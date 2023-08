Slippdatoen er klar – da lanseres Apples nye iPhone 15

Etter flere måneder med spekulasjoner har vi endelig fått en offisiell dato for Apples store lansering i september. Der får vi mest sannsynlig se den nye iPhone 15-serien avduket sammen med et par andre produkter.

Invitasjoner til et Apple-arrangement ble sendt ut tirsdag kveld og bekrefter at det går av stabelen 12. september, klokken 19.00 norsk tid. Etter selve lanseringen pleier mobilene å bli tilgjengelige for forhåndsbestilling umiddelbart, før de kommer i butikken uken etter. Ovenfor ser du bildet av invitasjonen som ble sendt ut.

Hvis du er nysgjerrig på alle nyhetene fra Apple, kan du selv følge hele lanseringen direkte på Apple.com og trolig også på deres offisielle YouTube-kanal, der de pleier å strømme lanseringene sine.

Den nye iPhone 15-serien med mer

Apples nye flaggskip kan bli hetende iPhone 15 Pro Ultra. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Vi regner med at den nye iPhone-serien blir lansert 15. september, og ifølge ryktene skal den bestå av de fire modellene iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Ultra.

Den kanskje mest spennende av disse modellene er sistnevnte, som er selskapets første mobil noensinne som får «Ultra»-navnet. Den ligger an til å bli en avansert mobiltelefon i den absolutte toppklassen. Den ventes å få bedre kameraet enn sine billigere søsken, men ifølge bekymrete ryktemakere kan den bli noe forsinket og bli tilgjengelig for kundene noen uker senere enn de øvrige modellene.

Vi vil med stor sannsynlighet også få oppleve avdukingen av den nye Apple Watch 9, kanskje sammen med en Apple Watch Ultra 2. Ettersom den forrige generasjonen av Ultra-klokken ble lansert så nylig som i fjor, er det imidlertid usikkert om Apple vil velge å komme med en ny versjon av Ultra-klokken hvert år, eller om de velger å kjøre en toårig syklus, som med den prisgunstige serien Apple Watch SE. Vi får vente og se!

Vi i TechRadar-teamet vil følge alle nyheter og rykter rundt Apples mobiler og smartklokker nøye frem til lanseringen, så følg med for å få med deg siste nytt!