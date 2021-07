Valve hevder at Steam Deck takler alle spill i Steam-biblioteket – selv de seneste storspillene

Hvis du tror maskinvaren i Valves håndholdte Steam Deck kommer til å bli så svak at du bare kommer til å kunne spille indiespill og klassikere fra fordums tid, så har vi en gladnyhet til deg. I et nytt videoklipp fra IGN sier Valve at de fokuserer på å gjøre hele Steam-biblioteket spillbart på den håndholdte gaming-PC-en, inkludert nye og krevende spill, hvilket også inkluderer storspill («AAA»-spill.)



Steam Deck-annonseringen forrige uke forårsaket litt av en brudulje. Ikke bare gikk folk mann av huse for å forhåndsbestille, men på Twitter var det et vell av snakk om planer om å bruke den nye håndholdte maskinen helt og holdent til indiespill, gitt at at maskinvaren er relativt beskjeden, sammenlignet med stasjonære gaming-PC-er.



Siden annonseringen har riktignok Valve korrigert et par detaljer angående spesifikasjonene (nå er det klart at maskinen har quad-channel-minne, kontra dual-channel-minne, som det sto tidligere – med andre ord er minnet, som deles mellom CPU og GPU, langt mer imponerende), men det er likevel ikke rart om folk er noe skeptiske til hva det lille vidunderet faktisk kan kjøre av spill.

PC-gaming på farten

Valve-utvikler Pierre-Loup Griffais nevner i IGN-videoen at det har vært utfordrende å sikre at Steam Deck-maskinen holder den høye standarden som har blitt satt, men at arbeidet har båret frukter når de nå har fått orden på de største arkitektoniske utfordringene i prototypene.



«Vi har sett på forskjellige spill lansert de siste årene, men den virkelige testen for oss var spill som kom på markedet i fjor», sa Griffais. «De klarte rett og slett ikke å kjøre spesielt bra på de foregående prototypene og arkitekturene vi testet.»



Faktisk hevder Valve at «konsollen» nå har nådd et punkt i utviklingen som innebærer at den klarer å spille alle spill utviklerne har testet, og at spillene kjører på en tilfredsstillende måte.



«Dette er første gang vi har klart å oppnå et ytelsesnivå som trengs for å kjøre den seneste generasjonen spill uten problemer. Alle spillene vi har hatt lyst til å ha spillbare er spillbare – faktisk – hele Steam-biblioteket. Vi har ikke egentlig funnet noe vi har prøvd på denne enheten som den ikke takler.»



Valve-ingeniør Yazan Aldehayyat gav også sine tanker om maskinvaren som kommer til å sitte i Steam Deck-enheten, og gjentok at «konsollen» kommer til å bruke en ny AMD APU (AMD kaller en brikke med både CPU og GPU integrert en APU) som kommer til å ha omtrent samme ytelse som en prosessor fra Ryzen 3000-serien i tospann med et skjermkort i Radeon RX 6000-serien. Dette kjøres sammen med ekstremt raske LPDDR5-minnemoduler, en type minne som gjerne brukes i flaggskiptelefoner, som eksempelvis toppmodellene i Samsung Galaxy S-serien.



Alderhayyat sier at det «[...] ikke var før nå at vi følte at hele Steam-katalogen er tilgjengelig for folk som har denne enheten, og at dette var tidspunktet vi visste at vi har et produkt som kommer til å levere opplevelsen vi er ute etter.»

Steam Deck kan ikke erstatte en gaming-PC

Det er godt å høre at Valve er fornøyde med ytelsen de har klart å presse ut av maskinvaren i Steam Deck, men det er også greit å holde forventningene noe i sjakk.



En av grunnene til at maskinen kommer til å klare å kjøre de fleste spill er at oppløsningen på skjermen er såpass lav (1200 x 800), noe som passer helt utmerket til en håndholdt enhet med liten skjerm, siden man sjelden kommer til å sitte med «konsollen» på kloss hold.



Skjermen er på 7 tommer, og har dermed en pikseltetthet på 206 PPI. Sammenlignet med en 24"-skjerm på 1920 x 1080 (mest vanlig blant Steam-brukere, ifølge Valve), som har en pikseltetthet på 91 PPI, så er ikke dette så altfor ille. Samtidig så er det ikke sikkert du blir like imponert hvis du kopler Steam Deck til 4K-TV-en din og blir servert 720p i 30 FPS. Man kan med andre ord ikke forvente at man får en spektakulær gaming-PC, men en knakende god håndholdt maskin ser dette vitterlig ut til å bli.



Valve har allerede startet salget av Steam Deck i USA, Storbritannia og enkelte land i Europa, men det er foreløpig uklart når vi i Norge vil kunne kjøpe den håndholdte enheten. Valve har tidligere vært ganske restriktive når det gjelder salg av egenprodusert maskinvare utenfor EU (mange nordmenn rev seg i håret av at Valve Index ikke var tilgjengelig her til lands), men ting tyder på at Steam Deck kommer til å bli lansert over hele verden. Valve har en egen norsk side for Steam Deck, som inkluderer følgende tekst: «Informasjon om tilgjengelighet i andre regioner kommer snart.»