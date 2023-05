Apple Watch 9 kan bli langt kraftigere enn Apple Watch Ultra

Hver generasjon av Apple Watch får en ny prosessorbrikke, akkurat som iPhone. Med for smartklokkenes del har disse oppgraderingene nærmest vært kosmetiske. Apple Watch 8 (Åpnes i ny fane) har en S8-brikke, men den gjør bruk av den samme prosessoren som man finner i S7 og til og med S6 i Apple Watch 6 (Åpnes i ny fane).

Selv i Apple Watch Ultra (Åpnes i ny fane) finner man en utdatert prosessor. Dermed er det på tide at Apple Watch får en grundig oppgradering av prosessorbrikken, og det ser faktisk ut til å bli tilfellet med Apple Watch 9 (Åpnes i ny fane).

Denne opplysningen har vi fra den temmelig pålitelige journalisten og lekkeren Mark Gurman, som i Discord-kanalen (Åpnes i ny fane) for hans nyhetsbrev Power On (snappet opp av Apple Insider (Åpnes i ny fane)) sa at de kommende modellene er «klare for en oppdatert SoC».

Gurman utdypet dette med å si at «jeg tror det blir en ny prosessor, ikke bare en liten oppdatering av forrige generasjon». På spørsmålet om han tror at den nye brikken vil bygge videre på Apples mobiltelefonbrikke A15 Bionic, svarer han »ja, det tror jeg».

Mobilkraft i en smartklokke

A15 Bionic er prosessorbrikken vi finner i iPhone 13 (Åpnes i ny fane)-serien, og dermed også i den kraftige iPhone 13 Pro Max (Åpnes i ny fane). Faktisk er den også i iPhone 14 (Åpnes i ny fane)-modellene som ikke bærer Pro-merket. Dermed ligger den én generasjon etter Apples beste prosessorbrikker for mobiltelefoner, men den benyttes likevel i noen av de nyeste mobilene fra Apple.

Apple Watch 9 blir nok ikke lansert før i september. Da blir den trolig lansert sammen med iPhone 15 (Åpnes i ny fane)-serien, og når vi kommer så langt, vil den i så fall henge to generasjoner etter. Men A15 er utviklet for mobiltelefoner, som vanligvis har langt kraftigere prosessorer enn det smartklokkene kan skilte med.

Men det er lite trolig at Apple uten videre vil trykke en A15 Bionic inn i en Apple Watch. Den vil trolig være for stor og forbruke for mye strøm. Men selv det å basere en ny S-brikke på A15 vil trolig gi en enorm ytelsesøkning sammenlignet med Apple Watch 8 og Apple Watch Ultra.

Vi opplever vel ikke akkurat at Apples ekisterende wearables mangler kraft, og det er vel nettopp derfor Apple har sluppet unna med å bruke den samme prosessoren såpass lenge, men vi vil sette stor pris på en ordentlig oppgradering nå. Som med alle lekkasjer ellers, vil vi også ta denne med en klype salt, men den kommer uansett fra en pålitelig kilde.

Dette blir kanskje den eneste spennende oppgraderingen når det gjelder maskinvaren. Andre kilder melder at Apple Watch 9 trolig blir temmelig lik Apple Watch 8, og at de tilgjengelige størrelsene også blir de samme (Åpnes i ny fane).

Men vi har også hørt at watchOS 10 (Åpnes i ny fane) kan bli den største programvareoppgraderingen på flere år (Åpnes i ny fane), så med dette systemet i selskap med en ny prosessorbrikke kan nok Apples kommende smartklokke bli en riktig så frisk sak.