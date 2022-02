«Valheim» oppdaterer fjellheimen og forbereder seg på Steam Deck-lansering

«Valheim» har en ny oppdatering på vei (som kan spilles om man tar del i den pågående betatesten.) Ikke bare er det en hel masse innhold på vei til spillet, men oppdateringen skal også gjøre at «Valheim» fungerer bedre sammen med den kommende håndholdtmaskinen Steam Deck (det vil blant annet si full støtte for kontrollere.)



Den håndholdte PC-en fra Valve er bare dager unna lansering, og dermed er et av fokusene i oppdateringen å få spillet til å kjøre så godt som mulig på Steam Deck. Dette inkluderer blant annet andre standardinnstillinger for grafikk, men også visning av Steam Deck-spesifikke knapper knyttet til handlinger (som en hjelpefunksjon.)



Iron Gate, de svenske utviklerne bak «Valheim», har med andre ord lagt ned mye arbeid med å få spillet til å fungere med Steam Deck-kontrollerne, så i samme slengen vil det også være mulig å bruke for eksempel PS5- eller Xbox Series X-kontrollere om man spiller på en helt vanlig PC. Dette innebærer blant annet at kontrollerikoner spesifikke til kontrollerprodusenten vil være å finne i menyer, hvilket også inkluderer pausemenyen – som i seg selv er en ny funksjon. Nå kan man altså endelig pause spillet, om man spiller alene, vel å merke.



Oppdateringen er ikke bare viktig fordi den gjør spillet klart til Steam Deck, dette later faktisk til å være en av de store innholdsoppdateringene som ble nevnt i veikartet fra 2021. Hearth and Home-oppdateringen kom i fjor september, mens neste på listen er Cult of the Wolf, en oppgradering av fjellområdene. I tillegg til det sedvanlige knippet generelle forbedringer får vi denne gangen også et helt nytt dungeon-område å utforske: såkalte frosthuler (frost caves.) Her skal det være både nye fiender, nye materialer man kan bruke til å lage ting med, og en hel drøss andre ting vi velger ikke å avsløre her (det er tross alt gøy å finne ut av dette på egen hånd.)



Hvis du ønsker en fullstendig liste over alt det nye i oppdateringen (0.207.15), så kan du leste notatet fra Iron Gate her.

Kommentar: «Valheim» virker godt rustet til Steam Deck-lansering

Det er gledelig å se at «Valheim» får nok en stor oppdatering (selv om den kun er å finne som testversjon akkurat nå.) I kjølvannet av den enorme suksessen som plutselig deiset i fanget på det lille svenske studioet (det bestod tidligere av fem personer), ble det raskt tydelig at en utvidelse av selskapet ville ta litt lengre tid enn forventet. Det opprinnelige veikartet, som viste fire store oppdateringer i løpet av 2021, ble tidlig forkastet, og det er først i det siste at tempoet på utviklingen har begynt å komme tilbake.



Tilbakemeldinger om de såkalte Frost Cave-områdene er for det meste positive. Mange sier at hulene er pene å se på og at de nye fiendene gir spillere en litt annen type utfordring enn de eksisterende. At «Valheim» nå vil kunne spilles på Steam Deck er selvsagt også svært godt nytt for alle som planlegger å anskaffe seg den nye håndholdte PC-en.



Interessant nok nevner mange av de som nå tester oppdateringen at spillet fungerer feiende flott med kontrollere, et godt tegn både for fremtidige Steam Deck-eiere og alle som foretrekker sofakroken når man spiller.



Nordmenn må imidlertid belage seg på litt ekstra ventetid når det gjelder Steam Deck. Man har kunnet reservere kjøp av det håndholdte vidunderet i drøye åtte måneder, men bare om man bor i USA, Storbritannia, Canada eller EU. Norge er som kjent ikke en del av EU, så foreløpig kan vi ikke gjøre annet enn å vente.

Kilde: Wccftech