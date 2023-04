iPhone 15 Ultra: Nyheter, lekkasjer, rykter og alt vi vet så langt

De seneste lekkasjene – Kan få en titanramme

– Ventes å få en A17-brikke, periskopkamera og superslanke ytterkanter

– A17-brikken kan overgå A16 med 20 %

– Ventes å benytte USB-C

– Ryktene om faststoffknapper virker lite sannsynlige

Apple ristet litt i iPhone-verdenen i fjor da de tilføyet en ny enhet, og en ny navnekonvensjon, til iPhone 14 (Åpnes i ny fane)-serien – med modellen iPhone 14 Plus (Åpnes i ny fane).

Opprinnelig ventet man seg en «iPhone 14 Max», designet for å komplettere den store iPhone 14 Pro Max med enklere prosessorbrikke, skjerm og kamerasystem. Ryktene tyder nå på at selskapet vil gjøre noe lignende med toppmodellen i årets iPhone 15 (Åpnes i ny fane)-sortiment. I stedet for en iPhone 15 Pro Max, ser det stadig mer sannsynlig ut at vi vil få se en iPhone 15 Ultra bli avduket. Den vil bli hakket hvassere enn iPhone 15 Pro-modellen.

Det hadde ikke kommet som en stor overraskelse om Apple valgte å ta i bruk dette navnet. Selskapet lanserte nylig en ekstremt avansert versjon av sin smartklokke, og den ga de navnet Apple Watch Ultra (Åpnes i ny fane). Trolig vil iPhone 15 Ultra kunne skilte med mer enn bare større skjerm og batteri, noe som er tilfellet med iPhone 14 Pro (Åpnes i ny fane) og Pro Max.

Men det er ennå ingen garanti for at vi faktisk vil møte en iPhone 15 Ultra i det hele tatt. En kilde hevder blant annet at vi må vente til iPhone 16 før vi får en Ultra-modell (Åpnes i ny fane). Kilden hevder videre at denne modellen kommer til å legge seg høyere i hierarkiet enn Pro Max-modellen, og ikke erstatte den.

Uansett hva utfallet blir, har vi samlet alle de seneste lekkasjene og ryktene om begge de mulige modellene nedenfor.

Senaste nytt De seneste ryktene tyder på at iPhone 15 Ultra kan få et telezoomobjektiv for å konkurrere med Galaxy S24 Ultra, og dessuten det største hovedkameraet som noensinne er benyttet i en iPhone (Åpnes i ny fane).

iPhone 15 Ultra: Rett på sak

Hva er dette? Den største og beste av Apples iPhone-modeller i 2023

Den største og beste av Apples iPhone-modeller i 2023 Når lanseres den? Trolig i september 2023 eller september 2024

Trolig i september 2023 eller september 2024 Hva kommer den til å koste? Trolig mer enn iPhone 14 Pro Max

iPhone 15 Ultra: Lanseringsdato

Apples iPhone 14 Pro Max er den seneste toppmodellen. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apples lanseringsarrangementer går vanligvis av stabelen den første eller andre uken i september. Selskapet kommer vanligvis med en avduking på en tirsdag eller onsdag, mens man kan begynne å forhåndsbestille fra fredagen den samme uken. Mobilene kommer oftest i butikkene fredagen etter.

Når det gjelder iPhone 14, skjedde avdukingen 7, september 2022, noe som var tidligere enn ventet. Tre av modellene som ble lansert den gangen kom i handelen uken etter, den 16. september, mens iPhone 14 Plus først ble tilgjengelig 7. oktober.

Tilsvarende tidspunkt i 2023 vil være 5. eller 12. september (begge er tirsdager), som sannsynlige datoer for lanseringen. Onsdagene 6. og 13. er også mulige. Vi får trolig se toppmodellen i butikkene allerede 15. september.

Det forutsetter at det faktisk kommer en iPhone 15 Ultra, men en lekkasje antyder at vi ikke vil få se den første iPhone Ultra-mobilen før i 2024 (Åpnes i ny fane). Det vil i så fall bety at den kan bli avduket i september 2024 som iPhone 16 Ultra.

iPhone 15 Ultra: Pris

De tidlige lekkasjene om hvordan apple vil prissette iPhone 15 Ultra taler et tydelig språk. Apple kan komme til å selge Ultra-mobilen for 1199 dollar. Dette skulle legge mobilen på det samme prisnivået som Samsungs nåværende Ultra-enhet, Galaxy S23 Ultra (Åpnes i ny fane), en mobil som ble lansert med en startpris på 14 990 .

En lekkasje av nyere dato antyder imidlertid at iPhone 15 Ultra (Åpnes i ny fane) kan bli enda dyrere, og få en pris på 1299 USD. Det skulle gjøre den minst en tusenlapp dyrere enn Samsungs toppmodell.

Apples nåværende toppmodell, iPhone 14 Pro Max, ble lansert med priser fra 15 490 kroner, noe som representerer en prisøkning fra forgjengeren. Det virker svært sannsynlig at Apple vil øke prisen med minst noen hundrelapper til når de bytter fra «Pro Max» til «Ultra», eller eventuelt legger inn en Ultra-modell over Pro Max-modellen. Til og med Apple selv virker sikre på at kunder vil være villige til å betale mer (Åpnes i ny fane) for de kommende iPhone-modellene.

I så fall håper vi at det sammen med prisøkningen kommer flere gode argumenter for å kjøpe denne mobilen. Den nåværende iPhone 14 Pro Max gir den større skjerm og batteri enn standardmodellen 14 Pro, men det er også alt. Man får en fin bonus for å punge ut litt ekstra, men hvis Apple har tenkt å øke prisene ytterligere, må de helst by på flere funksjoner og bedre maskinvare for å kunne rettferdiggjøre prishoppet.

Heldigvis hevder en kilde at startkapasiteten vil bli på 256 GB, altså det dobbelte av de nåværende modellene. Det i seg selv vil jo kunne rettferdiggjøre en viss prisøkning.

iPhone 15 Ultra: Nyheter og lekkasjer

Det seneste flaggskipet fra Apple imponerer. (Image credit: Shutterstock / mokjc)

Vi har allerede hør en del om den ventede iPhone 15-serien. De første ryktene begynte faktisk å svirre før iPhone 14-serien ble lansert. Men det var ikke før nylig at nyhetene om en mer avansert Apple iPhone 15 Ultra begynte å piple til overflaten. Kort etter lanseringen av 14-serien nevnte Bloombergs analytiker Mark Gurman at en Ultra skulle komme. Det var det aller første vi fikk høre om denne mulig iPhone-modellen.

Like I said yesterday: Ultra is coming. https://t.co/IrZUBHlLN2September 9, 2022 See more

Etter dette begynte flere rykter å svirre. En kilde antydet at iPhone 15 Ultra i tillegg til et større batteri og en større skjerm også kunne få bedre kameraoppløsning enn sitt søsken iPhone 15 Pro.

Opplysningene var temmelig vage, men lekkasjen oppga at Apple testet ut en etterlengtet funksjon for innspilling av 8K-video (Åpnes i ny fane) til sin neste iPhone. Lekkeren var imidlertid usikker på om hvorvidt denne funksjonen skulle bli tilgjengelig for iPhone 15 Pro, eller om den vil bli forbeholdt iPhone 15 Ultra. Dette satte i gang spekulasjoner om Ultra-mobilen kunne få flere kameraforbedringer sammenlignet med Pro-versjonen.

På denne fronten har vi senere fått høre at iPhone 15 Ultra i det minste kan få mer avansert bildebehandling (Åpnes i ny fane) enn iPhone 15 Pro. Uoffisielle renderinger (Åpnes i ny fane) som viser iPhone 15 Ultra/iPhone 15 Pro Max har dessuten dukket opp på nettet – og det ser ut til at det ikke vil bli så store forandringer sammenlignet med iPhone 14 Pro Max. Den kommende modellen ser ut til å få en USB-C-port, en mindre utstikkende kameramodul og kantene til chassiset ser ut til å bli litt mer avrundede.

Exclusive:iPhone 15 Pro Max(or iPhone 15 Ultra),Rendering based on CAD.Compared with 14ProMax,bezel is narrower,but thicker.Titanium alloy middle frame with frosted process, Type-C ,No physical button design. pic.twitter.com/d4fLOeqWSuFebruary 25, 2023 See more

En lekket video viser dessuten skjermglasset (Åpnes i ny fane) til tre av iPhone 15-modellen, der den største av dem trolig er Ultra-modellen. Den har en Dynamic Island, og dessuten slanke rammer med en viss avrunding.

Da Samsungs Galaxy S22 Ultra kom i 2022, la den seg et godt stykke foran sine billigere søsken, og den kom dessuten med et telezoomobjektiv i periskopstil. Lekkasjer tyder på at Apple også kan ta i bruk en periskopzoom (Åpnes i ny fane) på iPhone 15 Ultra. Et slikt objektiv tar større plass, så det virker fornuftig å la den større modellen få et slik, jevnført med den mindre modellen iPhone 15 Pro.

En annen kameraoppgradering for iPhone 15 Ultra kan komme i form av en ny Sony-sensor (Åpnes i ny fane), en som åpenbart fanger opp mer lys og som bedre unngår å over- eller undereksponere bilder enn nåværende mobilkameraer – selv under krevende forhold, der forgrunnsbelysningen skiller seg sterkt fra bakgrunnen.

Det går faktisk rykter om at denne IMX903-sensoren måler 1/14 tommer, noe som betyr at iPhone 15 Ultra vil kunne leveres med den største kamerasensoren som noen gang er benyttet i en iPhone (Åpnes i ny fane).

The specifications of IMX903 for iPhone 15PM are close to 1 "That's for sure.I'm looking forward to Apple joining the 1 "club.April 23, 2023 See more

Vi har også fått høre at iPhone 15 Ultra ka få et telefotokamera med variabelt zoomobjektiv (Åpnes i ny fane), av en type som ifølge ryktene også kan komme til å bli tatt i bruk på Samsung Galaxy S24 Ultra. Kameraer med variabel optisk zoom er en utrolig sjeldenhet i dagens mobilverden. Sony Xperia 1 IV (Åpnes i ny fane) kan skilte med dette, men den kan bare zoome mellom 3,5 x og 5,2 x. Så hvis både Samsung og Apple kan tilføye variable zoomobjektiver (med overlegen rekkevidde) til sine kommende flaggskip, kan de sørge for en solid ommøblering av vår toppliste over de beste kameramobilene (Åpnes i ny fane) på markedet.

Vil iPhone 15 Ultra by på noen kameraforbedringer? (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Vi har også hørt at iPhone 15 Ultra kan få et selfiekamera med doble linser (Åpnes i ny fane). Samme kilde sa dessuten at mobilen bare vil bli levert i én fare – den samme sølvfargen som Apple Watch Ultra.

Ellers har en kjent kilde hevdet at Pro-modellene av iPhone 15-serien (trolig inkludert iPhone 15 Ultra) vil få en USB-C-port (Åpnes i ny fane). Den skal ifølge kilden ha støtte for dataoverføringshastigheter på opptil enten 20 Gbps eller 40 Gbps. Det vil i så fall utgjøre et sprang opp fra bare 480 Mbps i dagens iPhone-modeller. Vi har hørt lignende påstander fra flere kilder nå (Åpnes i ny fane). Vi venter oss dessuten Wi-Fi 6E-støtte på iPhone 15 Ultra (Åpnes i ny fane).

Mobilen vil dessuten bli en skikkelig kraftpakke. Man må kunne regne med en A17 Bionic-brikke i iPhone 15 Ultra (Åpnes i ny fane). En kilde hevder at denne brikken blir langt mer effektiv enn A16 Bionic-brikken som er benyttet i iPhone 14-serien, noe som igjen kan gi bedre batteritid.

Til tross for at den vil benytte samme prosessor som sitt motstykke på Pro-nivå, vil likevel iPhone 15 Ultra bli enda kraftigere enn iPhone 15 Pro, skal vi tro en kilde som hevder at programvaren til førstnevnte ikke kommer til å begrense mobilen like mye som den vil gjøre med Pro-versjonen (Åpnes i ny fane). Den eneste grunnen til at programvaren skulle begrense ytelsen, er egentlig for å hindre overoppheting. Dermed ser det ut til at iPhone 15 Ultra kan få et bedre system for avkjøling.

Utover dette har vi hørt at iPhone 15 Ultra kan bli laget av titan (Åpnes i ny fane). Dette materialet er vanligvis lettere og sterkere enn det rustfrie stålet som er benyttet i iPhone 14 Pro Max. Denne påstanden kommer fra en tweet av lekkeren LeaksApplePro. Dette er ikke en av det mest etablerte lekkerne, men det er en kilde som har hatt rett i flere påstander tidligere.

Nå støtter dessuten en annen kilde denne påstanden, så den kan meget vel være sann. Denne andre kilden tilføyer at sidene på iPhone 15 Pro vil få en litt annerledes fasong (Åpnes i ny fane), ettersom de bøyer seg inn mot mobilens bakside, og altså ikke er rettvinklede.

Kan iPhone 15 Ultra få en USB-C-port? (Image credit: @URedditor)

Flere beviser på dette kommer fra det lekkede iPhone 15-bildet (Åpnes i ny fane) du ser ovenfor. Det skal angivelig vise en iPhone 15 Pro med sider i børstet metall som trolig er av titan. Kantene er noe mer avrundet enn på de nåværende modellene. Selv om dette er en annen modell, kan det godt hende at disse designmessige endringene også vil prege iPhone 15 Ultra.

Bildet viser dessuten en USB-C-port, noe som gir troverdighet til påstandene om at vi får se en slik port på de kommende iPhone-modellene.

Et annet rykte har antydet at iPhone 15 Pro og iPhone 15 Ultra vil få slankere rammer (Åpnes i ny fane) enn sine forgjengere, og at alle modellene i sortimentet vil få rundere kanter.

På designfronten har det gått rykter om at iPhone 15 Ultra kan få påknapp og volumknapper i faststoff (Åpnes i ny fane). Lekkasjer har antydet at disse knappene vil gjøre bruk av vibrasjoner for å simulerer følelsen av trykk (Åpnes i ny fane) – selv om knappene ikke er fysiske (noe man opplevde med hjemknappen på iPhone 7). Analytikerne Jeff Pu og Ming-Chi Kuo hevdet imidlertid nylig at dette ikke kommer til å bli noe av (Åpnes i ny fane) med det første.

Ifølge Pu trenger Apple mer tid på å utvikle de haptiske motorene som kreves til disse nye knappene. Kuo føyet til at utelatelsen av knappene fra iPhone 15 Ultra og iPhone 15 Pro vil forenkle utviklings- og testprosessen.

Two iPhone 15 Pro models’ removal of solid-state button design negatively affects Cirrus Logic and AAC / 兩款iPhone 15 Pro取消固態按鍵設計不利Cirrus Logic與瑞聲科技https://t.co/Ot81sCQzgkApril 12, 2023 See more

Med tanke på hvor avanserte disse knappene later til å være, later det til at Apple gjør klokt i å droppe dem. Ut over de haptiske knappene Pu nevnte, hevdet en annen lekker tidligere at en dedikert mikroprosessor skulle støtte faststoffknappene til iPhone 15 Ultra (Åpnes i ny fane). Dette skal gjøre knappene i stand til å oppdage berøringer selv når enheten er avslått. Denne prosessoren skulle angivelig erstatte Super Low Energy Mode, som man får øyeblikket har i iPhone 14 Pro (Åpnes i ny fane), og som gjør det mulig å benytte apper som Finn og Apple Pay nesten helt uten å bruke strøm.

Faststoffknapper er med andre ord svært avanserte saker – men vi håper uansett at vi får møte dem i 2024, med iPhone 16 Pro og iPhone 16 Ultra, om de ikke dukker opp med årets iPhone 15-serie.

Intressant nok tror Twitter-lekkeren @analyst94z (Åpnes i ny fane) at Apple fremdeles vil holde seg til den opprinnelige planen og introdusere faststoffknapper (eller kapasitive knapper) på årets mest eksklusive iPhone-modeller. «Jeg vil gi dere beskjed om når/om jeg hører om endringer når det gjelder de kapasitive knappene», forklartes det i en tweet nylig», men for øyeblikket forstår jeg ikke hvorfor så mange lekkere står på at de er forsinket til 2024. Apple er på rett spor, i det minste med kjerneutviklingen.»

For øyeblikket er det altså litt vanskelig å vite hvilken kilde man skal feste lit til når det gjelder innførselen av kapasitive knapper på iPhone 15 Pro. Vi tror nok likevel mest på Pu og Kuo, på grunn av deres solide historikk når det gjelder iPhone-rykter.