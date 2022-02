Hvordan er det å spille «Elden Ring» på Steam Deck?

Både «Elden Ring», det seneste mesterverket fra FromSoftware, og Valves håndholdte PC/konsoll-hybrid Steam Deck ble lansert samtidig, og begge tiltrekker seg mengdevis med positive omtaler.



Tradisjonelt sett selger ikke Valve sin maskinvare (VR-brillene Index, Steam Controller, og så videre) i Norge, siden vi ikke er fullverdige medlemmer av EU, så ventetiden kan bli lang for oss i nord. «Elden Ring» lanseres derimot globalt, og kan nå kjøpes og lastes ned, også via Steam. Interessant nok har Valves lille håndholdtenhet ikke bare støtte for det nye storspillet, det har høyeste mulige sertifisering på plattformen, nemlig «verified».



Dette vil i praksis si at spillet har vært gjennom en godkjenningsprosess, og at det skal yte godt på Steam Deck (kjørende med visse innstillinger), være kompatibelt med enhetens kontroller og ha leselig tekst på den lille 7-tommerskjermen med en oppløsning på 1280 x 800.



Et av de beste aspektene ved den nye håndholdtkonsollen er at man får tilgang til alle spillene man allerede eier på Steam. Det vil si at om man allerede har kjøpt «Elden Ring» for å spille det på PC, så koster det ingenting ekstra å spille det på Steam Deck. Man kan til og med spille det på PC, lagre, og fortsette spillingen på den håndholdte enheten, såfremt man har tilgang til internett der man befinner seg.



Siden de to store lanseringene fant sted samtidig, så tenkte vi det ville være interessant å ta en titt på hvor godt Steam Deck håndterer «Elden Ring», og om det er verdt å skaffe seg den håndholdte enheten, om man er ute etter å spille grafisk intensive storspill.

Standardinnstillinger

Som vi nevnte tidligere innebærer sertifiseringen at spillet startes med standardinnstillinger som skal være skreddersydd til maskinvaren i Steam Deck. I tilfellet «Elden Ring» er dette faktisk snakk om de maksimale grafiske innstillingene. Vi ble umiddelbart imponerte over hvor godt spillet tar seg ut på Steam Deck-skjermen.



Det er virkelig imponerende at en håndholdt enhet kan kjøre et spill så stort og ambisiøst som «Elden Ring». Skybasert lagring fungerer også som det skal. Vi hadde ingen problemer med å fortsette der vi slapp, etter å ha startet spillingen på PC.



Når vi lastet inn spillet råket vi imidlertid på problemer med å kople oss opp til «Elden Ring»-serverne. Dette betyr i praksis at online-delen av spillet ikke fungerer på Steam Deck akkurat nå. Man kan ikke lese beskjeder fra andre spillere, spørre etter hjelp når man slåss med bosser, og så videre. Det er ikke et enormt problem, siden «Elden Ring» først og fremst er en énspilleropplevelse, men online-delen (om spillet følger Souls-forgjengerne) er en integrert del av historien, så noe går man glipp av.

De gode nyhetene er at Valve er klar over problemet, og at det jobbes med en løsning. Forhåpentligvis vil systemet være oppe og gå innen du leser dette (eller om kort tid.) Det er likevel verdt å understreke at dette ikke går ut over de skybaserte save-filene.



Selv om «Elden Ring» tar seg godt ut på standardinnstillingene, så er ikke ytelsen like imponerende. I gjennomsnitt klarte Steam Deck å holde 28 FPS. Dette er noe under de 30 FPS-ene vi anser som et minimum. Setter vi de grafiske innstillingene ned til «high», så får vi 33 FPS i snitt, noe som føltes langt bedre, og spillet ser likevel fantastisk ut.



I praksis betyr dette at «Elden Ring» er helt spillbart via Steam Deck, men at man ikke kan forvente seg stort mer enn 30 FPS. Det er nok, men ikke optimalt. Spillet er laget med 60 FPS i tankene, i alle fall på PC, så 30 FPS på Steam Deck gjør at man kjenner litt på at det «lugger.»

Likevel er det svært spennende å spillet et såpass avansert spill på en håndholdt enhet. Vi ser ikke for oss at vi kommer til å spille gjennom hele spillet på Steam Deck, men det er et godt alternativ om du har lyst på (og tid til) en kort økt, og ikke befinner deg foran PC-en. Er man en av de mange som allerede har blitt avhengige av «Elden Ring», så er ikke Valves håndholdte et dårlig valg.



Vi synes også kontrollsystemet fungerte godt. Siden dette er et action-RPG i tredjeperson, laget for konsollkontrollere, så er det ikke mye som skal til for å få spillet til å fungere godt på Steam Deck (som har et knappesystem som ligner mye på, for eksempel, en PS4-kontroller.)

(Image credit: FromSoftware)

Batteriproblemer

Batteritiden er dog fortsatt et svakt punkt. Etter bare 10 minutter spill gikk Steam Deck-batteriet ned med 7 %, og vi ble fortalt at estimert gjenstående spilletid var 1 time og 43 minutter, hvilket hørtes sannsynlig ur.



Dette betyr at virkelig lange økter ikke kommer på tale, såfremt du ikke har tilgang på et strømuttak. Vi har tidligere opplevd at Steam Deck sliter med grafisk intensive spill som for eksempel «God of War», så dette kommer ikke som noen overraskelse – men om man har sett for seg å spille «Elden Ring» på lange flyturer, så kan det fort hende man blir skuffet.

(Image credit: FromSoftware Inc.)

Imponerende, men ikke perfekt

Rundt regnet var «Elden Ring»-ytelsen på Steam Deck ganske bra. Vi var veldig fornøyde med at vi kunne fortsette spillingen på den håndholdte enheten, og selv om vi i praksis var låst i 30 FPS, så var det ingen problemer med å spille spillet – og det så beint frem nydelig ut.



Vi anbefaler likevel at du setter grafikkinnstillingene til «High» istedenfor «Maximum». Ting flyter en god del bedre med litt lavere innstillinger. Likevel, hvis du har blitt vant med å spille «Elden Ring» i 60 FPS på PC, så er det en aldri så liten overgang å bli vant med 30 FPS på Steam Deck.



Gitt maskinvaren som sitter i Steam Deck, og bekvemmeligheten det innebærer å kunne spille «Elden Ring» på en håndholdt enhet, så mener vi at dette er et godt kompromiss, og det er uansett noe vi er nødt til å bli vant med om vi skal spille andre storspill på Steam Deck i tiden fremover.



Det er verdt å nevne at både «Elden Ring» og Steam Deck er ferske størrelser, og at oppdateringer til begge kan forbedre ytelsen drastisk. Spillet hakket til tider ganske kraftig – men det var også tilfellet på PC-en vi brukte (med et RTX 3090-skjermkort), og skal man dømme etter stemningen i ulike fora på nett, så er dette et gjennomgående problem med spillet, noe FromSoftware allerede er i full gang med å fikse.



Er man sykelig opptatt av «Elden Ring», eller gleder seg til å spille storspill når man er på farten, så vil Steam Deck uten tvil klare brasene, men det er verdt ikke å ha altfor store forventninger. Valves håndholdte PC er svært kapabel, men kan ikke måle seg med en fullverdig stasjonær-PC.