Steam Deck 2 er på planleggingsstadiet ifølge Valve

Valve kommer til å lansere Steam Deck 2 en gang i fremtiden, ifølge en fersk e-bok, ført i pennen av Gabe Newell og resten av teamet bak den opprinnelige modellen, der temaet nettopp er håndholdt PC-gaming og SteamOS.



Det korte heftet (opens in new tab) er gratis, og ifølge Gaming On Linux (opens in new tab) er det helt tydelig på at en oppfølger til Steam Deck er uunngåelig. Påstanden nevnes opptil flere ganger i siste kapittel, som for øvrig handler om hva fremtiden vil bringe innen håndholdt gaming. Selv tittelen på kapittelet gjenspeiler at det vil komme «[...] flere Steam Decks», i tillegg til flere versjoner av SteamOS.

Valve skriver: «I fremtiden kommer Valve til å følge opp dette produktet med forbedringer og oppgraderinger i maskinvare og programvare, og å lansere nye versjoner av Steam Deck.»



Litt videre i teksten nevner selskapet at Steam Deck er en «[...] produktlinje som går over flere generasjoner», og at de kommer til «[...] å lage nye versjoner som er enda mer åpne og kapable enn den første versjonen av Steam Deck var.» En håndholdt PC som allerede er riktig så åpen og kapabel, vel å merke.

Kommentar: Valve etterspør Steam Deck-tilbakemeldinger

Det er godt å høre at Valve villig annonserer sine intensjoner om å produsere en fremtidig oppfølger til Steam Deck. Selskapet har for så vidt ymtet med tanken tidligere, men denne gangen er beskjeden mer i klartekst. Nå er vi relativt sikre på at det kommer flere generasjoner av den yndede håndholdte konsoll/PC-hybriden.



I det ovennevnte heftet spør også Valve seg hva gamere ønsker seg i en fremtidig variant av Steam Deck, noe vi allerede har fått visse inntrykk av tidligere. Det er snakk om alt fra det åpenbare, nemlig at Steam Deck 2 blir raskere og får bedre ytelse, samt at vi får flere innovasjoner som knytter seg til hvor portabel den håndholdte enheten er. Enkelte nyvinninger virker litt mer søkte, som for eksempel VR-støtte, noe selv Valve-sjef Gabe Newell har nevnt tidligere.

Det er svært godt nytt at Valve har store vyer for Steam Deck, men noen overraskelse er det ikke, gitt hvor populær enheten har vært. Den opprinnelige køen man kunne stille seg i for å få kjøpe mini-PC-en eksisterer fortsatt. Kanskje ikke så rart, gitt at omtalen har vært av det panegyriske slaget.



Litt surt er det for oss nordmenn at Valve ikke ennå har klartgjort hvorvidt de har planer om å lansere Steam Deck, Steam Deck 2 eller andre oppfølgere i Norge. Siden vi ikke er en del av EU ligger nordmenn langt nede på prioriteringslisten – slik har det også tradisjonelt sett vært med all Valve-maskinvare – men med den ekstreme populariteten Steam Deck har nytt verden over ville det vært rart om ikke pengesterke nordmenn snart får ta del i moroa.



Forhåpentligvis kommer det mer informasjon om Steam Deck 2, og vi får håpe at Gabe Newell og kompani i samme slengen velger å se mot nord ved neste korsvei.