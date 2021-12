PS5-deksler lar deg endelig forandre fargen på konsollen din

Sony har annonsert at offisielle PS5-deksler vil bli tilgjengeliggjort januar 2022, og det er ikke rent får farger man får å velge i.



I tillegg til den svært etterlengtede svarte varianten (som Sony kaller «Midnight Black») får vi også Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue og Galactic Purple, hvilket gir gamere verden over muligheten til å skreddersy etter eget forgodtbefinnende.

De utskiftbare PS5-dekslene kommer til å være tilgjengelige for både PS5-varianten med UHD-Blu-ray-drev og PS5 Digital Edition, men de må kjøpes uavhengig av både konsollene og kontrollerne. Det er selvsagt flott for alle som har vært så heldige at de har fått tak i en PS5, men det åpner også for at Sony i fremtiden kan velge å selge dekslene sammen med maskinvaren i pakker i fremtiden.



De anbefalte utsalgsprisene for konsoll-dekslene er per nå 54,99 amerikanske dollar (500 norske kroner), finnes på PlayStation Direct-butikken under «kommer snart» og har en offisiell amerikansk lansering den 21. januar 2022. Det er uklart hvorvidt dekslene kommer til andre regioner på samme dato, og hva den offisielle prisen kommer til å bli utenfor USA.



I samme slengen får vi heldigvis også nye DualSense-kontrollere med farger som matcher de nye dekslene til PS5, og disse vil faktisk bli tilgjengelig i USA noen dager i forkant, den 14. januar 2022, mens andre regioner må vente til 11. februar 2022. Det er foreløpig uklart hvilke regioner Sony refererer til her.



I motsetning til PS5-dekslene, som kan fjernes og byttes ut når man vil, er DualSense-kontrollerne laget fra fabrikken med disse fargene, så du kan ikke bytte farge etter et eventuelt kjøp. De nye kontrollerne koster 74,99 amerikanske dollar (683 norske kroner.)



Akkurat nå er det bare Midnight Black- og Cosmic Red-deksler som kommer til å bli tilgjengelig på den ovennevnte datoen (DualSense i Starlight Blue vil være først ut når det gjelder kontrollerne), mens de andre fargene skal komme på markedet senere i 2022.

Kommentar: Det var på tide med PS5-deksler

(Image credit: Sony)

Sony sikret seg patent på PS5-dekslene den 16. november 2021, hvilket vitnet om at selskapet snart ville begynne å selge offisielle deksler til PlayStation 5. Alle som gjettet at dekslene var rett rundt hjørnet gnir seg selvsagt i hendene nå.



Selv før patentet ble innvilget var det nærmest bare et spørsmål om tid før Sony ville komme med sine egne deksel-varianter til PS5, særlig med tanke på alle tredjeparter som har prøvd seg i året som har gått (og Sonys virile arbeid i å sette en stopper for salget av de konkurrerende versjonene.)



Det er ikke lenge siden Dbrand (som driver med deksler og modifikasjoner til en rekke produkter) fikk et juridisk skremselsbrev som hadde som hensikt å få selskapet til å stoppe å selge sine opprinnelige «darkplates»-deksler – et produkt myntet på alle som ønsket seg en svart PS5-variant. Dbrand tok til motmæle ved å selge noe som skulle være en forbedret versjon av Sonys PS5-deksler under navnet «darkplates 2.0». Dette hadde et stort hull til viften og et litt raffere design.



Fra og med starten av 2022 vil brukere imidlertid kunne kjøpe offisielle deksler fra Sony, i en rekke forskjellige fremfusende farger. Samtidig er det ikke spesielt enkelt å finne selve PS5-konsollene i butikkene, hvilket for de fleste bør være først punkt på agendaen.