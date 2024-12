TechRadar Gamings Game of the Year 2024: Våre 10 favorittspill fra året som gikk

Nok en desember betyr en ny oppsummering og tilbakeblikk på de siste 12 månedene med spill for oss her hos TechRadar Gaming. Og med det kommer det svært viktige spørsmålet om å hvilke spill vi har likt aller best av alle de flotte spillene vi har kunnet glede oss over. Vår engelskspråklige gaming-redaktør Rob Dwiar har samlet trådene.

Fra vinterlige strategispill i post-apokalypsen til bombastiske flerspillerfenomener, fra indiekortspill til utrolige åpne verdener, og fra nostalgifylte galaktiske eventyr til dystre og mørke historier … det har vært så mye å sette tennene i i år, uansett personlige preferanser, og uansett hva du spiller på.

Men til tross for at vi har gitt oss alle disse eventyrene, har 2024 vært nok et tøft år for de som lager spillene. Vi har sett tusenvis på tusenvis flere permitteringer med flere studioer som har inngått kontrakter eller stengt, og virkningen har vært konkret. Vi har sett det meste – fra masseoppsigelser til forvirrende nedleggelser av studioer – den senere tiden.

Spillene vi har spilt i år har imidlertid vært utmerkede, og vitner om den menneskelige innsatsen til de som lager spillene. Listen nedenfor er et destillat av våre egne personlige favoritter fra året som gikk og er et resultat av noen forhandlingsmessige og godt argumenterte personlige synspynkter. Her er det vi likte mest fra 2024.

10. Senua's Saga: Hellblade 2

(Image credit: Microsoft)

Senua's Saga: Hellblade 2 er et av favorittspillene våre i 2024 av flere grunner. Det er et narrativt actionspill som er så dystert, opprivende, mørkt og tungt at det vil leve lenge i minnet.

Om spillet Utvikler: Ninja Theory

Utgiver: Xbox Game Studios

Spilles på: Xbox Series X|S, PC

Nøkkelen til dette er at det er et av de best utformede spillene når det gjelder kunst, lyd og visuell design (fra karakterer og mo-cap til miljøer) vi har spilt i år og sannsynligvis på en god stund.

Den fotorealistiske grafikken, de utrolige prestasjonene og mocap-utførelsen så vel som de brutale kampene er kombinert med en sterk stedsans og rik atmosfære skapt av det islandske landskapet, og en gripende fortelling. Innvevd i dette er det også en understrøm av psykisk helse og en representasjon av psykose som føles viktig og godt utført, og bringer den frem på en rekke gripende måter mens Senua kjemper mot fiender, elementene og seg selv.

Som en oppfølging av den dypt interessante og opprivende Hellblade: Senua’s Sacrifice, fortsetter spillet med dystre og mørke temaer, men gjør det med stor selvtillit og dyktighet, og leverer dem på en virkningsfull måte. Senuas eventyr og prøvelser føles håndgripelige og som dine egne. Den har kanskje ikke den mest raffinerte kampen eller traverseringen, men Hellblade 2 utfører fortsatt det den skal gjøre på en strålende måte, og vi ser absolutt frem til å gå tilbake til det en dag for å oppleve det på nytt.

9. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

(Image credit: Capcom)

I en tid hvor mange utviklere med store budsjetter jakter på de siste trendene innen live-tjenester, må Capcom få ros for ikke å være redd for å komme med noe virkelig nytt. Det er ikke noe annet som ligner Kunitsu-Gami: Path of the Goddess og det faktum alene gjør det til et av årets største høydepunkter, etter vår mening.

Om spillet Utvikler: Capcom

Utgiver: Capcom

Spilles på: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC

Å blande sanntids tårnforsvarsstrategi med et dypt hack-and-slash-basert kampsystem, og holde den hellige jomfruen Yoshiro trygg fra den onde Seethe i et mystisk gammelt Japan er en engasjerende utfordring som får deg til å blande et bredt spekter av mulige enheter med feller og dine egne angrep for å overleve. Hvert trinn bringer en ny mekanikk, fiende eller miljøfare til bordet, og holder det hele friskt gjennom de omtrent 15 timene det tar å fullføre. Det hjelper også at historien har et fantastisk tempo, med akkurat det rette antallet intense bosskamper for å holde innsatsen høy.

Hele narrativet er fortalt gjennom stort sett ordløse sekvenser, understreket av fortolkende dans, båret oppe av vakkert motion capture-arbeid og minneverdig musikk. Selv utenom disse øyeblikkene er spillet helt fantastisk å se på, takket være en svært stilisert, miniatyrisert kunstretning som virkelig tar seg godt ut på moderne konsoller.

8. Frostpunk 2

(Image credit: 11 Bit Studios)

Det beste PC-spillet vi har spilt i år. Det post-apokalyptiske bybyggerspillet Frostpunk 2 viderefører på glimrende vis forgjengeren og legger til en rekke systemer som gjør opplevelsen dypere, rikere og enda mer brutal.

Om spillet Utvikler: 11 Bit Studios

Utgiver: 11 Bit Studios

Spilles på: PS5, Xbox Series X|S, PC

Når du vever sammen en fortelling i løpet av en seksjonert historiemodus, er prøvelsene og prøvelsene dine med å holde New London i gang gripende, men alltid utrolig vanskelig. Tøffe avgjørelser må tas og ofre bli gjort, og selv å bomme på de minste målene kan gi deg hardere utfordringer underveis.

Du må ikke bare takle de tøffe forholdene, men også mestre en økt betydning av fellesskap og mennesker i denne oppfølgeren, der politiske fraksjoner som kjemper for side egne interesser. Det trekker deg i flere retninger for å inngå avtaler mens du prøver å vedta lover, mens du hele tiden bedriver forskning, mathåndtering og ressursinnsamling for å holde byen gående og minimere de uunngåelige dødsfallene som det kalde været uungåelig vil medføre.

Grafikken er også fantastisk forbedret, og tilfører spillet skjønnhet med snølandskap og kontrasterende fargerike bygninger ispedd de sterke lysene fra byens aktivitet. Med et illevarslende og hjemsøkende lydspor, blir den audiovisuelle opplevelsen meget oppslukende, og speiler spillets dype og engasjerende systemer.

Hvis du, som oss, liker litt dysterhet i gaminglivet ditt, eller er en fan av utfordrende bybygging, er Frostpunk 2 noe for deg og noe du ikke burde gå glipp av.

7. Tekken 8

(Image credit: Bandai Namco Studios)

Vi har litt å utsette på Tekken 8, og særlig dets helt useriøse mikrotransaksjoner og stort sett forglemmelige avatarsystem. Men hvor mye betyr disse problemene i den store sammenhengen når dette er det morsomste vi har hatt med et spill i denne serien siden Tekken 5-tiden?

Om spillet Utvikler: Bandai Namco

Utgiver: Bandai Namco

Spilles på: PS5, Xbox Series X|S, PC

Selvfølgelig vil vi gjerne se forbedringer innen forretningsmodellen, men når det gjelder selve spillingen, presenterer Tekken 8 noen av de morsomste og mest givende opplevelsene i et moderne kampspill. Det nye Heat-systemet er virkelig banebrytende, og åpner for helt nye måter å overliste og overvelde motstanderne dine med favorittkarakterene dine.

Presentasjonen er naturligvis også et stort pluss. Tekken 8 er et av de vakreste Unreal Engine 5-spillene til dags dato, og det har også en absurd spennende historiemodus og fortsetter serietradisjonen med å ha et absolutt lydspor. Og med den nylige kunngjøringen av Final Fantasy 16s Clive som avslutter karakterpasset det for første året, vil vi holde oss til Tekken 8 i årene som kommer.

6. Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club

(Image credit: Nintendo)

En visuell roman med 18-årsgrensekan være det siste du venter deg av Nintendo, men mordmysteriet Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club er en absolutt nytelse fra start til slutt. Premisset engasjerer umiddelbart, da en gutt på videregående skole dukker opp død med en papirpose over på hodet. Den er dekorert med et skummelt smilende ansikt, som umiddelbart kobler saken til den gamle urbane legenden om The Smiling Man – en seriemorder fra nesten et tiår tidligere.

Om spillet Utvikler: Nintendo

Utgiver: Nintendo

Spilles på: Nintendo Switch

Som assisterende privatetterforsker er det din jobb å komme til bunns i ting ved å undersøke åsteder, snakke med vitner og samle ledetråder i journalen din. Her er det et bredt utvalg av karakterer, alle med sine egne hemmeligheter og motivasjoner som gjør at du grubler over hva som har skjedd til siste slutt. Teksten er perfekt, med akkurat den rette mengden komedie som hindrer det hele å bli utelukkende dystert, men likevel akkurat dunkelt nok til å få de mest emosjonelle øyeblikkene til å virkelig sette seg.

Selv om hovedhistorien avsluttes på en veldig tilfredsstillende måte, dukker det opp en egen epilog etter rulleteksten som gir deg et annet, mer balansert perspektiv på hendelsene. Den inkluderer til og med en anime-episode i spillelengde, med vakker animasjon og førsteklasses stemmearbeid. Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club er helt frittstående, men det fungerer også som en tilfredsstillende oppfølging for de av oss som har fulgt med på Famicom Detective Club, som ble gjenopplivet med to anstendige Nintendo Switch-nyinnspillinger tilbake i 2021. Toppkarakter.

5. Dragon’s Dogma 2

(Image credit: Capcom)

Dragon’s Dogma 2 er kanskje det største utstillingsvinduet hittil for hvor forbløffende imponerende Capcoms RE Engine virkelig er. Det som er her er en vidstrakt og dynamisk åpen fantasiverden som – omtrent som forgjengeren fra 2012 – konstant overrasker med snedig skjulte områder, hemmelige skatter og ingen mangel på bakholdsangrep fra kolossale fiender, alt fra griffer og kykloper til kimærer og ildsprutende drager.

Om spillet Utvikler: Capcom

Utgiver: Capcom

Spilles på: PS5, Xbox Series X|S, PC

Det som er så forfriskende med Dragon's Dogma 2 i 2024, handler først og fremst om åpen verden-tilnærmingen, som motvirker den ganske slitne trenden med en overflod av kartmarkører man finner i mange åpen verden-spill i nyere tid. Dragon's Dogma 2 satser heller på spillerveiledning, og lar det i stor grad være opp til nysgjerrigheten din å utforske den enorme verdenen og fullføre oppdragene. Legg til tonnevis av yrker (les: klasser) å spille som og bygge rundt, samt et kraftig forbedret NPC 'Pawn'-system, og du har en fantasy action RPG-opplevelse du ikke burde gå glipp av.

4. Like a Dragon: Infinite Wealth

(Image credit: Ryu Ga Gatoku)

Like a Dragon: Infinite Wealth er garantert ikke det mest tilgjengelige spillet på denne listen. Selv en direkte oppfølger til Yakuza: Like a Dragon fra 2020, folk som har pløyd gjennom de fleste av de langvarige seriene er de som vil få mest mulig ut av denne seneste hovedutgivelsen. Og for de som har det, er det virkelig verdt anstrengelsen.

Om spillet Utvikler: Ryu Ga Gotoku Studio

Utgiver: Sega

Spilles på: PS5, Xbox Series X|S, PC

Infinite Wealth videreutvikler overgangen til turbasert kamp som begynte med Yakuza: Like a Dragon. Du har nå tilgang til 3D-bevegelse når det er din tur, noe som gjør det lettere å komme i posisjon for optimal bruk av ferdigheter. Den nye rollebesetningen inkluderer noen av seriens beste karakterer til nå, der Chitose og Eric stikker seg frem.

Vi digger også den nye innstillingen til Honolulu, Hawaii. Og som alltid har Ryu Ga Gotoku Studio gjort en fenomenal jobb med å basere mange av sine temaer rundt de materielle forholdene i dens omgivelser. Som du kanskje forventer, har utvikleren mye å si om livsbetingelsene til den gjennomsnittlige amerikanske borgeren. Totalt sett er Infinite Wealth en selvsikker, bombastisk oppføring i en franchise som aldri svikter med å få deg til å le i det ene minuttet og gråte i det neste.

3. Astro Bot

(Image credit: PlayStation Latam)

Årets kanskje mest gledelige spill, Astro Bot, er virkelig oppsiktsvekkende og så herlig og morsomt et spill kan bli. Det et kjærlighetsbrev til PlayStations historie, og med en rekke gjestekarakterer (som andre roboter) og maskinvare fra alle generasjonene av Sonys hjemmekonsollserie sørger for at Astro Bot er gjennomsyret av nostalgi som eldre spillere vil glede seg over å få glimt av enda en gang.

Om spillet Utvikler: Team Asobi

Utgiver: PlayStation Studios

Spilles på: PS5

Suksessen til dette plattformspillet fra Team Asobi beviser at sjangeren har mer enn fortjent sin plass i det moderne spilllandskapet. Det viser vist at Sony godt kan ha en Mario-type på gang her – spesielt når nivådesignet og gåtene er såpas gode.

Hver av Astro Bots planeter og soner er fylt med ekstraordinære og fengslende nivåer som er en fornøyelse å utforske, rase gjennom og mestre – for ikke å snakke om å finne alle samleobjektene og påskeeggene underveis. De unike egenskapene som er tilgjengelige for Astro hele veien er like gode og en ren fryd å bruke, det være seg store boksehansker for å knuse dører og overflater, en ryggsekkhund til å bryte gjennom hindringer og fiender, eller den morsomme svampens evne til å suge opp vann og projisere tilbake til fiender på din vei.

Dessuten har Team Asobi vevd disse evnene og det mesterlige nivådesignet inn i PS5' egen maskinvare, med innovativ og briljant bruk av PS5' DualSense-kontroller. Haptikken blir atter en gang mesterlig utnyttet. Hver overflate føles annerledes i hendene dine, hvert slag føles tungtveiende, og hvert øyeblikk føles håndgripelig på grunn av flaten.

Speedrun-forsøkene som kommer etter Astro Bots første utgivelse har holdt farten i gang, og de kan også ha mer å gi i 2025 – og lite kunne glede oss mer.

2. Metaphor: ReFantazio

(Image credit: Atlus)

Vi har lenge vært fans av Atlus' produksjon. Og mens Persona 5 eller Persona 3 Reload ikke helt fanget oss på samme måte som Persona 4, gjordeMetaphor: ReFantazio utvilsomt det. Det er fort gjort å betrakte Metaphor som testområdet for en ny IP fra studioet. I virkeligheten er det den mest raffinerte (og sannsynligvis den vanskeligste utenom Shin Megami Tensei-serien) gjengivelsen av Atlus sin turbaserte kamp til dags dato.

Om spillet Utvikler: Atlus / Studio Zero

Utgiver: Sega

Spilles på: PS5, Xbox Series X|S, PC

Enda bedre er det at spillet er innhyllet i en fenomenal mørk fantasy-setting som er sjokkerende analog med vår egen verden. I Metaphor jobber en korrupt kirke og stat hånd i hånd for å splitte befolkningen og søker å skape fiendskap. Det er vårt mannskap av brokete hovedpersoner som forsøker å rette opp i dette ved hjelp av en arveturnering etter ordre fra den myrdede kongen.

Mens Persona-serien lener seg tungt på mystikk i en «whodunnit»-forstand, presenterer Metaphor sin skremmende fascistiske skurk, grev Louis. I stedet kommer Metaphors mysterier i form av egenskapene i dens enorme verden. Hvert nye sted du besøker er fullt av detaljer og godbiter, noe som gir et utrolig mye morsommere eventyr og et vi sent vil glemme lenge etter at vi så rulletekstene for første gang.

1. Balatro - TechRadar Gaming's Game of the Year

(Image credit: Local Thunk/PlayStack Games)

Vi har gitt mye rettmessig hyllest til Balatro i år. Både i vår opprinnelige anmeldelse, eller i den dedikerte TechRadar Choice Award-artikkelen. Det viser seg at det bredere TechRadar Gaming-teamet er enig; Balatro er årets samarbeidsspill.

Om spillet Utvikler: Localthunk

Utgiverer: Playstack

Spilles på: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC, iOS, Android

På overflatenivå ser ikke Balatro ut som om den gjør mye annerledes enn det gjennomsnittlige roguelite-spillet. Spillets genialitet ligger imidlertid i hvordan det utnytter pokerreglene for å skape noe helt unikt. Hvert eneste Balatro-løp er forskjellig ettersom du samler en rekke Joker-kort for å påvirke poengsummen din positivt. Du vil også bruke planetkort, tarotkort med mer for ytterligere å påvirke styrken til kortstokken din, enten det er å score mer med visse typer hender eller gi kortene dine unike egenskaper.

Takket være butikken som oppdateres etter hvert møte, vet du aldri helt hvilken retning et gitt Balatro-løp kommer til å bevege seg. Den lynraske spillingen og relativt korte lengden til hver gjennomkjøring gjør det også eksepsjonelt gjenspillbart. Det er ideelt for alt fra en rask lunsjpause til en helaftens spilløkt.

Vi må også nevne …

Å prøve å destillere et helt års spillutgiverlser til en topp 10-liste er aldri lett, og noen absolutte vinnere er ikke engang på listen vår. I seksjonen for «hederlig omtale» vil vi gi vår anerkjennelse til en håndfull andre spill.

