iPhone 15 Ultra kan utfordre Samsung i posisjonen som beste kameramobil

Våre britiske kolleger omtalte nylig ryktene om at iPhone 15 Ultra vil bli utstyrt med et teleobjektiv med variabel zoom (Åpnes i ny fane). Nå er det ting som tyder på at dette ikke blir den eneste imponerende kameraoppgraderingen som vil kunne melde sin ankomst til Apples kommende flaggskip.

Ifølge Apple-lekkeren ice-Universe (Åpnes i ny fane), vil iPhone 15 Ultra (Åpnes i ny fane) – som ventes å komme i stedet for en iPhone 15 Pro Max – ta i bruk Sonys nye IMX903 48 MP-sensor. Men hva er så spesielt med dette? Vel, IMX903 måler 1/1,14 tommer, noe som innebærer at iPhone 15 Ultra kan bli levert med den største kamerasensoren som noensinne er benyttet i en iPhone.

Til sammenligning benytter iPhone 14 Pro Max (Åpnes i ny fane) (Apples beste iPhone (Åpnes i ny fane) akkurat nå) Sonys i seg selv ypperlige IMX803 48 MP-sensor, som måler 1/1,28 tommer. Den økte sensorstørrelsen i iPhone 15 Ultra burde muliggjøre mer effektivt lysinntak og bedre gjengivelse av detaljer.

Som Ice Universe har merket seg, er ikke sensorer på 1/1,14 tommer akkurat det samme som 1-tommerssensorene som benyttes i fotofokuserende mobiler som Xiaomi 12S Ultra (Åpnes i ny fane) og Sony Xperia Pro-I (Åpnes i ny fane) – men mener at forskjellen på de to sensoren e vil være minimal på iPhone 15 Ultra.

«Spesifikasjonene til IMX903 for iPhone 15 er unektelig svært nær 1 tomme», skriver Ice Universe. «Jeg ser frem til at Apple melder seg inn i entommersklubben».

Dermed ser det ut til at iPhone 15 Ultra vil bli en utfordrer for Samsung Galaxy S24 Ultra (Åpnes i ny fane) når det gjelder posisjonen som markedets beste kameramobil (Åpnes i ny fane). Med tanke på de imponerende spesifikasjonene ryktene forteller at den kommende Samsung-mobilen skal få, kan mobilfotografer bli stilt overfor en krevende beslutning (Åpnes i ny fane) når de skal velge mellom de to konkurrerende modellene.

I kombinasjon med dens periskop-zoom, vil iPhone 15 Ultras enorme 48 MP-sensor gjøre Apples kommende flaggskip til en enormt kraftig kameramobil. Den vil til og med kunne fungere som en grei erstatning for et godt kamera til hobbyfotografer, for deg som ikke vil bla opp mange tusen for et av de (Åpnes i ny fane) aller beste kameraene på markedet.

iPhone 15 Ultra: Hva mer venter vi oss?

En iPhone 15 Ultra ventes å bli lansert i stedet for en iPhone 15 Pro Max. (Image credit: Apple)

Men hva mer venter vi oss av iPhone 15 Ultra? Uoffisielle renderinger av iPhone 15 Ultra (Åpnes i ny fane) antyder at Apples kommende flaggskip vil få en USB-port, en mer lavtliggende kameramodul og et mer avrundet chassis enn iPhone 14 Pro Max. Mobilen kan dessuten få en kledning i titan (som vanligvis er sterkere og lettere en det rustfrie stålet som benyttes i de nåværende iPhone-modellene).

På designfronten gikk det rykter om at iPhone 15 Ultra skulle få volumknapper og påknapp i faststoff (Åpnes i ny fane). Lekkasjer antydet at disse knappene skulle ta i bruk vibrasjoner som skulle simulere følelsen av å trykke på en fysisk knapp (Åpnes i ny fane), selv om de faktisk ikke beveger seg (omtrent som den haptiske hjemknappen på iPhone 7). Imidlertid har analytikerne Jeff Pu og Ming-Chi Kuo tilbakevist disse påstandene (Åpnes i ny fane). Enkelte andre kilder (Åpnes i ny fane) mener fremdeles at iPhone 15 Ultra vil få knapper i faststoff.

Til tross for at de vil benytte den samme A17 Bionic-prosessoren, går det rykter om at iPhone 15 Ultra blir enda mer kraftfull (Åpnes i ny fane) enn iPhone 15 Pro. En kilde hevder at førstnevntes programvare ikke vil begrense mobilen like mye som den vil gjøre med Pro-modellen.

Vi holder øye med nyhetene om iPhone 15 Ultra og omtaler dem fortløpende. Følg med på TechRadar og våre nyheter om Apples kommende flaggskip.