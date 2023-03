Det vil ta en stund før vi får se en Steam Deck 2

Under et omfattande intervju med publikasjonen Rock Paper Shotgun (Åpnes i ny fane) avslørte Steam Deck-designeren Lawrence Yang en kjedelig nyhet for alle gamere som lengter etter en oppfølgeren til selskapets bærbare konsoll.

Ifølge en melding fra PC Gamer (Åpnes i ny fane), har Yang også uttalt at selv om han er begeistret over hvilke forbedringer som skal gjøres med dette bærbare systemet, vil det drøye noen år før vi får se en ekte nestegenerasjons Steam Deck med en solid kraftøkning.

Yangs kollega og Steam Deck-designer, Pierre-Loup Griffais, har også påpekt at «hvis avanserte titler fra den nåværende generasjonen kan skaleres ned til Steam Deck og by på en fantastisk opplevelse, muliggjør det også en jevnere ytelse på et bredere utvalg av datamaskiner, noe som igjen bedrer opplevelsen for hele spillerbasen». Dette kan altså være noe Valve vil konsentrere seg om en periode.

Med tanke på at Valves Steam Deck bare har eksistert i ett år, vil det nok ta noen år før vi kan vente oss en oppfølger. Valve kom nylig med en oppdatering (Åpnes i ny fane) som gjør det enklere å overføre PC-spill fra en PC til en Steam Deck. Oppdateringen er fremdeles bare tilgjengelig for brukere i Steam Deck Beta- og Preview-kanalene, og lar deg utføre en lokal dataoverføring mellom enheter. Dette er et kjappere alternativ enn å benytte internett til slike overføringer.

Du kan også benytte denne funksjonen for å overføre spill mellom to datamaskiner. Hvis du skulle ønske å kopiere spillfiler til en maskin som ikke er registrert på Steam-kontoen din, må du endre innstillingene for Local Network Game Transfers fra Self Only (standard) til Friends Only eller Everyone.

Helt riktig å vente med Steam Deck 2

Vi mener faktisk også at det er lurt av Valve å vente en god stund med å lansere en ny Steam Deck. Denne bærbare hybridkonsollen er fortsatt ganske ny, og den burde ha noen år igjen med omfattende offisiell støtte.

Det finnes massevis av tilbehør, programmer og apper (Åpnes i ny fane) og mye mer du kan få kjøpt og installert umiddelbart, og det kommer enda mer i nær fremtid. Å offentliggjøre og lansere en Steam Deck 2 ville sabotert mye av alt det arbeidet som er gjort så langt. Det ville være som å gå tilbake til start.

Så må vi heller ikke glemme at Steam Deck i seg selv er en utrolig kraftig og bærbar konsoll – men den er også veldig dyr. Å skulle be spillerne om å slutte å støtte et dyrt produkt de nettopp har gått til anskaffelse av, bare for å kjøpe et enda dyrere produkt – og deretter kjøpe nytt tilbehør i tillegg til å på nytt å måtte installere alle programmer og apper – hadde nok ikke blitt så veldig populært.

Valve har ikke gjort noen hemmelighet av at det med tiden vil komme en oppfølger (Åpnes i ny fane). Vi kan likevel glede oss over at de ikke stresser med en helt ny enhet, og heller la det ta den tiden som må til, slik at de kan konsentrere seg om støtten for den nåværende generasjonen samtidig som de arbeider med solide forbedringer til den neste generasjonen.