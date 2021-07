Oculus Quest vil fungere sammen med Steam Deck – VR på farten!

Valve-sjef, Gabe Newell, har bekreftet at Steam Deck vil støtte eksterne gamingenheter og -programvare – hvilket i praksis betyr at de nye håndholdte maskinene vil fungere sammen med VR-briller som Oculus Quest.



Den Nintendo Switch-aktige bærbare PC-en, som etter planen skal sendes ut til kunder i desember (foreløpig vet vi ikke når vi i Norge får tilgang til maskinen), vil la spillere bruke ekstern maskinvare og laste ned programvare fra tredjeparter, og målet skal være å opprettholde «åpenheten» i PC-økosystemet, bekreftet Newell i et intervju med IGN.



Det betyr at både VR-hodesett som Quest og Quest 2 og programvare som Epic Games Store vil være tilgjengelig for Steam Deck-eiere. «Hvis det finnes maskinvare jeg har lyst på, eller programvare jeg vil installere, så kan jeg bare gjøre det», sa Newell.

Det vil imidlertid ikke si at det nødvendigvis er lurt å blande Steam Deck-programvaren med alskens andre applikasjoner, ei heller at det er anbefalt, det betyr simpelthen at alle som har lyst til å eksperimentere med forskjellig maskinvare, operativsystemer og andre applikasjoner, fritt kan gjøre det. På samme måte som de kan på en hvilken som helst annen PC.



For å ta et eksempel: Kopler man en Quest til en Steam Deck, så vil man antageligvis ikke få rare ytelsen – det er ikke sikkert at storspill som «Half-Life: Alyx» vil klare å kjøre i det hele tatt – men Valve vil ikke stoppe deg fra å prøve å få VR-hodesett til å fungere, om det skulle være via USB eller AirLink.



Det er verdt å merke seg at seniorutvikler hos Valve, Pierre-Loup Griffais, allerede har bekreftet at Steam Deck er en «åpen PC» som kan «koples sammen med en hvilken som helst maskinvare» under annonseringen av enheten, men dette er første gang vi fra offisielt hold har hørt at spesifikke enheter, som Oculus Quest, blir nevnt.

Analysis: victory in versatility?

Det at Steam Deck er såpass fleksibel er kanskje en av de største fordelene den har kontra de mest åpenbare konkurrentene, Nintendo Switch og Switch OLED.



Ikke bare tilbyr Steam-butikken enormt mange flere titler, og til en bedre pris (kanskje særlig på grunn av alle salgene) enn Nintendos Switch-butikk, men når vi i tillegg vet at vi kan eksperimentere med maskinvare, og potensielt kople til hva som helst til enheten, så er det klart at Valve nå er i ferd med å lansere et langt mer allsidig produkt.



Eiere vil kunne installere et helt nytt OS, surfe på nett, kople til nær sagt hva som helst av maskinvare, og dokke Steam Deck, slik at man kan spille på en TV eller en PC-skjerm. Switch klarer bare det sistnevnte, så selv om Steam Deck koster noe mer (det er snakk om under tusen kroner mer), så vil de som kjøper den håndholdte enheten ha langt flere muligheter når det gjelder hvordan de velger å bruke den – både nå og i fremtiden.



Det er vanskelig å si hvor mye dette vil ha å si i praksis før vi får testet Steam Deck, men det er svært lovende å høre at Valve ikke har satt noen begrensninger på hva man kan gjøre med den håndholdte maskinen – som ser ut til å føre med seg en skikkelig omveltning i håndholdtmarkedet.