene her. Du kan vente deg mange oppdateringer av denne artikkelen før vi kommer så langt som til høsten 2023.

Latest news Ifølge en gruppe branjeanalytikere (Åpnes i ny fane), vil iPhone 15 Pro-modellene få 8 GB RAM (opp fra 6 GB), og dessuten leveres med periskopkameraer som byr på suverene nivåer med optisk zoom.

Rett på sak

Hva er dette? Apples 2023-generasjon av mobiltelefoner

Apples 2023-generasjon av mobiltelefoner Når kommer den? Trolig i september 2023

Trolig i september 2023 Hvor mye vil den koste? Trolig mer enn iPhone 14

iPhone 15 – lanseringsdato

Vi har ennå ikke hørt noe om lanseringsdatoen for iPhone 15, men det er ikke så merkelig. Slike opplysninger dukker sjelden opp før rundt én måned før selve avdukingen.

iPhone 14 ble avduket 7. september 2022, og tre av de fire modellene kom på markedet litt over en uke senere, nemlig 16. september. iPhone 14 Plus (Åpnes i ny fane) ble først tilgjengelig 7. oktober. Apple velger seg gjerne den første eller andre uken i september til sine lanseringer, og de velger gjerne en tirsdag. Det hender også at de legger arrangementet til en onsdag.

Det skulle bety at i 2023 er tirsdagene 5. og 12. september ganske sannsynlige datoer, mens onsdagene 6. og 13. september også peker seg ut.

Hele iPhone 14-familien. (Image credit: Apple)

iPhone 15 – pris

Når det gjelder prisen for iPhone 15, har vi ennå ikke snappet opp mange lekkasjer eller rykter. Men med iPhone 14 var det en liten prisøkning sammenlignet med de tilsvarende iPhone 13-modellene. Dette kan fort gjenta seg ved lanseringen av iPhone 15.

iPhone 14-serien består for ordens skyld av fire ulike modeller. Her er lanseringsprisene for de rimeligste og dyreste alternativene:

iPhone 14 128 GB: 10 990 kr.

10 990 kr. iPhone 14 Pro Max 1 TB: 22 190 kr.

Det er altså hele spennet i prisene for de nåværende modellene, men det er mange modeller til ulike priser å velge blant mellom de to ytterpunktene.

Når det gjelder iPhone 15, peker det eneste prisryktet (Åpnes i ny fane) så langt handler om iPhone 15 Ultra, en ny mobil som kan bli en stedfortreder for iPhone 15 Pro Max. Her antydes den amerikanske startprisen til 1199 USD. Til sammenligning var den amerikanske lanseringsprisen for iPhone 14 Pro Max på 1099 USD. Sistnevnte ble lansert med en startpris på 15 490 kroner i Norge. Med en tilsvarende økning, vil arvtageren koste godt over 16 000 kroner her til lands.

iPhone 15 – nyheter, rykter og lekkasjer

Vi har snappet opp flere rykter om iPhone 15, men disse har dukket opp som små drypp over lang tid, så det er litt uklart hva som er aktuelt og hva som er foreldede nyheter.

Noen v dem er ganske åpenbare. En melding (Åpnes i ny fane) hevder at Apple arbeider med en 3 nm A17 Bionic-brikke til iPhone 15. Ettersom iPhone 14 Pro og Pro Max gjør bruk av A16 Bionic, er det ikke veldig overraskende hvis arvtageren får det neste nummeret i rekken.

Imidlertid gjorde iPhone 14 bruk av den eldre brikken A15 Bionic, som også er drivkraften i iPhone 13 Pro (Åpnes i ny fane) og 13 Pro Max (Åpnes i ny fane), og en melding (Åpnes i ny fane) antyder at denne nye praksisen, der modellene uten «Pro» i navnet må nøye seg med eldre varianter av prosessorbrikken, kan bli videreført. Denne påstanden har vi hørt en rekke ganger (Åpnes i ny fane).

Det ligger an til at Qualcomm nok en gang skal levere telefonens 5G-modem. Snapdragon X70 ligger an til å bli valgt (Åpnes i ny fane), og den skal gi forbedret ytelse sammenlignet med Snapdragon X65, som man finner i iPhone 14.

Når det gjelder andre spesifikasjoner, har vi hørt spådommer (Åpnes i ny fane) om at Pro-modellene vil ta spranget fra opp til 8 GB RAM med iPhone 15. De skal angivelig også leveres med periskopkameraer, noe som skulle forbedre mobilenes zoom-kapasitet.

En lenge etterlengtet endring kan også skje i 2023. EU har bedt Apple (Åpnes i ny fane) om å legge inn en USB-C-port i iPhone-modellene fra og med 2024. Mange tror imidlertid at Apple vil ta i bruk denne ladestandarden tidligere, altså i 2023. Minst én lekkasje peker i den retningen (Åpnes i ny fane).

Enkelte håper imidlertid at Apple ikke kvitter seg med Lightning-porten med det første, men det er også antydet at Apple vil komme med en iPhone helt uten fysiske porter.

Det virker ganske usannsynlig, ettersom Apple har bekreftet at de vil bytte til USB-C (Åpnes i ny fane), i hvert fall i Europa. Men de har ikke sagt noe om de kommer til å la denne endringen bli gjeldende globalt. De har heller ikke fortalt om dette vil bli den første iPhone-modellen som får USB-C, så kanskje det handler om en annen telefon enn iPhone 15?

iPhone 14 Pros Dynamic Island. (Image credit: TechRadar)

En viktig egenskap ved iPhone 14 Pro er Dynamic Island, et fiffig reklamenavn for det forovervendte nålehullkameraet Apple har tatt i bruk. En lekkasje (Åpnes i ny fane) antyder at også iPhone 15-modellene uten «Pro» i navnet kan få dette.

Vi har også hørt fra annet hold at alle iPhone 15-modellene vil få Dynamic Island (Åpnes i ny fane), men at standardmodellen og iPhone 15 Plus vil måtte nøye seg med skjermer på 60 Hz.

Enkelte rykter motstrider påstandene om Dynamic Island for alle de kommende iPhone-modellene. Noen mener (Åpnes i ny fane) at iPhone 15-serien vil gjør bruk av kameraer lagt innenfor skjermen, slik at hele skjermflaten vil bli intakt. Vi i TechRadar er ikke så sikre på dette.

De siste generasjonene av iPhone har vært splittet i «standard»- og «Pro»-modeller, der sistnevnte har mer avanserte egenskaper enn førstnevnte. Innenfor hver gruppe, er skjermstørrelsen den største forskjellen. Men med iPhone 15, kan Pro-segmentet bli mer splittet, ettersom det later til at betegnelsen «Pro Max» går ut av bruk.

En viktig kilde antyder (Åpnes i ny fane) at iPhone 15 Pro Max faktisk vil få navnet iPhone 15 Ultra, og Apple har også tatt i bruk denne betegnelsen andre steder. Dette kan være et signal om flere ekstrafunksjoner sammenlignet med iPhone 15 Pro.

Et eksempel på dette er hentet fra kamerafronten. Der iPhone 15 Pro ventes å videreføre teleobjektivet fra 14 Pro, antas iPhone 15 Ultra å få et periskopobjektiv som gir enda kraftigere zoom, kanskje rundt 5x. Dette har vi nå hørt flere ganger (Åpnes i ny fane), fra flere ulike kilder (Åpnes i ny fane), så det virker temmelig sannsynlig.

Vi har dessuten hørt fra kilden LeaksApplePro (Åpnes i ny fane) at iPhone 15 Ultra kan få en konstruksjon i titan. Den skal i så fall bli lettere og sterkere enn varianten i rustfritt stål som er benyttet i dagens modeller.

Alt dette innebærer nok at hvis du vil skaffe deg den beste iPhone-modellen i 2023, må du også velge en variant med stor skjerm. Det vil kanskje være skuffende for tilhengere av Apples mobiler på 6,1 tommer.