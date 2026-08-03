Sony og Microsoft ødelegger konsoll- og PC-spill – dette er grunnen til at eksperter tror Valve kan redde situasjonen med SteamOS

Det er en innrømmelse som gjøres motvillig, men fremtiden for dagens spillplattformer ser ikke spesielt lys ut. Windows blir stadig mer uhåndterlig og plager PC-gamere konstant med ytelsesforringende oppdateringer og AI-funksjoner som ingen har bedt. På konsollsiden har Sony opprørt mange spillere med sin beslutning om å slutte å publisere fysiske spill fra januar 2028, mens Xbox' siste bølge av masseoppsigelser står i sterk kontrast til selskapets budskap om å være «på rett spor» igjen.

I mellomtiden ser det ut til at Valve beveger seg i motsatt retning. Selskapet har allerede et stort forsprang i form av Steam, som effektivt har blitt standardplattformen for PC-spill. Bare i første halvdel av dette året anslås det at Steam har generert rundt 11,1 milliarder dollar i bruttoinntekter.

Med den slags økonomiske muskler – og uten å måtte dele ut overskudd til aksjonærene siden selskapet fortsatt er privateid – har Valve en flott mulighet til å investere i fremtidige satsinger.

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Spørsmålet er derfor om tiden er moden for at Valve tar det neste steget, utnytter konkurrentenes tilbakeslag og gjør SteamOS til den neste store spillplattformen.

SteamOS mot Windows

(Image credit: Shutterstock / Future)

Det er ingen tvil om at SteamOS allerede har vært en suksess. Mye av dette kan tilskrives Steam Deck, Valves utrolig populære håndholdte spillkonsoll som ble lansert i 2012 og i hovedsak startet den moderne bølgen av bærbare PC-spillkonsoller.

Steam Deck kjører SteamOS 3, som er basert på Arch Linux-distribusjonen og er et mye mer modent operativsystem enn de Debian-baserte versjonene som ble brukt i de originale Steam Machines fra 2015. De tidlige versjonene var sannsynligvis en medvirkende faktor til Steam Machines' forfall i 2018.

En av SteamOS 3s største styrker er støtten for Proton, kompatibilitetslaget som lar Windows-spill kjøre på Linux. Proton eksisterte før Steam Deck ble lansert, men det var her teknologien virkelig tok av. Mange skeptikere ble tvunget til å revurdere da moderne spill viste seg å kjøre overraskende bra på en liten håndholdt enhet. Selv store AAA-titler som 007 First Light og Cyberpunk 2077 er flotte å spille, sammen med en rekke andre spill.

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Valve begrenser heller ikke lenger SteamOS til Steam Deck og de gamle Steam Machines. Selskapet har nylig utvidet støtten for ARM-, AMD- og Intel-basert maskinvare, noe som betyr at operativsystemet nå kan kjøre på enheter som Lenovo Legion Go S og Asus ROG Ally.

Chris Hewish, tidligere Executive Producer hos Activision og nå leder for spillplattformen MoR hos Xsolla, mener SteamOS tilbyr flere klare fordeler fremfor Windows 11 på denne typen enheter.

«Med lanseringen av SteamOS 3.8 i juni tok Valve offisielt operativsystemet utover Steam Deck, og utvidet støtten til ROG Ally-serien og Lenovos Legion Go-familie. Samtidig begynner støtten for Intel-baserte enheter, som MSI Claw, også å ta form», sier han.