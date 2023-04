Apple Watch 9: Nyheter, rykter og alt vi ønsker oss

Det svirrer allerede en helt del rykter omkring iPhone 15 (Åpnes i ny fane), og dessuten om flere av de andre kommende Apple-dingsene. Men vi kan ennå ikke si det samme om Apple Watch 9. Så langt har det kommet svært få konkrete nyheter om hva vi kan vente oss av Apple Watch 9, men noen rykter har vi jo snappet opp. Eksempelvis antyder en lekkasje at Apple Watch 9 kan få den samme størrelsen som Apple Watch 8 (Åpnes i ny fane), men det er ennå en god stund til lanseringen og ingenting er sagt fra offisielt hold.

Mens vi venter på konkrete nyheter, har vi satt opp en liste over alt vi vet så langt om Apple Watch 9 nedenfor, etterfulgt av en liste over egenskaper vi ønsker oss av Apples kommende kroppsdings.

Vi oppdaterer denne artikkelen når vi har flere nyheter å dele, så kom gjerne innom senere.

Rett på sak

Hva er dette? Neste utgave av Apple Watch

Neste utgave av Apple Watch Når kommer den på markedet? Trolig i september 2023

Trolig i september 2023 Hvor mye vil den koste? Trolig minst 4990 kroner

Apple Watch 9: Pris og lanseringsdato

Apple Watch 9 vil trolig bli lansert i september. Årsaken til at vi tror dette, er at Apple Watch 8 ble avduket i september 2022 og at med bare to unntak har alle de tidligere modellene blitt sluppet i september.

Mer spesifikt vil Apple Watch 9 trolig bli avduket på en tirsdag eller onsdag tidlig eller rundt midten av september. Det skulle gi oss datoene 5., 6., 12. eller 13. september. Klokken vil trolig bli lansert sammen med iPhone 15-serien, og sannsynligvis kommer den i butikkene ti dager etter avdukingen.

Når det gjelde prisen, har vi ingen konkrete opplysninger, men vi regner med at den vil koste minst like mye som Apple Watch 8 kostet ved lansering, altså 4990 kroner. Komponenter, drivstoff og arbeidskraft er blitt dyrere, så det er naturlig å regne med en viss økning i prisen.

Apple Watch 9 vil trolig koste minst like mye som Apple Watch 8. (Image credit: TechRadar)

Apple Watch 9: Nyheter og lekkasjer

Den viktigste lekkasjen om Apple Watch 9 så langt stammer fra en analytiker hos teknologiselskapet Omdia via denne artikkelen i MacRumors, der det antydes at Apple Watch 9 trolig får den samme størrelsen som Apple Watch 8. I så fall vil den bli tilgjengelig med skjermer i størrelsene 1,89" og 2,04", og trolig mer urkasser på 41 og 45 millimeter.

En litt mer tvilsom lekkasje antyder at Apple Watch 9 i stedet kan få navnet Apple Watch X, slik at man helt og holdent hopper over nummer 9. Dette stammer fra en kilde i forsyningskjeden som har snakket med iPhoneSoft.

Her antydes det at denne kroppsnære enheten uansett vil dukke opp i 2023, så det handler angivelig bare om en navneendring. Men ettersom X er romertallet for 10, virker det egentlig bare forvirrende. Dessuten har vi hørt rykter fra MacRumors om at vi kan vente oss Apple Watch X i 2024 sammen med Watch SE 3, så her er verserer det flere motstridende opplysninger. SE 2 ble lansert sammen med Watch 8 og den første utgaven av Apple Watch Ultra, men det går ingen rykter om at det skal komme en Ultra 2 i 2024 for å komplettere trioen.

I juni 2023 ligger det an til at Apple avduker sitt kommende watchOS 10, en oppgradering av operativsystemet til Apple Watch. Dette vil bli den største programvareoppgraderingen til denne smartklokkeserien på flere år. Det merkelige er at de samme kildene som forteller oss at vi kan vente oss noe stort av det nye operativsystemet advarer mot at selve klokken, Apple Watch 9, kanskje ikke vil utgjøre et stort sprang fremover når det gjelder maskinvaren.

Hva vi ønsker oss

Apple Watch 8 fikk en grei mottagelse, men for at arvtageren Apple Watch 9 skal kunne overbevise, ønsker vi oss følgende egenskaper av den:

1. Bedre batterikapasitet

Apple Watch 8 har ikke overbevisende batterikapasitet. (Image credit: TechRadar)

En av våre største innvendinger mot Apple Watch 8, og egentlig mot alle tidligere utgaver av Apple Watch, er batteritiden. Den er ikke direkte elendig, men dette er en kroppsnær enhet du trolig må lade opp daglig, eller i beste fall annenhver dag.

Det er ikke akkurat ideelt. Særlig ettersom denne enheten er spesielt utviklet for å spore helse, trening og søvn. Dermed skulle vi gjerne ha sett at Apple Watch 9 kunne holde det gående i minst tre dager mellom hver opplading. Med tanke på at vi ber om dette hvert eneste år, har vi ikke veldig stor tro på at det skjer i år heller.

2. En saftig oppgradert prosessorbrikke

Teknisk sett er Apple Watch 8 utstyrt med en ny Apple S8-brikke, men den er i seg selv ikke mye til oppgradering. Den gjør faktisk bruk av den samme prosessoren som S7, ja faktisk også den samme som i S6 fra Apple Watch 6.

I rettferdighetens navn er Apple Watch 8 en kjapp enhet, så det er ikke det at den mangler kraft. Men klokken kan alltids bli raskere. Ellers kunne Apple anstrenge seg for å forbedre effektiviteten, slik at batteritiden kunne øves betraktelig.

3. En handlingsknapp

Apple Watch Ultra har en ekstra hendig knapp (Image credit: TechRadar)

En av de sentrale egenskapene til Apple Watch Ultra er en ekstra knapp som kalles handlingsknappen. Denne kan brukerinnstilles til å inneha en rekke funksjoner, slik at den blir en snarvei til eventuelle apper eller funksjoner du selv ønsker.

Det er en utrolig nyttig liten sak. Vi ser svært gjerne at den også finner veien til Apple Watch 9, ettersom vi mener at dette ikke burde være noe man må punge ut for en Ultra-modell for å få gleden av.

4. Bearbeidet design

Apple Watch 8 ser flott ut, så vi mener ikke at designet må omarbeides dramatisk. Men den er også temmelig lik Apple Watch 7, så det hadde vært flott om den kunne friskes opp litt.

Slike endringer kunne komme i form av slankere ytterkanter, en urkasse i et nytt materiale, slankere kropp eller noe annet som kan gi klokken et nytt og moderne preg.

5. Lavere pris

Med en startpris på 4990 kroner ved lansering, en pris som dessuten bare øker når man vil ha klokken i en større utgave eller ønsker seg GPS og mobilegenskaper, er ikke Apple Watch 8 en rimelig kroppsdings. Den har heller ikke så mye mer å by på enn den langt rimeligere Apple Watch SE 2.

Dermed ser vi gjerne at Apple reduserer prisen for Apple Watch 9. Eller at de eventuelt gir den en temmelig saftig oppgradering. I så fall vil den kunne sikre seg en solid posisjon blant de beste Apple Watch-modellene og de beste smartklokkene.